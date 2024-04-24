Санкции побоку. Microsoft продлевает лицензии россиянам из-под полы, перечеркнув свои же запреты

Microsoft с большой охотой продлевает лицензии своим российским клиентам, хотя еще совсем недавно заявляла, что делать этого не будет. Боязнь лишиться их источника взяла верх. Впрочем, российский бизнес все активнее отказывается от ПО Microsoft в пользу отечественных разработок.

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Корпорация Microsoft, как выяснилось, даже и не думала прекращать продавать российским клиентам лицензии на свой софт – не частным потребителям, так как они стали переходить на пиратское ПО, а компаниям. Как пишет ТАСС со ссылкой на неназванные источники на рынке, это касается еще и подписок на облачные сервисы.

Делается это, по всей видимости, не напрямую, поскольку открыто Microsoft заявляет лишь о полном отказе от сотрудничества с российским бизнесом. Так, осенью 2023 г. она якобы перестала поставлять ему лицензии, а в марте 2024 г., стала ссылаться на новые европейские ограничения – точнее, на 12 пакет антироссийских санкций Евросоюза. Он был утвержден 19 декабря 2023 г., и в его составе есть запрет на поставку в Россию различного программного обеспечения. Прикрывшись этим пакетом, Microsoft выгнала российские компании из своих облаков, предоставив им около недели на поиск нового виртуального пристанища для инфраструктуры.

Деньги важнее принципов

Собеседник ТАСС прямо заявил, что Microsoft, не отменяя свои решений о блокировке, сама же их и нарушает. По его словам, объемы продаж и продления лицензий, конечно, сжались, но в целом никуда не делись – отдельные каналы продаж сохранены и охотно эксплуатируются корпорацией, которая еще в марте 2022 г. официально отвернулась от России и затем грозилась уничтожить свое российское представительство. В итоге оно до сих пор существует, да еще и не в единственном экземпляре. Более того, российские юрлица Microsoft, пусть и не все, но все же до сих пор приносят корпорации деньги.

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Другой источник ТАСС полагает, что едва ли следовало ожидать от Microsoft 100-процентного соблюдения собственных ограничений. По его мнению, корпорация не спешит своими руками уничтожать собственную клиентскую базу в России, которую нарабатывала годами.

Как сообщили агентству в ГК Softline (ведет переговоры с Microsoft по поводу новых лимитов), Microsoft хоть и грозилась закрыть российскому бизнес доступ к облакам в конце марта 2024 г., но на начало апреля 2024 г. так и не решилась сделать это.

Будет ли куда возвращаться

Собеседник ТАСС полагает, что Microsoft совершенно не против в будущем вернуться на российский рынок и даже надеется на это. Вопрос лишь в том, как к такому возвращению отнесутся россияне, которых Microsoft всеми доступными ей способами притесняет на протяжении последних двух лет. Вот лишь несколько примеров: граждане России лишены возможности участвовать в программе бета-тестирования Windows Insider, их не подпустили к тестированию нейросети ChatGPT, а также летом 2022 г. Microsoft решила запретить им обновлять Windows.

Но если в частном секторе все эти ограничения легко обходятся, то в бизнес-сегменте решить проблему с блокировками Microsoft привычными россиянам методами нельзя – есть реальная угроза столкнуться с уголовным преследованием. Поэтому сотни компаний пошли по пути импортозамещения, и это особенно хорошо видно на примере крупного бизнеса.

Корпорации закупают лицензии российских ОС сотнями тысяч, чтобы установить их на ПК, которые раньше работали на Windows. К примеру, в апреле 2024 г. «Газпром» закупил лицензии российской «Ред ОС» на сотни миллионов рублей. Осенью 2023 г. «Россети» сообщили о приобретении более 100 тыс. лицензий ОС «Альт» компании «Базальт СПО». В феврале 2024 г. импортозаместиться по-крупному решил ВТБ – CNews писал, что банк намерен перевести около 86 тыс. своих сотрудников с Windows на Astra Linux. В мае 2022 г. «Росатом» объявил о закупке лицензий российской ОС Astra Linux для 130 тыс. рабочих мест.