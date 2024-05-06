Билл Гейтс годами тайно руководит Microsoft из-за кулис. Не исключена его личная ответственность за санкции против россиян
Основатель Microsoft Билл Гейтс уже давно не руководит своим детищем официально, но продолжает «дергать за ниточки», оставаясь в тени нынешнего топ-менеджемента, считают в Business Insider. Он стоит за зацикленностью Microsoft на ИИ. Вполне возможно, от него исходят решения, касающиеся многочисленных запретов и ограничений для россиян.
Серый кардинал с миллиардами на счету
Билл Гейтс (Bill Gates) никогда не уходил из Microsoft и продолжает руководить компанией, хотя кресло ее генерального директора давно занимает совсем другой человек. Такого мнения придерживаются эксперты издания Business Insider – они пообщались с рядом осведомленных сотрудников Microsoft, и многие из них подтвердили, что корпорация идет в том направлении, которое ей указывает Билл Гейтс.
Гейтс входит в число самых богатых людей на планете. Он покинул пост СЕО своей корпорации в 2010 г., передав бразды правления ветерану Microsoft Стиву Балмеру (Steve Ballmer). В начале 2014 г. у руля корпорации встал Сатья Наделла (Satya Nadella), работающий в ней с 1992 г. к моменту выхода материала он по-прежнему является ее генеральным директором.
По информации издания, именно Билл Гейтс является инициатором новой стратегии Microsoft, направленной на популяризацию искусственного интеллекта и его внедрение едва ли не во все продукты корпорации. Напомним, что за последние годы Microsoft очень сблизилась с компанией OpenAI, которая стоит за нейросетью ChatGPT и рядом других разработок в сфере ИИ. Microsoft весьма активно финансирует ее деятельность.
Как пишет Business Insider, одним из предложений Гейтса было создание нового персонального ассистента, и это после целого ряда неудачных проектов такого плана. Многие еще помнят виртуального помощника «Клиппи» – ту самую скрепку из ранних версий Microsoft Office, который больше раздражал, нежели помогал. Большинство пользователей спешили поскорее отключить его, лишь бы он не мешал работать.
Еще один пример – ассистент Cortana, который Microsoft создала в качестве ответа Apple на ее Siri, и который с треском провалился. По словам сразу двух источников Business Insider в Microsoft, Гейтс передал руководству корпорации записку с предложением сделать нового ассистента, которая была воспринята чуть ли не как «Евангелие». Так на свет появился Copilot – первоначально помощник программиста в сервисе GitHub, а ныне – полноценный виртуальный ассистент во многих проектах Microsoft, включая Windows, где он в августе 2023 г. заменил Cortana.
Как Гейтс искусственный интеллект продвигал
Передав пост СЕО, Гейтс в итоге остался в совете директоров своей корпорации, хотя планировал выйти из него еще в 2014 г. Одно из кресел в нем принадлежало ему вплоть до весны 2021 г. – тогда Гейтс оказался в эпицентре скандала о котором писал CNews – его уличили в интимных связях на стороне, а это, в свою очередь, повлекло за собой распад его брака с Мелиндой Гейтс (Melinda Gates), который длился десятилетиями.
Но и после этого Гейтс продолжил тайно руководить Microsoft, полагают эксперты Business Insider. Например, в середине 2022 г. он в частном порядке предложил OpenAI создать нейросеть, которая смогла бы сдавать весьма сложные экзамены по основным дисциплинам. Чуть позже свет увидела нейросеть GPT-4, премьера ранней версии которой состоялась за ужином в доме Гейтса. Среди гостей в тот вечер, к слову, был и нынешней гендиректор Microsoft Сатья Наделла.
Гейтс был так поражен увиденным, что вскоре посоветовал топ-менеджменту Microsoft использовать GPT-4 в продуктах корпорации. Гейтс подчеркнул, что большая языковая модель, обученная на всем общедоступном интернете, может, наконец, открыть эру персональных ассистентов. Как известно, советом Гейтса Microsoft воспользовалась – сейчас языковые модели OpenAI можно встретить даже в поисковике Bing.
Не искусственным интеллектом единым
Судя по всему, Гейтс, которому сейчас 68 лет, продолжает активно «дергать за ниточки» в Microsoft, ведущие далеко не только к искусственному интеллекту. Вероятнее всего, софтверная корпорация по-прежнему во многом зависит от решений, которые принимает миллиардер, и от советов и предложений, которые он высказывает.
«Сатья (Сатья Наделла, СЕО Microsoft – прим. CNews) и вся команда высшего руководства очень сильно полагаются на Гейтса. Его мнением интересуются каждый раз, когда мы вносим серьезные изменения», – заявил Business Insider неназванный представитель высшего руководства корпорации.
По информации издания, лично Сатья Наделла пользуется советами и опытом Билла Гейтса. Собеседники Business Insider, в большинстве своем, утверждают, что влияние основателя корпорации в настоящее время простирается «далеко за рамки OpenAI» (extends far beyond OpenAI). В частности, Гейтс, по их утверждению, участвует в обзоре продуктов Microsoft и подборе новых представителей топ-менеджмента корпорации.
Не чипировать, так хоть заблокировать
Что еще Microsoft делает по указке или с молчаливого согласия своего основателя, на момент выхода материала оставалось неизвестным. Вполне может оказаться, что он каким-либо образом связан с тем беспрецедентным уровнем давления на россиян, которое в настоящее время оказывает Microsoft.
За последние два года Microsoft ввела гигантское количество собственных антироссийских санкций – гражданам страны нельзя обновлять и тестировать Windows, помогать в развитии ChatGPT, продлевать лицензии, пользоваться ее облачными сервисами, и это лишь малая часть ограничений.
Билл Гейтс, с учетом того, как сильно Microsoft зависит от его решений (по данным Business Insider), вполне мог бы стоять за всеми санкциями.
В 2020 г. в разгар пандемии коронавируса появилась конспирологическая теория, что Гейтс хочет чипировать россиян (и граждан других стран) через вакцину от COVID-19. Тогда Гейтс выступил с заявлением, что ни о каких микрочипах в прививках речи нет. Что касается нынешней публикации Business Insider о том, что Гейтс стал серым кардиналом Microsoft, то ее миллиардер пока не прокомментировал.