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Путин запретил госструктурам пользоваться услугами недружественных стран для обеспечения кибербезопасности

Путин издал Указ, ужесточающий требования к правилам кибербезопасности госструктур и запрещающий пользоваться для этих целей любыми услугами компаний из недружественных стран.

Внесены изменения в Указ Президента

Указом Президента России от 13 июня 2024 г. № 500 внесены изменения в Указ Президента от 1 мая 2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации». Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Внесены две существенные поправки. Госорганам, стратегическим и системообразующим организаций страны запрещается использовать ИБ-сервисы и услуги из недружественных государств с первого января 2025 г. В список недружественных включены такие государства, как США, Канада, Великобритания, Сингапур, Тайвань, Германия, Франция, Швейцария, Япония и др.

Появилось также поручение установить требования к аккредитованным центрам, которые будут привлекаться для реагирования на инциденты, определить порядок их аккредитации и порядок отзыва аккредитации.

Запрет на услуги из недружественных стран

Использование ПО из недружественных стран для киберзащиты госсистем было запрещено до нового указа. Теперь нельзя пользоваться никакими услугами.

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kremlin.ru
Путин дополнил запретами Указ о кибербезопасности

Перечень расширяется за счет сервисов, которые включают в себя техподдержку, например, обновления уже проданных средств защиты, пояснил ТАСС бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий, а также «различные облачные решения, консалтинговые услуги, работы по анализу защищенности и так далее, которые ранее формально не были запрещены и могли оказываться, хотя их поставщики и ушли из России в 2022 г.».

«Я думаю, что это больше задел на ограничения для иностранных VPN-сервисов, это самая популярная услуга, которой каждый первый пользуется, а в компаниях — для обхода блокировок. Если по предыдущей формулировке под запрет попадал факт установки продуктов (системы защиты информации, СЗИ), то по текущей уточнили, что и в формате сервиса от таких организаций ничего получать нельзя, что в целом очевидно», — сказала РБК Альбина Аскерова, руководитель направления по работе с регуляторами группы компаний Swordfish Security.

Коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар добавил, что некоторые компании обходили запреты, используя западный софт в виде услуг: «Отдельные компании, в основном в ИТ (ИТ и информационная безопасность часто связаны) могли представлять в качестве сервиса аренду оборудования или предоставление ПО условно по подписке. Указ поможет оградить субъекты критической инфраструктуры от таких компаний».

Указ Президента о СЗИ, по данным ТАСС, в его изначальной редакции распространяется на примерно 500 тыс. организаций — субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) из здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, финансов, ТЭК и так далее, а также на федеральные органы исполнительной власти, госфонды и госкорпорации.

Требования к аккредитованным центрам

Введение требований к центрам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на государственные информационные ресурсы, а также к порядку их аккредитации позволят обеспечить эффективный контроль за их деятельностью, заявил ТАСС глава группы по сопровождению GR-проектов ГК «Солар» Андрей Медунов.

И в общем Медунов охарактеризовал все изменения как своевременные и логичные. Они помогут повышению киберустойчивости экономики России и технологической независимости ИБ-отрасли, считает эксперт.

Анна Любавина

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