Минцифры хочет полностью запретить в России спам-обзвоны

Минцифры готовит инициативу, запрещающую массовые спам-обзвоны. Сейчас распространение рекламы законодательно разрешено при наличии предварительного согласия абонента.



Полный запрет

Министерство цифрового развития готовит инициативу, которая запрещает массовые спам-обзвоны, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы министерства Максута Шадаева.

«Минцифры планирует внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны», — сказал министр.

«Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам», — пояснил он.

Спам-звонки — это проблема

Количество спам-звонков В России растет в геометрической прогрессии. Летом 2022 г. CNews писал, что их доля за год выросла до 14%, хотя к началу лета 2021 г. составляла 8,1%.

Freepik Количество спам-звонков В России растет с каждым годом

Осенью 2023 г. представители «Мегафона» сообщили CNews, что количество нежелательных звонков исчисляется уже не тысячами и даже не сотнями тысяч, а десятками миллионов в месяц.

В январе 2023 г., например, рекламщики, пытались позвонить россиянам 28,5 млн раз. Это примерно по одному звонку на каждого пятого гражданина России. К августу 2023 г. их стало 48,5 млн, то есть прирост составил уже 35%.

С 8 утра до полудня 22 апреля 2024 г. на два номера телефона (подключены к разным операторам) сотрудника редакции CNews поступило три спам-звонка и один звонок от мошенников с информацией о якобы скором прекращении договора на оказание услуг связи.

В качестве основной причины сложившейся ситуации эксперты называют массовые утечки информации в России. 2023 г., по данным сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, ознаменовался свыше 290 случаями утечек персональных данных россиян. Киберпреступники получили доступ к 240 млн уникальных номеров телефонов граждан страны.

Как государство борется со спамом

Российские власти пытаются бороться с телефонным спамом десятилетиями.

В ноябре 2013 г. Комиссией по развитию информационного общества по предложению ее руководителя — члена Совета Федерации Руслана Гаттарова — был подготовлен первый из «антиспамерских» законопроектов. Он касался рассылок по каналам SMS, которые тогда использовались чаще.

В декабре 2022 г. Минцифры подготовило проект постановления Правительства «Об утверждении правил оказания услуг телефонной связи», предлагающего сотовым операторам пресекать рекламные обзвоны пользователей.

Действующее законодательство разрешает распространение рекламы только с предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Также не допускается использование сетей электросвязи для распространения рекламы с помощью автоматического дозванивания или автоматической рассылки.

За нарушение этих требований установлен штраф. В апреле 2024 г. Совет Федерации одобрил закон об увеличении штрафов за спам-звонки до одного млн руб. Такой размер наказания грозит юрлицам, должностным лицам — до 100 тыс., а физическим лицам — до 20 тыс. руб.