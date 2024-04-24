Стихия мощно атаковала TSMC. Главный чипмейкер мира экстренно эвакуировал персонал

TSMC эвакуирует персонал

Компания TSMC эвакуировала часть персонала предприятий по производству интегральных микросхем после серии землетрясений, обрушившихся на Тайвань во вторник, 23 апреля 2024 г., пишет DigiTimes.

«Небольшое количество сотрудников» чистых комнат по распоряжению руководства незамедлительно покинули чистые помещения завода – в качестве меры предосторожности, предусмотренной правилами внутреннего распорядка TSMC. Эвакуированный персонал впоследствии вернулся к работе.

Первые сильные подземные толчки магнитудой 6 и 6,3 балла по шкале Рихтера, приведшие к эвакуации персонала TSMC, жители Тайваня испытали утром 23 апреля.

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Эпицентром землетрясения Central News Agency называет побережье Хуаляня, расположенного в восточной части острова. По словам сейсмологов, явление представляет собой афтершоки разрушительного 7,4-балльного землетрясения, случившегося 3 апреля 2024 г. Афтершоками называют повторные толчки после сильного землетрясения, количество которых и магнитуда со временем уменьшаются. Всего в период с 22 по 23 апреля на Тайване было зафиксировано 103 афтершока магнитудой от 4 баллов и выше.

Источники DigiTimes утверждают, что никто из сотрудников предприятия не пострадал, системы безопасности функционируют нормально, производственные линии продолжают работу в обычном режиме. Ожидается, что инцидент никак не отразится на TSMC в финансовых и бизнес-показателям компании.

Негативных последствий не будет?

Можно только порадоваться за TSMC, если крупнейшему контрактному производителю чипов в мире действительно удалось пережить продолжающееся стихийное бедствие без человеческих жертв и материального ущерба. С экономической точки зрения это, вероятно, означает, что ожидать дополнительного резкого роста цен на полупроводники не стоит.

Однако TSMC является хоть и крупным игроком в этой отрасли, но не единственным. На Тайване также расположены предприятия таких гигантов как, например Foxconn – партнер Apple по производству iPhone, Micron – один из наиболее значимых производителей компьютерной памяти, которая, к слову, за последние несколько месяцев уже подняла цены на 20%, а также UMC, Pegatron, Compal и Quanta Computers, которые пока не сообщали о том, как недавняя серия землетрясений отразилась на их бизнесе.

Ранее CNews писал о том, что интегральные микросхемы могут ощутимо подорожать из-за резкого повышения тарифов на электроэнергию на Тайване.

По итогам I квартала 2024 г. TSMC отчиталась о выручке в размере $18,87 млрд, что на 16,5% больше, чем компания заработала за аналогичный период годом ранее. Чистая прибыль выросла 8,9% и составила $6,91 млрд. Успехи компании связывают с растущим спросом на передовые чипы, в частности, используемые для обучения и инференса моделей ИИ.

Землетрясение в начале апреля

В случае с апрельским 7,4-балльным землетрясением, самым мощным для Тайваня за последние 25 лет, ситуация для TSMC была отнюдь не радужной. Тогда компании пришлось провести полную эвакуацию некоторых принадлежащих ей производственных площадок несмотря на то, что они расположены на западном побережье – довольно далеко от эпицентра в пригороде Хуаляня. По информации Bloomberg, помимо TSMC, эвакуацию персонала провела также United Microelectronics Corporation (TSMC), заводы которой тоже находятся в западной части острова.

Согласно первоначальной оценке, материальный ущерб, нанесенный TSMC стихийным бедствием, тогда составил около $62 млн. Однако в дальнейшем компания скорректировала этот показатель в пользу увеличения – до $92,44 млн. При этом утверждалось, что в результате землетрясения предприятиям не был нанесен структурный урон, а критически важное оборудование для производства микросхем, в том числе литографические EUV-сканеры, не пострадали.

Близкая к $100 млн оценка ущерба складывалась из стоимости ремонта помещений завода, испорченных полупроводниковых пластин, а также убытков от многочасового простоя производственных линий.

Сопоставимое по магнитуде землетрясение Тайвань увидел осенью 1999 г. В его результате погибло более 1,1 тыс. человек, 4 тыс. были ранены или оказались под завалами. TSMC тогда успешно пережила стихийное бедствие, но ее предприятия довольно долго простаивали, что в итоге отразилось на рынке полупроводников. Цены на модули оперативной памяти DRAM подскочили более чем на 25%, а дефицит продукции этого вида наблюдался на протяжении нескольких месяцев.