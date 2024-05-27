«Наследник» российского SAP набирает обороты. Выручка и чистая прибыль кратно выросли

«Лаб СП» рассказала о положительной финансовой отчетности и развитии проектов компании. Выручка и чистая прибыль растут, а менеджмент задумывается о расширении штата еще на 30%.

Результаты ухода SAP из России

«Лаб СП» раскрыла финансовые итоги 2023 г. Об этом представитель компании сообщил CNews. В компании заявили, что их выручка за прошедший год составила 360 млн руб., а чистая прибыль – 31 млн руб.

Почти сразу после начала всем известных событий, в марте 2022 г. разработчик ERP-систем SAP приостановила свою деятельность на территории России на неопределенный срок. «Приостановлены циклы продаж клиентам, и текущие переговоры поставлены на паузу. Остановка бизнеса касается санкционных списков», – тогда рассказали CNews представители компании.

Однако, окончательно компания ушла из России и прекратила поддержку клиентов лишь в конце 2023 г.

На фоне этого, несколько сотрудников российского подразделения SAP покинули компанию и в конце 2022 г. основали «Лаб СП», которая занимается технической поддержкой решений немецкого вендора. Они заявляли о планах выпустить собственные CRM- и ERP-системы. В марте 2023 г. к ним присоединился генеральный директор SAP в России.

Проекты компании

Представитель компании сообщил CNews, что в компании собрали уникальную команду из экспертов крупных зарубежных вендоров и получили свидетельства Роспатента на два первых собственных продукта: «Управление персоналом СП» и «Финансы СП».

Генеральный директор «Лаб СП» Павел Деверилин рассказал, что основной задачей компании была реализация законодательных изменений в SAP ERP и SAP Human Capital Management. «Мы отслеживаем и реализуем эти изменения в своих продуктах, и поставляем обновления на регулярной основе клиентам», - сообщил он.

На сайте «Лаб СП» сказано, что в функциональность софта «Финансы СП» входят: электронный документооборот, кассовая книга, банковские расчеты, внешняя торговля, трансфертное ценообразование, отчетность по налогу на добавленную стоимость (НДС) и другие возможности ПО.

В свою очередь «Управление персоналом СП» отвечает за отчеты в Социальный фонд России (реорганизация упраздненных Пенсионного фонда и Фонда социального страхования), расчет заработной платы, кадровый учет персонала, страховые взносы и прочие операции, связанные с сотрудниками предприятия и их трудоустройством.

Генеральный директор компании рассказал, что компания будет активно развивать интеграционную платформу Integration Gears, которая заменит решения зарубежных вендоров и позволит крупным компаниям интегрировать корпоративные приложения в едином контуре по нативным для ИТ-систем протоколам. «Она включает в себя продажу лицензий и техническую поддержку решения», - объяснил он.

В 2023 г. численность сотрудников «Лаб СП» составила 84 человека, а в 2024 г. компания планирует увеличить штат еще на 30%. Представитель компании сообщил, что кадровую основу «Лаб СП» составляют эксперты из закрытого российского подразделения SAP: разработчики, консультанты, методологи и менеджеры. «Наше основное конкурентное преимущество заключается в опыте и экспертизе SAP СНГ и других зарубежных вендоров», - прокомментировал он.

Павел Деверилин сказал, что основную долю выручки компании составляет решение по локализации SAP-систем. По его словам, в 2024 г. распределение финансов компании сохранится: наибольшую часть дохода также составят проекты по локализации и консалтинг.