Nvidia больше не тянет. Она вынуждена снижать цены на новейшие уникальные ускорители, чтобы поспеть за китайскими конкурентами

Nvidia стала постепенно терять китайский рынок – один из основных для нее. Ей приходится одновременно и учитывать требования властей США, и пытаться не проиграть конкурентную борьбу с китайскими компаниями, особенно с Huawei. Для этого она идет на крайние для любого бизнеса меры – на снижение цен, что бьет по ее выручке.

Китай не поддается Nvidia

Американская компания Nvidia, крупнейший игрок на мировом рынке дискретных видеокарт и один из основных участников рынка ускорителей искусственного интеллекта, столкнулась с жесткой конкуренцией на китайском рынке с местными ИТ-компаниями. Как пишет Reuters, чтобы удержаться на нем, ей приходится снижать цены на свою продукцию, в частности, на уникальные ИИ-ускорители – они созданы специально для китайского рынка.

По информации агентства, жесткую конкуренцию американскому вендору навязывает китайская компания Huawei, которая с 2019 г. находится под постоянно нарастающим санкционным давлением со стороны властей США. Именно политика стала основной причиной вынужденного демпинга Nvidia.

Американские власти запрещают Nvidia отгружать в Китай топовые видеочипы и ускорители ИИ, поэтому ей приходится создавать отдельные модели специально для этой страны, которые соответствуют экспортным ограничениям США. Власти Китая со своей стороны подталкивают местные компании покупать ИИ-ускорители китайских производителей, в частности, Huawei.

Nvidia теряет рынок Китая. Но у нее есть весь остальной мир, где она по-прежнему лидер

Как итог, Nvidia вынуждена продавать свой новейший ускоритель Н20 в Китае, который, что важно, создан специально для этой страны, с очень большими скидками. В противном случае его продажи будут не сильно выше нулевых.

Попытка остаться в Китае

Свой новый ускоритель Н20 Nvidia явно разрабатывала в спешке. В октябре 2023 г. США ввели новые санкции против Китая, что сделало невозможным отгрузку ранее созданных для КНР устройств.

Анонс Н20 состоялся уже в январе 2024 г., однако первые его партии пересекли границу Китая лишь в мае 2024 г. Среди главных клиентов Nvidia – холдинг Alibaba Group, который заказал 30 тыс. экземпляров Н20 для своих изысканий в сфере искусственного интеллекта.

Но сделал он это лишь потому, что Nvidia предложила ему хорошую скидку. Ее точный размер не раскрывается, но, по информации Reuters, она достигает 10-16%, притом не от цены Н20, а в сравнении с конкурирующим решением Huawei.

Речь об ускорителе Huawei HiSilicon Ascend 910B. По своим основным спецификациям, а также по производительности он сопоставим с Nvidia H20.

Пока все работает

Как пишет Reuters, дистрибьюторы серверов в Китае продают ускорители H20 ​​по цене около 100 тыс. юаней за один экземпляр. Также они предлагают серверы с восемью такими ускорителями внутри – их цена составляет от 1,1 до 1,3 млн юаней за каждый, в зависимости от объемов закупаемых партий.

Цены указаны уже с учетом демпинга Nvidia. Для сравнения, те же дистрибьюторы реализуют китайские ускорители Huawei 910B по цене выше 120 тыс. юаней за один и серверы с восемью 910В за 1,3-1,5 млн юаней за сервер.

Nvidia, пишет агентство со ссылкой на аналитиков компании SemiAnalysis, во второй половине 2024 г. собирается отгрузить в Китай около 1 млн ускорителей Н20. По их словам, Nvidia уже начинает нести убытки из-за происходящего, поскольку в производстве новый Н20 стоит дороже ускорителя Н100 из-за большего объема памяти, но продавать Н20 в Китае она должна в половину розничной цены Н100, чтобы рассчитывать на стабильный спрос. «Это резкое снижение маржи», – добавили в SemiAnalysis

Продавать непосредственно Н100, равно как и А100, Н800 и А800 в КНР Nvidia больше не может – американские санкции запрещают ей это.

Впрочем, пока все происходящее не бьет по финансовой стабильности Nvidia. За I квартал 2025 финансового года, завершившийся для нее 28 апреля 2024 г., ее чистая прибыль выросла более чем в семь раз год к году – до $14,88 млрд. Выручка подскочила в 3,6 раза до $26,04 млрд. Рост обоих показателей стал для Nvidia рекордным.

К тому же, пока в Китае продажи ускорителей Nvidia падают, в Индии они, напротив, растут. Там ее карты скупают десятками тысяч многие крупные корпорации, включая промышленного и автомобильного гиганта Tata Group. Подробнее об этом читайте в материале CNews.