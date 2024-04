Крупнейший в мире производитель микросхем оказался подлым абьюзером. Его попытка переезда из Тайваня в США провалилась – он издевается над инженерами, а они увольняются

TSMC оказалась не самым лучшим работодателем. Она очень плохо относится к инженерам, строящим ее фабрику в США, из-за чего те массово бегут, а сроки сдачи объекта постоянно переносятся. TSMC – главный контрактный вендор микросхем в мире с долей рынка более 50%. Он выпускает процессоры для AMD, Apple и многих других.

Восточные методы управления держите при себе

Тайваньская компания TSMC, крупнейший контрактный производитель микросхем в мире (доля рынка более 50%, в числе клиентов – Apple, AMD и Qualcomm) столкнулась с жесточайшей критикой в США. Она строит завод в Аризоне, но привычные для нее методы управления совершенно не устраивают американских инженеров.

Как сообщал CNews, в 2020 г. администрация экс-Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) договорилась с ней о постройке передового завода в штате Аризона. Но из-за ее методов управления строительство сильно затянулось, а сроки сдачи объекта постоянно сдвигаются.

Портал Tom’s Hardware пишет, что на TSMC обрушилось недовольство инженеров. Критика затрагивает культуру хронического переутомления, жестокий стиль управления и плохое обращение с инженерами, которые давно прижились на тайваньских заводах TSMC, но оказались совершенно неуместными на Западе.

TSMC TSMC на собственном примере убедилась, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят

Специалисты, занятые в строительстве аризонской фабрики, массово оставляют свои рабочие места. Tom’s Hardware пишет, что это следствие именно абьюза (abuse) со стороны тайваньского техногиганта.

Что происходит

У себя на родине TSMC – это великая корпорация, вносящая гигантский вклад в экономику страны и обеспечивающая работой и зарплатой десятки тысяч человек. Жители Тайваня едва ли не боготворят ее, пишет Tom’s Hardware, и они готовы дарить ей часы своей жизни, работая по 12 часов каждый день. Столь длинный рабочий день давно стал обычным явлением в компании, равно как и жесткое обращение со стороны менеджеров, которые часто заставляют работников трудиться в нерабочее время и даже грозят увольнением в качестве наказания за относительно незначительные промахи.

Такая культура труда может выжить на Тайване, где TSMC является вершиной инженерных профессий, но когда на работу приходят американские инженеры, быстро возникают разногласия. Проблемы начались еще в 2021 г., когда первая группа американских инженеров прибыла на Тайвань с целью прохождения обучения производству чипов непосредственно на действующих заводах TSMC. Полученные знания они должны были применить на новой фабрике в Аризоне, запуск которой первоначально был назначен на 2024 г. Также заявлен и второй завод в штате – его планируют открыть в 2026 г.

Однако американские специалисты были откровенно шокированы местными условиями труда, особенно 12-часовым рабочим днем и давлением со стороны руководства. Также они были поражены бардаком в расстановке приоритетов.

Когда один из американских инженеров спросил своего тайваньского менеджера, какая из его текущих задач имеет наивысший приоритет, то услышал в ответ: «Все является приоритетом» (Everything is a priority).

Неспособность руководства грамотно расставить приоритеты в работе привела к «бешеной интенсивности» (furious intensity), требовавшейся для выполнения абсолютно любой задачи, даже самой незначительной, пишет Tom’s Hardware. Американцы осудили TSMC за плохое управление, ведущее к неэффективности всего предприятия, а также за то, что их заставляли жертвовать личным временем ради работы.

Во всем виноваты американцы?

Проблемы с американскими специалистами дошли до сведения основателя TSMC Морриса Чанга (Morris Chang). Создатель крупнейшего вендора полупроводников в мире сразу заявил, что дело не в самой компании, а в том, как американцы относятся к своей работе.

По словам Чанга, высокие ожидания американских инженеров являются особенностью корпоративной культуры США. Издание Rest of World процитировало основателя TSMC: «Если [машина] сломается в час ночи, в США ее починят на следующее утро. Но на Тайване ее починят в 2 часа ночи» (If [a machine] breaks down at one in the morning, in the U.S., it will be fixed in the next morning. But in Taiwan, it will be fixed at 2 am).

Ничего не меняется

По некоторого времени с инцидента с американскими инженерами на тайваньских заводах TSMC компания начала внедрять привычные для нее практики управления уже на территории США. Многие американские инженеры уволились еще в 2021 г., не дожидаясь окончания стажировки, но часть их коллег все же дотерпела до завершения обучения. Они вернулись в свою страну вместе с тайваньскими коллегами и были неприятно удивлены, обнаружив, что TSMC стала чинить свои тайваньские порядки на еще не построенных американских заводах. Компания заставляла инженеров не только перерабатывать, но и выполнять обязанности совершенно других людей. В частности, от них требовали вывозить строительный мусор. Жалобы на это поступали и в 2023 г.

В 2024 г., как пишет Tom’s Hardware, это повлекло за собой новую волну увольнений инженеров. Тайваньским менеджерам даже пришлось пройти обучение тому, как не кричать на рабочих публично, но новые знания на практике они применять не стали, продолжив управлять персоналом в привычной им манере.

Дошло до того, что инженерам стали давать совершенно невыполнимые по объемам и срокам задания. В результате им пришлось подделывать отчетность, чтобы оправдать завышенные ожидания тайваньских менеджеров.

К моменту выпуска материала тайваньские рабочие, привыкшие к таким нарушениям прав трудящихся, и американские специалисты, привыкшие жаловаться или увольняться из-за плохих условий труда, не смогли найти общий язык. Американцы жалуются на «азиатскую культуру», а тайваньские инженеры считают своих западных коллег высокомерными и беззаботными.