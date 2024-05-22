Google предложила взятку властям США за закрытие дела о своей монополии

Столкнувшись с антимонопольным судом присяжных по обвинению в монополизации интернет-рекламы, компания Google решила сделать самое логичное, чтобы избежать рассмотрения дела присяжными. Американская транснациональная корпорация выписала чек Министерству юстиции США, чтобы заставить прокуроров отклонить свой иск о возмещении ущерба.

Что мне законы, коли судьи знакомы

Согласно заявлению, поданному в федеральный суд в штате Вирджиния в конце мая 2024 г. Компания Google предложила Минюсту США чек на неустановленную сумму, цена в нем покрывает весь денежный ущерб, которое ведомство требовало изначально. Тем самым, по словам представителей Google, компания решила проблему с требованиями подразделения федерального правительства США о возмещении ущерба.

Минюст США в последний момент выдвинул требование о возмещении ущерба, пытаясь добиться суда присяжных в деле, которое, по их словам, очень техническое. И оно не под силу большинству потенциальных присяжных, говорится в заявлении Google для издания The Register. Именно поэтому закон требует судебного рассмотрения доказательств по этому делу.

На май 2024 г. компания Google не собирается соглашаться на мировое соглашение и продолжает отстаивать свою невиновность перед обвинениями в злоупотреблении монопольным положением на рынке онлайн-рекламы, заявляя, что намерена защищать свои операции и стратегии в суде - только не перед присяжными.

Дело о рекламной монополии Google, одно из многочисленных антимонопольных дел против веб-гиганта, было подано в начале 2023 г., и за несколько месяцев список государственных истцов вырос до 17, не считая самого Минюста США. В первоначальной жалобе Google обвинялся в приобретении конкурентов, принуждении издателей и рекламодателей к использованию своих инструментов и манипулировании аукционами на рекламные места, и все это для того, чтобы устранить или серьезно уменьшить любую угрозу своему доминирующему положению в области цифровых рекламных технологий, утверждал Минюст США.

По информации The Register, на 22 мая 2024 г. неясно, какую сумму Google предложила Минюсту США, но в своем заявлении суд утверждает, что дело о возмещении ущерба Минюста не соответствует его первоначальному описанию. Первоначально ведомство требовало возместить ущерб в размере более $100 млн за рекламу, размещенную некоторыми федеральными агентствами. Несмотря на эту сумму, в ходе судебного разбирательства этот ценник постепенно уменьшился.

Хотя в своем заявлении компания Google не утверждает этого напрямую по крайней мере, в неотредактированных частях. Представитель Google сообщил The Register, что требования Минюста США о возмещении ущерба были снижены до менее, чем $1 млн. По словам представителей технологического гиганта, это даже меньше, чем компания Google потратила на наем экспертов по этому делу.

У Министерства юстиции, которое The Register пригласили прокомментировать этот материал, будет возможность опровергнуть претензии Google 21 июня 2024 г. т.е. на следующем слушании по делу. Если попытка Google выкупить свой выход окажется безуспешной, дело будет передано в суд в сентябре 2024 г.

В 2024 г. ожидается решение по расследованию против Google, нацеленное на определение мер по борьбе с монополистическими практиками компании. Судебный процесс имеет большое значение для всей ИТ-индустрии и может установить прецедент для других крупных платформ, которые оказали значительное влияние на рынок. Рассматриваемое дело также наглядно покажет способности правительства регулировать конкуренцию на рынке информационных технологий.

Коррупция в Соединенных Штатах

По данным организации Transparency International, которая измеряет восприятие коррупции экспертами по всему миру, США за последние годы мало что сделали для улучшения борьбы с коррупцией в государственном секторе. Второй год подряд США занимают 24-е место из 180 стран и территорий. В индексе восприятия коррупции за 2023 г. США получили 69 баллов из 100, что соответствует прошлогоднему показателю и всего на два балла выше, чем в 2020 и 2021 гг.

Однако Соединенные Штаты все же выделились как лидер в области независимости судебной власти. Именно этому вопросу был посвящен последний отчет, опубликованный в начале 2024 г., который после материала с Google предстоит обновлять на следующий год. Аналитиками Transparency International отмечалось, что Верховный суд подвергся резкой критике за принятие этического кодекса, в котором отсутствует механизм обеспечения соблюдения, в ответ на сообщения СМИ о недостаточной прозрачности некоторых судей. Однако, по мнению группы, судебная система США пережила многочисленные политические нападки и остается примером для остального мира.

В 2015 г. Соединенные Штаты получили наивысший балл (75 из 100, что соответствует 16-му месту). Наивысший рейтинг США был 14-м в 2000 г. Обычно Соединенные Штаты занимают места в десятке или двадцатке. Эксперты из Transparency International высоко оценили предпринятые США в последние месяцы шаги по пресечению как внутренней коррупции, так и международных коррупционных потоков через американские финансовые центры.

В феврале 2024 г. Соединенные Штаты начали новую политику по борьбе с отмыванием денег, стремясь предотвратить проникновение незаконных и коррумпированных финансовых средств в американскую экономику. Новые меры жизненно важны для обеспечения того, чтобы правоохранительные органы, частный сектор и органы национальной безопасности получили необходимую информацию и ресурсы для блокировки существующих лазеек, которые злоумышленники используют для доступа к финансовой системе США.

Ежегодно через экономику США проходит более $300 млрд отмытых денег, что составляет от 15 до 38% от предполагаемых $800 млрд до $2 трлн, которые отмываются по всему миру за тот же период времени. Как сообщают журналисты The Register, эта тревожная статистика неудивительна, учитывая, что США считаются самым секретным финансовым убежищем для грязных денег.