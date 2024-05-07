В мире внезапный взрывной рост популярности древних языков программирования Fortran и COBOL. Теряет позиции PHP, делающий россиян миллионерами

Давно устаревшие языки программирования COBOL и Fortran неожиданно обрели вторую жизнь. Один из них даже ворвался в топ-10 самых востребованных языков, поднявшись с 19 места сразу на 10. При этом более современные языки, один из которых, PHP (россияне с его помощью зарабатывают по 500 тыс. руб. в месяц) и вовсе является основой значительной доли современных сайтов, наоборот, теряют популярность.

На полвека назад

Программисты со всего мира внезапно решили массово перейти на очень старые языки программирования. Их фаворитами оказались Fortran и COBOL, появившиеся еще в середине ХХ века и к настоящему моменту успешно замененные более современными С, С++ и совсем новым Rust.

Это следует из рейтинга языков программирования Tiobe, который составляется на основе их популярности среди программистов. В частности, при составлении учитывается количество запросов о том или ином языке в популярных поисковиках и интенсивность его обсуждения на профильных ресурсах.

Так, согласно рейтингу Tiobe за май 2024 г., язык Fortran занят 10 строчку, хотя еще всего год назад был на 19 месте. Это в целом самый лучший его результат за последние 23 года – рейтинг Tiobe составляется с 2001 г.

Современных языков программирования в рейтинге пока что большинство

Еще одним внезапно оживившимся «старичком» является COBOL – за год он смог подняться с 26 сразу на 20 место. Впрочем, это для него не рекорд – в августе 2001 г. он находился на восьмой строчке в рейтинге.

При этом Fortran в 2024 г. отмечает свое 67-летие – он был создан в 1957 г. COBOL младше него всего на два года – первая его версия была представлена в 1959 г.

Классика вечна. Или нет

Популярность Fortran и COBOL едва ли связана с тем, что эти языки по каким-то причинам и неожиданно для всего сообщества программистов оказались лучше, чем Python, Rust, Java и семейство языков С. Очень высока вероятность того, что программисты интересуются ими вынужденно.

Например, написанное COBOL и Fortran ПО, несмотря на то, что оба языка давно технически мертвы и не совершенствуются, по-прежнему используется в в большом количестве отраслей. Например, такой софт можно встретить в области инженерных вычислений, а написанное на COBOL ПО следует искать, например, в американских госучреждениях.

Едва ли не единственная причина, по которой такие утилиты по-прежнему используются – это дороговизна перехода на новый софт, который часто сопровождается вложениями в аппаратную инфраструктуру и в обучение персонала. Также апдейт может остановить работу того или иного ведомства на какое-то время, что не всегда является допустимым.

Оставить прошлое в прошлом

Fortran пробил себе путь в топ-10 рейтинга Tiobe без дополнительной помощи, чего не скажешь о COBOL. Последний в 2020 г. активно популяризировала корпорация IBM – в самый разгар пандемии коронавируса выяснилось, что американская служба занятости целиком и полностью зависит от софта, написанного на COBOL и очень нуждается в знающих его специалистах.

FreePik Молодых специалистов старые языки программирования , по большей части, не интересуют

Инициатива IBM успеха не возымела, и тогда она решила избавить мир от софта на COBOL – летом 2023 г. свет увидел созданный ею инструмент Watsonx Code Assistant по автоматическому преобразованию кода COBOL в код на Java.

Впрочем, мир отказываться от COBOL не спешит. В конце 2023 г. CNews писал, что созданное на нем ПО ежедневно управляет триллионами долларов, то есть активно используется в банковской сфере.

В марте 2024 г. появилось еще одно средство избавления от COBOL – GnuCOBOL. Это бесплатный компилятор, как его называют разработчики, но на деле его основное предназначение – это трансляция написанной на COBOL программы в представление на языке С для дальнейшей компиляции при помощи компилятора языка С.

Современные языки не в почете

Пока древние Fortran и COBOL стремительно набирают очки популярности, другой, намного более современный язык программирования, напротив, теряет их. Речь о PHP, который составляет основу миллионов сайтов в интернете, и который приносит российским программистам сотни тысяч рублей ежемесячно.

PHP появился в 1997 г. Проблемы у него по части интереса программистов начались в конце 2022 г., и за полтора года ситуация никак не улучшилась. В мае 2023 г. он находился на восьмой строчке, а спустя год упал до 16.

Это почти самый худший его результат за всю историю существования рейтинга Tiobe — самым плохим для PHP оказался апрель 2024 г. В этом месяце он опустился на 17 строчку. При этом первое десятилетие XXI века было для PHP очень успешным. Сначала в 2024 г. он был признан экспертами Tiobe языком года, а затем в марте 2010 г. он ворвался в топ-3, заняв третью строчку. По сей день это лучший его результат.