Уход из России обошелся Qiwi в 37 миллиардов

Убыток Qiwi от продажи российского подразделения составил 37 млрд руб. Деньги от продажи данного актива в сумме 23,75 млрд руб. пока так и не поступили. А в «Киви-банке», у которого отозвали лицензию, у Qiwi «застряло» 2,3 млрд руб.

Убыток Qiwi от выхода из российского рынка

Платежная система Qiwi признала убыток от обесценивания активов от своего российского подразделения по состоянию на конец 2023 г. в размере 14,4 млрд руб.

Об этом говорится в годовом отчете компании. В том числе на показатель гудвилл пришлось 8,7 млрд руб., на нематериальные активы - 4 млрд руб., на основные средства - 1,6 млрд руб.

В начале 2024 г. Qiwi дополнительно признала убыток от обесценивания российских активов на сумму 22,68 млрд руб. То есть в общей сложности убыток Qiwi из-за операций в России составил 37 млрд руб.

Как Qiwi продала российскую «дочку», которая тут же потеряла банковскую лицензию

В январе 2024 г. Qiwi продала свое российское подразделение АО «Киви» своему бывшему гендиректору Андрею Протопопову.

Сумма сделки составила 23,75 млрд руб. Сделка осуществляется в рассрочку: первая половина - 11,875 млрд руб. должны быть перечислены в течение четырех месяцев после завершения сделки. Оставшаяся часть - в течение четырех лет.

Пока оплата не будет совершена, в залоге у Qiwi будет находится 100% гонконгской компании Fusion Fintech Factor, через которую Протопопов купил АО «Киви».

Но в феврале 2024 г. Центробанк отозвал лицензию у «Киви-банка», входившего в состав АО «Киви» и обслуживавшего операции платежной системы Qiwi. После этого работа российской платежной системы Qiwi, терминалов и электронных кошельков, была прекращена.

В «Киви-банке» была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Временная администрация банка через суд пытается аннулировать сделку по продаже «Киви-банка». Также Центробанк выиграл иск о принудительной ликвидации «Киви-банка».

На счетах в «Киви-банке» находится 4,3 млрд руб. Банк участвовал в системе страхования вкладов, что позволяет вкладчикам рассчитывать на выплаты в размере до 1,4 млн руб на один счет. Также банк обслуживал электронные кошельки Qiwi: в банке хранилось 4,4 млрд руб. соответствующих средств. АСВ также пообещала рассчитаться с их владельцам в порядке удовлетворения требований кредиторов третьей очереди.

Влияние отзыва лицензии «Киви-банка» на деятельность Qiwi

У Qiwi на счетах в «Киви-банке» находится 2,3 млрд руб. Компания надеется на их возврат. Также отзыв лицензии у «Киви-банка» повлиял на операции Qiwi за пределами России: компания зафиксировала значительный спад в своей работе, который будет продолжаться до тех пор, пока она на найдет себе нового партнера.

На российское подразделение Qiwi приходилось 83,8% от общего объема активов компании и 89,9% от ее выручки. Также вместе с российским подразделением Qiwi были полностью проданы сегменты Rowi (факторинговый бизнес) и RealWeb (цифровой маркетинг).

У Qiwi остаются актив на общую сумму 43,75 млрд руб. Но больше половины из них - это средства от продажи АО «Киви», которые пока не были получены. Теперь Qiwi занимается платежными терминалами в Казахстане, платными сервисами в ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратах) и различными финтех-бизнесами в странах Юго-Восточной Азии, MENA (Ближний Восток и Северная Африка) и Евросоюза. Власти Казахстана также проводят проверку деятельности Qiwi.

После заключения сделки по продаже АО «Киви» платежная система Qiwi планировала потратить вырученные средства на выкуп собственных акций (buy-back). Эту процедуру должно было одобрить внеочередное собрание акционеров. Но оно состоялось уже после отзыва лицензии у «Киви-банка» и отклонила предложение о buy-back. Если средства от продажи АО «Киви» не будут получены, то Qiwi обещает найти нового покупателя на данный актив.

В то же время Qiwi надеется на восстановление листика на американской бирже Nasdaq. Он был приостановлен в начале 2022 г. Но летом 2023 г. администрация Nasdaq одобрила возобновление листика при условии ухода Qiwi из России.

Финансовые показатели деятельности Qiwi после ухода из России

Выручка Qiwi в 2023 г., без учета операций в России. составила 7,2 млрд руб., продемонстрировав рост на 71%. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизации) составил 1,15 млрд руб. (в 2022г. он был отрицательным - минус 942 млн руб.). Скорректированный показатель чистой прибыли составил 1,267 млрд руб. (в 2022 г. он был отрицательным и составлял 1,76 млрд руб.

Для сравнения: в 2022 г. с учетом работы в России выручка Qiwi была 51,5 млрд руб. (в семь раз больше, чем в 2023 г. без учета России). Скорректированный показатель EBITDA - 30,1 млрд руб. (в 26 раз больше). Скорректированный показатель чистой прибыли - 13,99 млрд руб. (в 11 раз больше).