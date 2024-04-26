В России хотят освободить операторов связи от платы за частоты 5G

Минцифры планирует обнулить плату для операторов за использование частот 5G или принять понижающий коэффициент 0,1, чтобы стимулировать распространение стандарта 5G, что предусмотрено утвержденной Стратегией развития отрасли связи до 2035 г. Но есть еще одна проблема — дефицит частот.



Льготные условия

Минцифры хочет создать «максимально льготные условия» для операторов по оплате использования частот 5G, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление министр цифровой развития России Максута Шадаева. Обсуждается полное обнуление платы или принятие понижающего коэффициента 0,1.

«Либо использовать 0,1, либо полностью обнулить мы планируем плату за спектр под 5G. Это должно стимулировать создание сетей, с учетом того, что планы большие, инвестировать нужно будет много, базовых станций нужно будет очень много», — сказал министр.

Шадаев отметил, что министерство рассматривает 5G в качестве перспективного стандарта.

4G больше не в тренде

Льготную ставка 0,1 на оплату использования 4G, действующую в России с 2011 г., планируется отменить, как говорил Шадаев в ноябре 2023 г. Причина — льгота должна стимулировать проникновение новых технологий.

«С 2026 г. начнем активно ставить в мегаполисах 5G», — цитировал министра «Интерфакс» в феврале 2024 г.

Стратегия развития отрасли связи до 2035 г., утвержденная в ноябре 2023 г., предусматривает на первом этапе (2023-2030 гг.) разработку и начало опытной эксплуатации российского оборудования стандартов 5G и 6G-Ready.

На втором этапе (2031-2035 гг.) планируется развертывание сетей 5G на российском оборудовании, соответствующем требованиям информационной безопасности, во всех городах с населением от 100 тыс. человек с возможностью создания выделенных сегментов сети для безопасного и надежного взаимодействия объектов критической информационной инфраструктуры и служб безопасности.

При этом в качестве основного частотного диапазона для создания сетей 5G в стратегии назван 4,8-4,99 ГГц. Так называемый «золотой диапазон» — 3,4-3,8 ГГц — для 5G задействован не будет.

Проблемы с частотами для 5G

В «Вымпелкоме» сказали «Коммерсанту», что приветствуют инициативу, направленную на обнуление или минимизацию платы за использование спектра для технологии 5G.

Но среди опрошенных изданием представителей отрасли нашлись и скептики. Один из них считает, что понижение коэффициента платы за частоты не решит проблему емкости сети и дефицита частот: «Первостепенно решение этих задач».

В мире основным диапазоном для 5G является 3,4-3,8 ГГц. Но в России из-за позиции силовых ведомств этот диапазон остался недоступен для гражданских сетей.

Как объяснял CNews источник на телекоммуникационном рынке, после начала специальной военной операции России на Украине, иностранные спутниковые операторы ушли из России. В результате потребность в российских спутниковых системах, в том числе и использующих диапазон 3,4-3,8 ГГц, возрос.

При этом диапазон 3,4-3,8 ГГц также используется сетями спутниковой связи, в том числе и в интересах Минобороны и Федеральной службы охраны (ФСО). Позиция силовых ведомства, которую они занимают с конца 2017 г., состоит в недопустимости использования данного диапазона для гражданских целей.

В связи с этим были свернуты ранее открытые тестовые зоны 5G в данном диапазоне. А в 2022 г. прекратили работу и использовавшие данный диапазон гражданские сети связи.