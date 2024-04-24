В Европе заставят производителей чинить электронику, когда закончилась гарантия

Европейская комиссия (ЕК) одобрила новый закон о «праве на ремонт», который призван упростить для потребителей процедуру починки сломанных устройств, даже если на них закончилась гарантия.

Обновление правил

В конце апреля 2024 г. Европейский союз (ЕС) уже требует от компаний предоставлять минимальную двухлетнюю гарантию на обычные бытовые приборы и электронику, такие как смартфоны, телевизоры, стиральные машины и пылесосы, но новые правила устанавливают дополнительные требования.

Согласно законодательству, если потребитель отремонтирует свое устройство по гарантии, гарантия должна быть продлена на год. По информации The Verge, потребитель также может взять устройство на время ремонта, а если его нельзя починить, он имеет право выбрать восстановленное устройство в качестве альтернативы.

По истечении срока гарантии компании по-прежнему обязаны ремонтировать устройства по «разумной цене», чтобы не отбивать у потребителей желание ремонтировать их. Производителям также будет запрещено использовать «аппаратные или программные барьеры для ремонта», в том числе препятствовать использованию подержанных, совместимых и 3D-печатных запчастей независимыми ремонтниками, если они соответствуют законам ЕС.

Unsplash - Daniel Octavian Евросоюз заставит производителей давать дополнительный год гарантии

Кроме того, производители не смогут отказывать в ремонте изделия только по экономическим причинам или потому, что оно уже было отремонтировано кем-то другим. Компании будут обязаны публиковать информацию о своих услугах по ремонту, включая ориентировочные цены на наиболее распространенные виды ремонта.

Как заявил докладчик Европейского парламента Рене Репаси (Renе Repasi), право потребителей на ремонт товаров теперь станет реальностью! С мая 2024 г. станет проще и дешевле ремонтировать, а не покупать новые дорогие вещи. Это значительное достижение для парламента и его стремления расширить права и возможности потребителей в борьбе с изменением климата. Новое законодательство продлевает срок действия юридических гарантий на 12 месяцев при выборе ремонта, обеспечивает лучший доступ к запасным частям и гарантирует более простой, дешевый и быстрый ремонт. Законодательство вступит в силу после официального утверждения Советом, а директива начнет действовать через 20 дней после ее публикации т.е. в мае 2024 г.

Европейская группа «Право на ремонт» приветствовала законодательство, назвав его «шагом в правильном направлении». В организации отметили, что «сфера охвата продукции остается очень узкой», и в ней появятся лазейки. Коалиция отметила, что правила распространяются только на потребительские товары, а не на те, что приобретаются предприятиями т.е. промышленные товары. Европейская группа также раскритиковала отсутствие указаний на то, что является «разумной ценой» для запасных частей, ведь можно указать в прайсах от €10, а по факту выставлять счета на €250 или же €1 тыс. за одну и ту же проблему с любым устройством.

Законодательство, скорее всего, затронет и компанию Apple, особенно в том, что касается спорного требования «сопряжения деталей», которое препятствует замене определенных компонентов устройства сторонними производителями. На 24 апреля 2024 г., если деталь iPhone заменяется на аналогичную от неофициальной третьей стороны, она может быть не распознана системным программным обеспечением (ПО) iPhone. Судя по формулировке новых правил ЕС, с мая 2024 г. это больше не будет допускаться.

Тем временем в США более двух десятков штатов работают над отдельными законами о праве на ремонт. Закон Калифорнии о праве на ремонт станет законом в июле 2024 г. и обяжет компаниям-производителям предоставлять материалы для ремонта всей электроники и бытовой техники стоимостью от $50.

Новая ИТ-платформа

Новый закон обязывает продавцов предлагать ремонт, если товар вышел из строя в течение гарантийного срока, а также продлевать гарантию на один год после ремонта. Несмотря на положительный отклик, эта опция все еще уступает предложению замены, которое в настоящее время сопровождается дополнительным двухлетним гарантийным покрытием. Поэтому потребители, скорее всего, предпочтут замену ремонту.

Старший менеджер программы ECOS Матье Рама (Mathieu Rama) рассказал, что на 2024 г. необходимо остановить распространение электронных отходов, поэтому каждый шаг в сторону легко ремонтируемых электронных изделий - это победа для окружающей среды. Благодаря более разумным ценам на запчасти и расширению доступа к независимому ремонту ЕС движется в правильном направлении.

Комиссия ЕС создаст онлайн-платформу, помогающую потребителям находить ближайшие ремонтные мастерские, что повысит наглядность ремонта. По запросу потребителя ремонтники могут предоставить согласованную смету на ремонт под названием «Европейская форма информации о ремонте», включающую обязательную информацию, такую как тип предлагаемого ремонта и его стоимость, или, если точная стоимость не может быть рассчитана, применимый метод расчета и максимальную цену ремонта.

Руководитель отдела по связям с общественностью компании Back Market Мари Кастелли (Marie Castelli) рассказал о том, что прекращение использования производителями методов, препятствующих независимому ремонту и восстановлению, - это огромный шаг вперед в построении более многооборотной экономики в ЕС. Открыв рынки послепродажного обслуживания для товаров, на которые распространяется действие закона, эта ИТ-платформа позволит потребителям получить доступ к качественному и недорогому ремонту. Кастелли добавила, что теперь необходимо распространить эту свободу ремонта на как можно большее количество товаров. В компании Back Market рассчитывают, что следующий мандат будет содержать амбициозный план работы по экодизайну электроники, которая является самым быстрорастущим потоком отходов.