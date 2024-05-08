Гигантская российская сеть магазинов электроники в беде. Идет массовое сокращение работников, первыми выгнали ИТ-шников

В «Ситилинке» начались массовые сокращения, особенно в ИТ-отделе, на фоне крупного падения чистой прибыли. За год она сократилась вдвое, за два года – почти втрое. При этом выручка компании упала далеко не так сильно – лишь на 3% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В «Ситилинке» говорят, что увольнение персонала связано с текучкой кадров.

Поделить на два

Российский ритейлер «Ситилинк», работающий с 2008 г., входящий в ГК «Мерлион» и являющийся одним из крупнейших игроков рынка, приступил к сокращению персонала и «оптимизации» своей структуры, пишут «Ведомости» со ссылкой на его бывших работников. Утверждается, что первыми под сокращение попали ИТ-специалисты.

По информации издания, в компании идет реструктуризация – некоторые отдельные подразделения объединяются с дистрибьютором электроники и бытовой техники Merlion, который тоже является частью ГК «Мерлион».

По всей вероятности, это может быть связано с нынешним финансовым положением ритейлера. На первый взгляд, в этом плане у него нет никаких проблем – по данным «Контур.Фокуса», ООО «Ситилинк» (юрлицо «Ситилинка») по итогам 2023 г. получило выручку в размере 132,7 млрд руб. и чистую прибыль на уровне 799 млн руб.

Ситилинк Планы на 2024 год у «Ситилинка» весьма оптимистичные

Но истинное положение дел открывается, если сравнить данные показатели с результатами 2022 г. За этот период выручка «Ситилинка» составила 138 млрд руб., а чистая прибыль – 1,6 млрд руб., то есть последняя рухнула вдвое, а первая – на 3%.

Еще большей является разница с досанкционным 2021 г. Он принес ритейлеру выручку в размере 155 млрд руб. и чистую прибыль 2,2 млрд руб. Из этого следует, что размер выручки «Ситилинка» относительно стабилен, тогда как чистая прибыль всего за два года сократилась почти в три раза.

На момент выхода материала ООО «Ситилинк» на 33,3% принадлежал Олегу Карчеву, на 66,7% – Алексею Абрамову. Оба также являются соучредителями Merlion.

Выход вон там

Как пишут «Ведомости», в первую очередь «Ситилинк» начал «оптимизировать» своих ИТ-специалистов. Они попали под сокращение еще в 2023 г., и первым на дверь указали тем из них, которые не числились в штате. Речь о сотрудниках на аутсорсе, притом масштабы относительно серьезные.

«Сократили колл-центр и айтишников, которые занимались поддержкой сайта, а также внутренними системами. Сократили сотни человек», – заявил собеседник издания из числа бывших сотрудников «Ситилинка».

Другой собеседник издания из числа попавших под сокращение, заявил, что к концу 2023 г. «Ситилинк» решился на по-настоящему масштабные увольнения. С его слов, работы лишались целые отделы, как и тот, в котором работал он сам и еще «около 15 человек». Собеседник подчеркнул, что поначалу «Ситилинк» предложил ему покинуть место работы одним днем, то есть без двухнедельной отработки, но и без всех обязательных в случае сокращения выплат и даже без отпускных. Позже работодатель по неизвестным причинам все же решил сделать все по закону.

Все дело в деньгах

Источник «Ведомостей» утверждает, что на вопрос о причинах сокращений ему сказали, что все дело в неких «финансовых трудностях». Другому экс-сотруднику говорили «трудных временах», связанных, в том числе, с падением продаж и сокращением ассортимента.

Негативные изменения в «Ситилинке» касаются, похоже, не только кадрового состава. Если еще в осенью 2022 г., по данным ТАСС, ритейлер собирался на IPO, то теперь затея с первичным размещением акций отложена в долгий ящик, заявили «Ведомостям» в «Мерлионе».

Также 2023 г., как сообщал CNews, ознаменовался превращением команд маркетинга «Ситилинка» и Merlion в единую структуру. У руля нового подразделения встал Александр Дедов, который ранее возглавлял департамент маркетинга «Ситилинка».

К слову, у ООО «Мерлион» тоже не все гладко с финансами. Выручка за 2023 г. составила 122,6 млрд руб. против 192,4 млрд руб. годом ранее (падение на 36%) и 274 млрд руб. в 2021 г. Чистая прибыль рухнула еще сильнее – 761 млн руб. в 2023 г. против 2,24 млрд руб. в 2022 г. и 6,1 млрд руб. в 2021 г.

Комментарий «Ситилинка»

В дополнение к «оптимизации» штата в «Ситилинке» проходит и сокращение торговых точек. Еще в начале 2023 г. CNews писал, что ритейлер закрыл 100 торговых точек из 1000, объяснив это стремлением сосредоточиться на развитии онлайн-продаж.

Представители «Ситилинка» прокомментировали CNews происходящее. «Компания – живой организм, функционал и динамика подбора специалистов выстраиваются под цели и задачи бизнеса», – заявили они, добавив, что «закрытие торговых точек в результате естественной убыли также влияет на процесс текучки кадров».

На вопрос редакции о количестве оставшихся без работы людей и общем числе сотрудников представители ритейлера на момент выхода материала не ответили. «Сменяемость сотрудников в рознице – естественное явление, в «Ситилинке» мы отмечаем эту тенденцию, как и весь рынок», сказали они, сославшись на исследование HeadHunter, согласно которому в 2023 г. 37% всех работодателей отметили рост текучки кадров.

Планы на будущее

На момент выхода материала финансовые отчеты «Ситилинка» и «Мерлиона» за I квартал 2024 г. (1 января – 31 марта) в открытом доступе отсутствовали. Но ритейлер, судя по всему, намерен активно развивать и свое присутствие в офлайне, и свой штат ИТ-специалистов.

«В 2024 г. «Ситилинк» планирует открытие новых собственных магазинов и пунктов выдачи, – заявили CNews представители ритейлера. – Помимо этого, в текущем году (в 2024 г. – прим. CNews) запланирован рост числа сотрудников в ИТ-отделах и едином контактном центре как минимум на 10%».

«В коммуникации с работниками мы соблюдаем ТК РФ», – подчеркнули в «Ситилинке».