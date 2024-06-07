Photoshop начинает грабить своих пользователей. Созданный контент будут отбирать и перепродавать. Несогласных заблокируют

Adobe изменила положения пользовательского соглашения. Новый документ дает ей право пользоваться контентом, созданным в Photoshop, Premiere и других редакторах Adobe, по своему усмотрению. Если они откажутся, Adobe тут же заблокирует их. Весь ее современный софт распространяется по подписке, но в Сети есть пиратские версии, которым можно закрыть выход в интернет, после чего Adobe до частного контента уже не доберется.

Adobe велела делиться

Сбежавшая из России компания Adobe, которую многие знают как создателя редакторов Photoshop и Premier и убийцу технологии Flash, разом испортила отношения со всеми своими пользователями. Как пишет портал WCCFTech, она подкорректировала положения своего пользовательского соглашения (end-user license agreement, EULA), в результате чего теперь у нее есть доступ ко всему их контенту, который они создают в ее программном обеспечении.

При это софт Adobe отнюдь не бесплатный – он, во-первых, часто стоит дороже более функциональных аналогов, во-вторых, с 2013 г. распространяется исключительно по подписке. Другими словами, пожизненную лицензию на Photoshop больше не купить.

Новое положение в EULA Adobe звучит так: «Исключительно в целях эксплуатации или улучшения услуг и программного обеспечения вы предоставляете нам неисключительную, международную, безвозмездную сублицензию на использование, воспроизведение, публичный показ, распространение, изменение, создание производных работ на основе, публичное исполнение и перевод контента. Например, мы можем сублицензировать наше право на контент нашим поставщикам услуг или другим пользователям».

drobotdean / FreePik Почти весь софт Adobe имеет аналоги. Финансовый отчет компании за 2024 год покажет, как много людей решили перейти на них

Никакой компенсации пользователям Adobe пока не предлагает. Наоборот, она продолжит собирать с них деньги за подписку на свой софт. К слову, весной 2023 г. Adobe заявляла о готовности засудить любого, кто пользуется старыми версиями ее ПО.

Выход вон там

Новое EULA не только открывает Adobe к пользовательскому контенту, но и дает ей возможность распоряжаться им по собственному ее усмотрению. Согласие владельцев этого контента она даже не собирается спрашивать, ведь они уже приняли EULA, значит, закон на ее стороне.

Фактически, Adobe отныне может, к примеру, обучать свои нейросети на плодах труда людей со всего мира и никак их не благодарить за это. Более того, новое EULA дает ей право использовать их контент в коммерческих целях.

Разумеется, с подобным отношением к своему творчеству со стороны какого-то там разработчика ПО, пусть и самого популярного в мире, многие не станут соглашаться. Об этом уже свидетельствуют десятки сообщений пользователей на различных интернет-площадках, в которых они высказывают свое недовольство.

Вот только Adobe была готова и к этому. Любой, кто откажется принимать новое пользовательское соглашение, моментально будет заблокирован, пишет WCCFTech. Это означает, что, если пользователи не согласятся с новыми правилами, им будет ограничено использование сервисов компании.

Доходит до абсурда

Многие профессионалы, работающие с контентом, выразили тревогу по поводу новых условий Adobe в социальных сетях – они предлагают пользователям отказаться от Adobe и не давать ей права на свою работу. Как пишет WCCFTech, этой позиции придерживается, в частности, кинорежиссер Дункан Джонс (Duncan Jones). Он озвучил ее на своей странице в заблокированной в России соцсети Х (ранее Twitter).

Также пользователи обнаружили, что они даже не смогут удалить Photoshop со своего компьютера, пока не примут новое пользовательское соглашение Adobe. На деле это можно сделать – существует масса стороннего ПО для принудительного удаления софта и очистки реестра Windows от всех его «хвостов».

И это только начало

Часть пользователей наглядно продемонстрировали свое мнение и о самой Adobe, и о ее новом пользовательском соглашении. Так, пользователь соцссети Х под псевдонимом Manny заявил, что отменил подписку на сервисы Adobe. Существует очень высокая вероятность, что подобным образом поступили и другие клиенты Adobe.

Какие есть варианты

К моменту выхода материала представители Adobe хранили гробовое молчание и никак не реагировали на поток сообщений в свой адрес от разгневанных пользователей. Также компания не спешит выступать с официальным заявлением.

Тем временем, почти у каждого из редакторов, созданных Adobe, существуют аналоги, в том числе и бесплатные. Например, недовольные новой политикой Adobe пользователи могут заменить Photoshop на бесплатные GIMP и Krita, а бесплатный Kdenlive может заменить им Premiere.

Также нельзя забывать и про пиратские версии программ Adobe, очень популярные во многих странах мира, включая Россию. Для них не нужна подписка, а также им можно заблокировать выход в интернет, чтобы Adobe не добралась до пользовательского контента.