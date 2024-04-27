Из-за проблем со сборкой у Intel тормозятся поставки новейших процессоров с ИИ Core Ultra

Новые CPU Intel в дефиците

Корпорация Intel испытывает проблемы со сборкой новейших процессоров Core Ultra для ПК семейства Meteor Lake, вследствие чего не может удовлетворить спрос на них со стороны клиентов. При этом компания якобы уже запустила в производство следующее поколение CPU линейки Panther Lake, пишет PCWorld.

«Размер сезонной [во II квартале 2024 г.] выручки клиентского подразделения ограничен скоростью сборки на уровне пластин, что влияет на нашу способность удовлетворить спрос на компьютеры с искусственным интеллектом на базе наших Core Ultra», – приводит издание слова Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), генерального директора (CEO) Intel.

Под «сборкой» (“assembly”) в Intel подразумевают процесс, включающий нарезку «проштампованных» с помощью литографического оборудования полупроводниковых пластин на отдельные микросхемы, упаковку получившихся чипов и их последующее тестирование.

Расширение производственных мощностей в процессе

В Intel явно работают над расширением производственных мощностей, о чем свидетельствуют амбициозные планы на II квартал 2024 г.: компания рассчитывает отгрузить вдвое больше процессоров Meteor Lake, чем в январе-марте этого года. Всего же, согласно первоначальным планам, Intel намерена поставить продукцию для сборки 40 млн единиц ПК с искусственным интеллектом.

Intel Intel столкнулась с дефицитом упаковочных мощностей на фоне высого спроса на CPU Meteor Lake

В августе 2023 г. Intel сообщила о строительстве предприятия по упаковке чипов в соответствии с фирменной технологией Foveros на территории штата Пинанг в Малайзии. Сроки введения производственных мощностей в эксплуатацию в компании тогда не уточнили, однако отметили, что новая упаковочная площадка в конечном счете станет крупнейшей среди принадлежащих Intel.

Торговая война между США и КНР, продолжающаяся с 2018 г., оказалась крайне выгодной для Малайзии. Небольшая страна с населением 33,2 млн человек привлекает миллиарды долларов инвестиций, стоит новые производства электроники и собирает налог как от китайских, так и американских компаний.

«Мы выполняем взятые на себя обязательства перед клиентами, но они, представители различных рынков, неоднократно приходили к нам вновь и запрашивали еще, – утверждает глава Intel. – Мы стремимся удовлетворить этот повышенный спрос, помехи чему возникают на уровне обработки готовых пластин в рамках производства Meteor Lake и наших последующих клиентских продуктов. Таким образом, мы работаем над тем, чтобы наверстать упущенное и увеличить сборочные мощности, чтобы удовлетворить эти потребности».

Переход на новую Windows и интерес к ИИ подстегнут спрос на ПК

Тем временем, согласно финансовому отчету Intel, выручка подразделения Client Computing Group (CCG; выпускает комплектующие для ПК) по итогам I квартала 2024 г. выросла на 31% – до $7,5 млрд, операционная прибыль увеличилась на 35,1% и составила $2,6 млрд. В то же время совокупный чистый убыток по компании составил $400 млн. Результаты CCG крайне важны для нормального функционирования компании, поскольку на него по-прежнему приходится больше половины суммарной выручки Intel.

ИИ-ПК, о которых обмолвился Гелсингер, представляют собой персональные компьютеры (десктопы или ноутбуки), оснащенные нейронным процессором или NPU-блоком, который позволяет обрабатывать данные с помощью моделей машинного обучения локально (осуществлять инференс модели), без использования облачных мощностей. Такой NPU присутствует в процессорах Intel семейства Meteor Lake, его производительность составляет 34 TOPS.

По мнению Гелсингера, покупатели готовы переплачивать за ПК с такими возможностями, хотя реальных сценариев применения они пока не имеют.

Кроме того, в Intel считают, что во второй половине 2024 г. спрос на новые ПК и, соответственно, новые процессоры, значительно вырастет, за счет запланированной клиентами миграции на операционную систему Microsoft Windows 11 со стремительно устаревающей Windows 10.

«Учитывая очередной этап цикла обновления Windows, который, как мы полагаем, уже идет, Core Ultra будет крайне востребован», — уверен Гелсингер.

Проблемы с планированием?

Трудности с производством клиентских CPU могут возникать не только из-за нехватки упаковочных мощностей, которые, если верить словам CEO Intel, являются «бутылочным горлышком» производственного процесса. За четыре последних года компания успела освоить целых пять технологических процессов, и все они применяются на практике. В такой ситуации очень важно грамотно прогнозировать спрос на каждый из видов выпускаемой продукции и соответствующим образом масштабировать производство.

Напомним, Meteor Lake (Core Ultra) основан на Intel 4 (соответствует 7 нм в старой схеме наименования, вышедшей из употребления в 2021 г.), Arrow Lake (десктопный чип) и Lunar Lake (Core Ultra Series 2) будут выполнены по Intel 20A (20 ангстремов), который ознаменует начало «ангстремной эры»; в 2025 г., согласно дорожной карте Intel, будет осуществлен переход на Intel 18A (18 ангстремов), на котором базируются CPU Panther Lake. Для сравнения: на переход с технологии 14 нм на 10 нм у Intel ушло по меньшей мере четыре года.