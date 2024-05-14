«Яндекс» запустил доставку роботами в жилых районах Москвы

Роботы-курьеры «Яндекса» теперь доставляют заказы из сервисов «Яндекс Еда» и «Лавка», а радиус доставки около 2 км. Роботы теперь доставляют заказы до «Москва-Сити» и районы Тверской, Ломоносовский, Пресненский, Тропарево-Никулино, Фили-Давыдково, Раменки и Аэропорт.

Расширение покрытия доставки роботами в Москве

Компания «Яндекс» сообщила о расширении зоны доставки, теперь их можно будет встретить в Фили-Давыдково, Раменках, Пресненском и еще пяти районах Москвы. «Коммерсант» сообщил о том, что до середины мая 2024 г. роботы-курьеры работали только в районе Хамовниках и на Лесной улице. Способ доставки роботом предлагают при наличии свободного аппарата. У них есть ряд ограничений, например, радиус поездки не более 2 км.

По данным компании «Яндекс», в 2023 г. роботы-курьеры привезли более 100 тыс. заказов. В среднем на доставку у робота уходит 11 мин, а у курьера - 8 мин. Способ доставки роботом предлагают при наличии свободного аппарата, в «Яндекс Еде» это — бесплатная услуга. Движение машины можно отследить в приложении, чтобы забрать заказ, нужно нажать кнопку «Открыть крышку». Кроме того, аппарат не может привезти заказ к дверям офиса или квартиры, клиенту приходится выходить за ним на улицу. Несмотря на все минусы, парк механических доставщиков будет расти, это связано с дефицитом сотрудников в сервисах доставки.

Яндекс.Еда «Яндекс» запустил доставку роботами в жилых районах

Со слов гендиректора компании LogiX Андрея Павловича, растущая потребность в автоматизации на 2024 г. становится очевидной в связи с возрастающими трудностями в поиске людей и ростом стоимости курьерской доставки и рабочей силы в России. Стоимость курьерской доставки растет, как и заработные платы. Поэтому можно однозначно сказать, что стоимость робота-курьера как инвестиции на единицу данного оборудования при масштабировании технологий будет снижаться, это происходит с любой технологией, полагает гендиректор компании Андрей Павлович.

Робот «Яндекс» использует различные датчики, включая камеры и HD-платы, для локализации себя в пространстве, а нейронные сети помогают ему распознавать объекты и принимать решения о том, куда двигаться. Кроме того, устройство может взбираться на бордюры высотой до 10 см, что делает аппараты универсальным и приспособленным для выполнения различных задач инструментом.

Сооснователь компании «Много лосося» Александр Мутовин сообщил о том, что компания предпочитает работать с людьми именно потому, что расстояния и погода бывают разные, и, опять же, это условие про необходимость доставки до двери. В этом смысле сильно удобнее работать с людьми. Мутовин добавил и то, что надо искать какие-то дополнительные решения. Возможно, доставлять до жилых комплексов (ЖК), и в рамках ЖК должны быть, условно, ресепшены, где люди готовы принять заказ и доставить до дверей. Компания «Много лосося» на май 2024 г. тестирует разные способы, и с роботами-курьерами от «Яндекса», и без роботов.

Компания «Яндекс» начала тестировать беспилотного робота-курьера для перевозки небольших грузов еще в 2019 г. Был период, когда компания работала совместно с «Почтой России» на доставке мелких грузов. Но после тестирования аппараты перевели на заказы в «Яндекс Еда» и «Лавка». Сейчас сервисом пользуется более 200 магазинов и ресторанов, сообщает компания. В том числе «Вкусно - и точка», «Андерсон», «Азбука вкуса», «Бургер Кинг», «Шоколадница» и «Теремок». В течение 2024 г. компания «Яндекс» намерена увеличить количество своих роботов со 130 до 260 единиц.

Развитие технологии в мире

Робот-курьер перевозит полезный груз от источника к месту назначения. В некоторых случаях робот перемещается по коридорам и лифтам, оставаясь в пределах здания. В других случаях робот выходит на улицу и разносит посылки клиентам по домам или рабочим местам.

Yandex Яндекс.Ровер функционирует без какого-либо участия человека

Стремление потребителей к быстрой доставке является одним из факторов, обуславливающих значительное увеличение числа роботов-курьеров. Другой фактор, способствующий внедрению роботов, это электронная коммерция, благодаря которой количество доставляемых посылок резко возросло. И третий фактор, это влияние пандемии COVID-19. Нехватка рабочей силы существовала и до пандемии, но пандемия значительно усугубил ситуацию, сократив доступную рабочую силу по целому ряду причин во всем мире.

Наземные роботы-доставщики

Большинство наземных роботов-курьеров напоминают коробку с колесами. Они бывают трех видов: первый тип - передвигается только внутри здания; второй тип - по тротуарам и пешеходным переходам, но не по дорогам общего пользования; третий тип - внедорожные автономные автомобили.

Роботы, доставляющие еду к вашему столу на май 2024 г. еще в новинку, но скоро они могут стать обычным явлением. Роботы, предоставляющие постояльцам отелей дополнительные полотенца или услуги по обслуживанию номеров, позволяют сэкономить на трудозатратах и получили положительную оценку для гостиницы. Роботы для больниц могут выполнять многочисленные услуги по доставке и тем самым высвобождать персонал, чтобы он мог сосредоточиться на более важных видах деятельности. Роботы, которые работают только внутри зданий, обычно намного меньше по габаритам, потому что им необходимо пробираться по коридорам или между столиками.

Роботы-доставщики, передвигающиеся по тротуарам, обычно размером с кулер и передвигаются со скоростью пешехода. Более десятка штатов в США на май 2024 г. законодательно классифицировали таких роботов как «пешеходов». Поскольку они легче и передвигаются медленнее, риск их повреждения в случае аварии ниже. Причисление к пешеходам аппаратов снижает планку для получения разрешения от регулирующих органов для ИТ-компаний. Боты-пешеходы особенно популярны в студенческих городках. Например, специализирующаяся на роботах-доставщиках компания Starship, по имеющимся данным у BBC, обслуживает около 20 различных кампусов в 15 штатах США. В Соединенных Штатах существуют и другие компании-поставщики роверов: Starbucks, Panda Express, Panera Bread, а также Subway.

Первое разрешение на использование действительно автономного робота-курьера на дорогах общего пользования было выдано Министерством транспорта США в феврале 2020 г., говорится в статье о Nuro. Пока существует лишь ограниченное количество мест, где автономные роботы-доставщики могут работать на законных основаниях.

Наземные роботы обычно оснащены клавиатурой, установленной на внешней стороне аппарата. Когда робот прибывает в пункт назначения, заказчику отправляется текстовое сообщение, а уже в тексте содержится цифровой код. Заказчик встречает робота и набирает код на клавиатуре, тем самым открывая замок и лишь после этого товар можно забрать из робота.