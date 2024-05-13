В российском бизнесе катастрофическая напряженка с ИТ-специалистами. На работу берут даже джунов

В России сформировался повышенный спрос на ИТ-специалистов начального уровня – джунов. Открытых вакансий для них по всей стране больше 1000, и в первую очередь это программисты на PHP и JavaScript. Джуны нужны как небольшим стартапам, так и крупному бизнесу – проблемы с поиском более опытных ИТ-шников испытывают компании любого размера.

Охота на ИТ-новичков

Российские компании продолжают испытывать нехватку ИТ-специалистов. Как сообщили CNews представители платформы по поиску работы HeadHunter, отечественный бизнес обратил свой взор даже на работников начального уровня – так называемых «джунов» (от англ. Junior – младший). Еще не так давно компании воротили от них нос.

По информации HeadHunter, на I квартал 2024 г. (1 января – 31 марта) в России было открыто свыше 1000 вакансий для ИТ-джунов, из которых более трети – программисты на PHP (197 вакансий) и JavaScript (220 вакансий). В целом почти все предложения ориентированы именно на программистов – третье место у Python (191 вакансия), а за ним следуют Java (любимый язык российских программистов, 172 вакансии), C# (123), Typescript (117), Go (35), C/C++ (21) и Ruby (16).

FreePik Отсутствие опыта - больше не преграда на пути к новой работе в ИТ-сфере

При этом в стране на август 2023 г. не хватало до 700 тыс. ИТ-специалистов всех уровней и направлений – такую статистику привел глава Минцифры Максут Шадаев. Более актуальные данные на момент выхода материала он не раскрывал, но, как сообщал CNews в апреле 2024 г., российские ИТ-шники в последние месяцы с великой охотой оформляют себе вид на жительство в странах Европы, особенно во Франции, с целью отъезда за пределы России. Напомним, что их массовый отток начался ранней весной 2022 г. – на тот момент Россию покидали десятки тысяч ИТ-специалистов в месяц.

Кого примут в первую очередь

Эксперты HeadHunter привели список требований, наиболее часто встречающихся в вакансиях для джунов. Чаще всего упоминаются языки программирования JavaScript (201 вакансия), Python (108), Java (85) и С# (84), Но их знанием кандидатам на должность лучше не ограничиваться.

Работодателям также очень нужны специалисты с навыками в Git (250 вакансий) и SQL (203), а также PHP, HTML, CSS, PostgreSQL и объектно-ориентированного программирования (103-144 вакансии).

Повысить свои шансы на трудоустройство могут ИТ-джуны, освоившие Linux (87 вакансий) MySQL (86), 1C-программирование (76) Docker (57), React (55), HTML5 (53), а также CSS3 (52 вакансии), «1C: Предприятие 8» (51) и REST (46).

И гаражный стартап, и миллиардная корпорация

Как рассказали CNews в HeadHunter, у ИТ-специалистов с опытом работы менее одного года (именно таких чаще всего считают джунами), внезапно появился поистине гигантский выбор места для карьерного роста. Если еще год или два назад компании не желали иметь с ними дело и предпочитали нанимать более опытных работников, то теперь в их услугах нуждаются как совсем крошечные компании, так и гигантские корпорации.

Но все же пока что основную массу открытых вакансий для начинающих ИТ-шников генерируют компании малого бизнеса – 292 предложения от 222 работодателей такого уровня. Крупный бизнес открыл 269 вакансий, микроскопические компании – 267.

Меньше всего джунами интересуются (но все же интересуются) крупнейшие корпорации – 63 вакансии от 63 работодателей, то есть по одному предложению от каждого. Средний бизнес создал 109 заявок на подбор junior-разработчиков – их разместили 70 работодателей.

Зачем ограничиваться информационными технологиями

Подавляющее большинство мест в своем штате ИТ-джунам предлагают компании из сферы информационных технологий, утверждают представители HeadHunter. 379 компаний из этой отрасли разместили 904 предложения.

Но начинающие ИТ-специалисты, как оказалось, требуются и компаниям, вовсе не связанным ни с информационными технологиями, ни со смежными областями. Их активно ищут, к примеру, организации, предоставляющие различные услуги бизнесу – например, кадровые агентства, колл-центры, консалтинговые компании, юридические фирмы. В совокупности эти компании заняли второе место по количеству открытых вакансий для джунов – 89 предложений от 55 работодателей.

Топ-3 (79 вакансий от 44 работодателей) замыкают компании, из сфер маркетинга, рекламы, BTL, PR, дизайна, продюсирования и СМИ. Четвертое и последнее место (72 вакансии от 32 работодателей) заняли организации, представляющие финансовый сектор.

В то же время если джуну хочется работать в сферах культуры и искусства, в лесной промышленности, сельском хозяйстве, на химическом производстве или в добывающей отрасли, то ему придется запастись терпением и упорно искать открытые вакансии. Компании из этих областей наименее заинтересованы в найме начинающих ИТ-шников. Конкуренцию в этом плане им запросто могут составить организации, связанные с медициной, металлургией, металлообработкой, а также с HoReCa-бизнесом (рестораны, кейтеринг, общепит, гостиницы).

Все не так уж и радужно

Несмотря на обилие вакансий, ИТ-специалисты начального уровня все еще жалуются на то, что компании с неохотой берут их на работу. Аналитики провели опрос среди 900 джунов, которые на данный момент находятся в активном поиске работы и посещали собеседования, и выяснили, что 68% из них назвали главной сложностью попыток устроиться на работу тот факт, что компании с трудом берут соискателей без опыта

Все остальные причины встречались значительно реже. В среднем 7-8% опрошенных упоминали, что им мешало отсутствие навыков прохождения собеседований и технических интервью. В редких случаях (3% ответов) проблемой стало волнение соискателя.

При этом многие респонденты уверены, что отсутствие профильного технического образования, для работодателя не критично. 44% участников опроса считают, что важнее портфолио проектов, а 25% называют более значимыми технические и мягкие навыки.