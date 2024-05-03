Производители: Мы бы уже два года выпускали российские счетчики, если бы могли купить отечественные комплектующие

Производству электросчетчиков мешает нехватка российских компонентов.

Суть проблемы

Российские производители электросчетчиков жалуются на нехватку отечественных комплектующих.

Если бы производители могли купить на российском рынке все, что нам нужно, за те деньги, которые нужны вам, они еще два года назад начали бы выпускать электросчетчики из российских компонентов, - заявил Николай Шкрабляк, гендиректор производителя приборов учета «Матрица».

По статистике Минпромторга ежегодная мощность всех заводов, производящих счетчики, чуть выше семи миллионов приборов учета, и потенциально к концу 2024 г. все они могут стать отечественными.

Требования законодательства

Согласно Постановлению Правительства России от 19 июня 2020 г. №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)», с 2022 г. в многоквартирных домах и коммерческих помещениях должны устанавливаться только российские счетчики электроэнергии из реестра российской радиоэлектронной продукции.

Фото pvproductions. Designed by Freepik www.freepik.com Всего в России сегодня работают 83 млн приборов учета

Но, как отмечает Ирина Митина, президента Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга, контроля исполнения этого требования нет, а закупать иностранные приборы учета законом не запрещено. В такой ситуации производители не спешат становиться отечественными и продолжают использовать дешевые китайские компоненты.

По словам Ирины Митиной, нормы об интеллектуальной системе учета электрической энергии появились в законодательстве еще в 2018 г., требования об «отечественности» счетчиков действуют с 2020 г., однако по факту эти положения не работают до сих пор.

«Всего в России 83 млн приборов учета, которые подпадают под действие закона 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

Если разделить на межповерочный интервал 15-16 лет и добавить новостройки, где застройщики обязаны ставить интеллектуальные приборы учета, то получается что в год потребность – порядка пяти миллионов приборов учета. Таким образом, семь миллионов приборов учета полностью закрывают эту потребность», – считает Дмитрий Зарецкий, директор компании-производителя приборов учета «Нартис».

Требования законодательства

Чтобы попасть в реестр российской радиоэлектронной продукции, счетчик должен набрать определенный проходной балл. Баллы начисляются за проведение в России определенного набора технологических операций и применение российских компонентов. Не все требования для вхождения в реестр обязательны, это своеобразный конструктор: можно набрать баллы из нескольких вариантов операций, главное чтобы в итоге набралось нужное количество баллов для включения в реестр.

Реестр российской радиоэлектронной продукции является открытым, на текущий момент в нем заявлено более 40 моделей счетчиков, соответственно, предложение производителей покрывает спрос, проблем с получением отечественного статуса сейчас нет. Помимо этого, рынок производителей компонентов готов производить их в том количестве, которое необходимо, чтобы закрывать потребности производителей счетчиков. Вот только, подчеркивает Ирина Митина, в отсутствие спроса отечественная электронно-компонентной база будет обходиться дороже китайской.

По словам эксперта, получается замкнутый круг: пока закон не запрещает закупать китайские счетчики, спроса на отечественную продукцию не будет из-за ее высокой стоимости. При этом российские комплектующие обходятся дороже, чем китайские, как раз из-за отсутствия крупных заказов. До тех пор, пока спрос не увеличится, разница в цене будет существовать.

Однако производство компонентов для электросчетчиков в России может оказаться чревато для потребителя. Как отметил Дмитрий Зарецкий, по заявлению ряда производителей на той же сессии, производство печатных плат в России может увеличить цену прибора учета примерно на 600 рублей. При этом оплата прибора учета берется из текущего тарифа – за него платит население и эти тарифы ограничены.

Между российским и китайским производителем

Николай Шкрабляк так прокомментировал свою реплику, касавшуюся нехватки отечественных комплектующих для электросчетчиков: «Когда вся эта работа по импортозамещению в приборах учета развивалась под эгидой Минпромторга, единственный на российском рынке чип – центральный микроконтроллер – удовлетворяющий практически всех производителей счетчиков это микроконтроллер от компании «Миландр» К1986ВК025».

«Без центрального микроконтроллера набрать необходимое количество баллов для попадания в реестр отечественной продукции практически невозможно». – Рассказывает Николай Шкрабляк. Что же касается стоимости прибора учета, то и другие производители отмечают, что прибор существенно дорожает при наборе соответствующего числа баллов, - говорит он.

По словам генерального директора компании «Миландр» Алексея Новоселова, для ранее выпускавшихся микроконтроллеров, предназначенных для приборов учета, действительно не удалось организовать поставки всем заинтересованным предприятиям в необходимых объемах из-за санкций. Сегодня микроконтроллер производится на собственном сборочном производстве «Миландр» в Зеленограде.

«Нам помешали причины внешнего характера, то есть ограничения со стороны производителя полупроводниковых кристаллов и сложности с закупкой оборудования. – Рассказал CNews Алексей Новоселов. – В настоящий момент мы перенесли производство кристаллов на другую фабрику. Для этого фактически потребовалось полностью переработать микроконтроллер. И сейчас инженерные образцы уже изготовлены и физически опробованы. Большинство наших партнеров уже получили образцы микросхем и на их основе сделали разработки электрических счетчиков. Сейчас в компании идет процесс запуска серийного массового производства. Для выпуска требуемых объемов пришлось значительно увеличить производственные площади, расширить парк оборудования, а также заключить контракты на поставку различных материалов и обеспечить их технологический запас для производства. Но в любом случае мы уже заключили с некоторыми нашими клиентами договора на поставку первых больших партий. Я надеюсь, что во второй половине года мы начнем непрерывные серийные отгрузки».

В свою очередь Дмитрий Зарецкий прокомментировал прозвучавшую на том же мероприятии реплику генерального конструктора «НПО МИР» Дениса Коваля, о выходе на решение задачи перехода на отечественные компоненты только в 2025 г., и о вынужденной поддержке в своих линейках двух направлений, исходя из коммерческого интереса: и отечественных, и зарубежных приборов учета.

Проблемы российских компонентов

Как отмечает Дмитрий Зарецкий, основная трудность при наличии отечественных комплектующих в том, что до момента выпуска прибора учета на базе этих комплектующих на рынок (осуществления серийных поставок) обычно проходит как минимум 9-12 месяцев. Это вызвано тем, что нельзя просто взять и поменять комплектующие в приборе учета, который выпускается.

Сначала надо сделать новую схемотехнику, на основании этой конструкторской документации произвести образцы, закупить отечественные и не только отечественные компоненты, которые были изменены, провести испытания образцов приборов учета. Поскольку это метрологические проверяемые устройства, необходимо обновлять описание типа в Росстандарте и проводить опытную эксплуатацию.

При этом у производителей возникли дополнительные проблемы.

«Производители, когда шли в сторону локализации приборов учета, надеялись на ряд поставщиков отечественных компонентов, которые обещали непрерывные поставки в нужном объеме. – Говорит Дмитрий Зарецкий. – Ряд производителей получили локализованные приборы учета, а те производители, которые выбрали ту ЭКБ (электронная компонентная база), которую невозможно купить, оказались в ситуации необходимости перехода с одних отечественных ЭКБ на другие отечественные ЭКБ и попали в период переделки».

По словам эксперта, так производители приборов учета оказались в неодинаковой ситуации: кто-то готов быстро ставить приборы учета, а кто-то находится на стадии их инженерной переделки. «То есть те, у кого был план по локализации, попали в неудачный момент – они планировали идти по одному пути, а оказалось, что надо применять другие компоненты, и сделать это быстро невозможно», – подчеркнул Дмитрий Зарецкий.

Значимые трудности производителей

В целом, по словам Дмитрия Зарецкого, сложностей у производителей рынка приборов учета сегодня немало. Первая – несовпадение требований по срокам поставки с реальными логистическими цепочками. Закупка компонентов занимает около трех месяцев плюс сам производственный цикл. В среднем цикл по производству приборов учета занимает от четырех до шести месяцев, а в стандартных конкурсах предусмотрено иногда от одного до трех месяцев поставки. Вследствие этого производителям приходится держать запасы.

Другая проблема – безавансовая схема, по которой работают некоторые, большей частью сетевые компании, когда оплата порой идет уже по факту установки приборов учета или через один-два месяца после установки прибора учета. Это отражается на стоимости, ведь берутся кредитные средства на операционные процессы и проценты для получения оборотных средств попадают в стоимость приборов учета.

Кто производит электросчетчики

В России на 2023 г., по словам Дмитрия Зарецкого, производством счетчиков учета энергии занимаются 43 завода. Выручка их за год составляет порядка 51 млрд. руб. 90% продукции производит шесть-семь крупнейших заводов. Остальные 10% – сравнительно небольшие предприятия. Также существуют региональные заводы, выпускающие продукцию только в своем регионе и небольшие частные предприятия со своими небольшими, но гарантированными поставками.