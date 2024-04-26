WhatsApp* заявил о готовности уйти из страны, если власти взломают его сквозное шифрование

Мессенджер WhatsApp* готовится покинуть Индию, если власти наделят себя полномочиями по взлому его фирменного сквозного шифрования. Такая вероятность существует – вопрос решается в суде. В России власти тоже очень хотят добраться до переписки и звонков в WhatsApp*, прикрываясь заботой о безопасности граждан.

Попрощаться с Индией

Жители Индии могут навсегда лишиться возможности пользоваться мессенджером WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистской) из-за действий местных властей. Представители сервиса открыто заявили, что он прекратит свою работу в стране, если власти попытаются взломать его сквозное шифрование.

WhatsApp* – это самый популярный мессенджер в мире. Количество его пользователей вплотную приблизилось к 3 млрд, и ощутимый вклад в это, с высокой долей вероятности, вносит Индия. В 2023 г. в этой стране проживало более 1,4 млрд человек, и при этом у нее нет столь же развитого, как китайский WeChat, суверенного сервиса для текстового, голосового и видеообщения.

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Как пишет Neowin со ссылкой на представителей мессенджера, в настоящее время WhatsApp* насчитывает более 400 млн пользователей в Индии. Это делает ее крупнейшим рынком для этого мессенджера.

Все очень серьезно

Свое заявление представители WhatsApp* адресовали Верховному суду Дели (столица Индии). В настоящее время он рассматривает дело WhatsApp* LLC (юрлицо сервиса) против властей страны – иск был подан в мае 2021 г.

Причиной разбирательства стали принятые в феврале 2021 г. новые правила регулирования социальных сетей, сетевых изданий и стриминговых серависов. Власти Индии постановили, что мессенджеры с более чем 5 млн местных пользователей (на тот момент это были только WhatsApp* и Signal) обязаны раскрыть личность первого отправителя той или иной информации на территории Индии по требованию суда. Реализованное в WhatsApp* сквозное шифрование не позволяет сервису вести подобного рода слежку – для этого ему придется сломать свою систему шифрования и заодно вложиться в огромную сеть центров обработки данных, чтобы хранить дополнительные немалые объемы информации о первоисточниках всего, что отправляется через WhatsApp*.

Ультиматум поставлен

Судя по всему, в руководстве WhatsApp* настроены крайне серьезно в отношении защиты конфиденциальности. Неизвестно, на чью сторону встанет Верховный суд Дели в рассмотрении иска трехлетней давности, но представители мессенджера весьма недвусмысленно обрисовали свою позицию.

«Как платформа, мы говорим: если нам скажут взломать шифрование, то WhatsApp отключится. Такого правила нет больше нигде в мире, даже в Бразилии. Нам придется хранить полную цепочку (отправителей и пересылателей контента – прим. CNews), и мы не знаем, какие сообщения будут просить расшифровать. Это означает, что миллионы и миллионы сообщений придется хранить в течение нескольких лет», – заявил Теджас Кария (Tejas Karia), представитель WhatsApp* в Индии.

Россия на очереди?

Как и в Индии, в России WhatsApp* очень популярен. По данным РБК, в IV квартале 2023 г. он был на первом месте среди интернет-сервисов по среднесуточному охвату пользователей в возрасте от 12 лет. Его доля составляла 67% против 56% у «Яндекса» и 47% у Telegram.

На 26 апреля 2024 г. это один из немногих сервисов, принадлежащих признанной экстремистской компании Meta, которые еще не заблокированы и не запрещены к использованию в стране. Впрочем, в начале осени 2023 г. власти хотели внести WhatsApp* в «черный список» – ради сохранения российского рынка мессенджер лишил россиян сервиса каналов (как в Telegram), который так не понравился чиновникам.

При этом в стране не прекращаются попытки властей добраться до информации, которой россияне обмениваются в WhatsApp*. Как сообщал CNews, к этому мессенджеру в обозримом будущем может быть подключена система «Антифрод», первоначально созданная для защиты россиян от мошеннических звонков по сотовым сетям. Пока нет информации, как эта система будет обходить сквозное шифрование.

Нововведение может распространиться также на Telegram и Viber – другие мессенджеры не упоминаются.

Добавим также, что в сентябре 2023 г. Сбербанк запатентовал бота на основе искусственного интеллекта, предназначенного для защиты россиян от звонков мошенников. У него два сценария работы – перехват всех входящих звонков, и если он поступил не от мошенника, то пользователь сможет начать разговор; прослушивание беседы, и если выяснится, что звонит злоумышленник, разговор будет прерван. Бот сможет «слушать» разговоры даже в мессенджерах, уверяют разработчики.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.