Одними знаниями и опытом программистам не отделаться. При найме на работу от них требуют эмпатии и умения общаться

Почти половина крупных работодателей в сфере ИТ начали гораздо чаще тестировать кандидатов на вакансии на наличие у них так называемых «софт-скиллов» – личностных характеристик и навыков, не связанных с профессиональным опытом. Они считают их очень важными для соискателей, но при этом ищут их только в опытных специалистах – на джунов это пока не распространяется.



Не только хард, но и софт

В российской ИТ-сфере стало меняться отношение крупных работодателей к набору качеств потенциальных сотрудников. Как сообщили CNews представители компании ITQuick, почти 41% таких работодателей отметили рост важности софт-скиллов при трудоустройстве новых работников – личностных качеств, которые не связаны непосредственно с профессиональными навыками (хард-скиллами).

Как сообщили CNews представители ITQuick, эта информация была получена в результате опроса 2100 руководителей и начальников отделов в ИТ-компаниях из городов-миллионников возрасте 25-55 лет. Опрос проводился 25 апреля – 20 мая 2024 г. при участии специалистов исследовательского центра «Зарплаты.ру».

Респонденты отвечали на вопрос о важности наличия софт-навыков у разработчиков (программистов) но ими, как выяснилось, все не ограничивается. Представители ITQuick рассказали CNews, что повышенные внимание на личностные качества соискателей работодатели стали чаще обращать при приеме на работу всех ИТ-специалистов.

pressfoto / FreePik Командный игрок с развитой эмпатией работодателям нужнее, нежели «одинокий волк», каким бы опытным он ни был

На вопрос редакции о причинах роста интереса руководителей к софт-скиллам при приеме на работу разработчиков авторы опроса ответили, что связано это с «личностной спецификой ИТ-специалистов, которые часто отказываются работать в команде». «Для старших специалистов софт навыки имеют большее значение, так как они не пишут код/не работают руками», – добавили они.

Что ищут в кандидатах

64% респондентов считают самым важным софт-навыком у потенциального сотрудника «гибкость и умение адаптироваться к изменениям. На втором месте по популярности оказалось «умение эффективно решать проблемы и принимать решения» – это качество озвучили 63% участников опроса.

Для 43% крупных работодателей в сфере ИТ важным является способность кандидата на вакансию «к коллаборации и работе в команде», а для 37% – наличие у него «коммуникативных навыков и эмпатии». Треть руководителей (33%) уверены, что ИТ-специалисты обязаны «обладать лидерскими качествами и умением управлять проектом». Зачем этот навык может понадобиться, например, программисту, который совершенно не желает становиться тимлидом, они не уточнили.

«В нашей динамично развивающейся индустрии технический опыт – это лишь половина успеха. Сегодня мы ищем разработчиков, которые не только пишут чистый код, но и обладают гибкостью мышления, чтобы адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям рынка, – сказал CNews Александр Сельдемиров, сооснователь ITQuick. – Способность эффективно решать проблемы и работать в команде стала не менее важной, чем знание языков программирования. В мире, где ИИ (искусственный интеллект – прим. CNews) и машинное обучение становятся нормой, человеческие качества – эмпатия, лидерство, коммуникация – это то, что действительно отличает выдающихся специалистов».

«Мягкая» зарплата

То, какими личностными качествами обладает тот или иной соискатель на вакансию, напрямую влияет успех прохождения собеседования. На вопрос CNews о влиянии наличия софт-скиллов к соискателя на размер предлагаемой ему зарплаты представители ITQuick ответили утвердительно, добавив, что это в равной степени влияет еще и на вероятность выбора работодателем того или иного кандидата.

Младшеньких не трогаем

На вопрос редакции, к каким именно ИТ-специалистам по уровню их знаний и опыта предъявляются повышенные требования к софт-скиллам, в компании ITQuick ответили, что это распространяется только на мидлов, сеньоров и тимлидов, то есть опытных ИТ-шников. Джунов (начинающих работников или вовсе не имеющих опыта в своей профессии) это пока не распространяется.

Журналист CNews поинтересовался в ITQuick, почему джуны могут рассчитывать на поблажки, а более опытные соискатели, нет, и получил такой ответ: «Потому что джуны нужны сейчас средним и малым компаниям преимущественно. Они дешевые (в силу отсутствия опыта они не могут претендовать на высокую зарплату – прим. CNews), и бизнесу их выгодно выращивать. Мы же опрашивали крупные компании, там ситуация несколько иная».

Нет опыта? Вам пора на выход

Участники опроса отметили также, что в 2024 г. работодатели в лице крупных ИТ-компаний сильно ужесточили требования к наличию опыта работы по профессии, то есть хард-скиллов, у соискателей, притом, опять же, у всех, кроме джунов. На это обратили внимание 30% респондентов. «Хард-скиллы по-прежнему имеют ключевой фактор при трудоустройстве, однако теперь на собеседованиях также часто проверяют софт-скиллы в отрыве от техскринингов», – сказали CNews в ITQuick.

При этом 40% участников опроса уверены, что в обозримом будущем важность софт-скиллов будет превалировать над техническими навыками.

Еще 29% заявили, что открытых вакансий для ИТ-специалистов в России стало меньше, и что на фоне этого конкуренция между ними стала более жесткой. «В данном случае говорим непосредственно про миддлов, синьоров и тимлидов – компании стали более строго подходить к выбору специалистов, соответственно, стали искать универсальных высококвалифицированных спецов, которые смогут контролировать работы отделов и рабочих групп», – пояснили CNews в ITQuick.

Нанять новых и удержать старых

Крупные ИТ-компании стараются не только принять на работу новых специалистов, но и сделать так, чтобы имеющиеся в их штате ИТ-кадры не ушли к конкурентам или вовсе не сменили род деятельности. Для этого в ход идут самые разные мотивации, но самая часто используемая из них – это деньги. Притом этот метод работает и на потенциальных сотрудниках, например, на тех, кого руководители очень хотят видеть в своей команде.

Опрос показал, что самый популярный метод привлечения и удержания талантливых ИТ-специалистов – конкурентная зарплата и бонусы. Так ответили 81% респондентов.

73% руководителей заявили, что удерживают высококвалифицированных ИТ-работников, открывая им доступ к гибкому график и даже вовсе к удаленной работе. CNews писал, что многие российские ИТ-шники готовы уволиться, если лишить их удаленки и заставить работать в офисе.

63% крупных российских ИТ-компаний обеспечивают высококлассным сотрудникам возможность профессионального и карьерного роста, а треть – организуют для них участие в профессиональных сообществах и мероприятиях, отметили авторы опроса.

Также руководители рассказали, какие тенденции в требованиях к кандидатам на позицию разработчика прогнозируют на ближайшие годы.