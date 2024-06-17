Выдача новых госсубсидий для российской электроники заморожена. Власти проверят, как были потрачены прошлые

Минпромторг заморозил все программы господдержки, направленные на развитие отечественной радиоэлектроники. Они остановлены на время проведения проверки уже выданных субсидий, но как долго продлится эта проверка ведомство не сообщает.

Ноль рублей на развитие

В России по решению Минпромторга полностью заморожены все проекты по выдаче субсидий на развитие отечественной радиоэлектроники, пишут «Ведомости». По информации издания, ведомство взяло паузу с целью проведения проверки ранее выданных денег.

Источники издания среди топ-менеджмента компаний, выпускающих электронику, полагают, что это связано с программой «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», вернее, с ее невыполнением со стороны получателей гоcсубсидий. Также у заморозки проектов по финансированию могут быть и другие причины. Одна из них, считают собеседники издания – это пересмотр планов работы Минпромторга, связанный с перестановками в ведомстве. Как известно, в мае 2024 г. Антон Алиханов освободил кресло губернатора Калининградской области и возглавил Минпромторг.

Новый министр недоволен

По словам одного из источников «Ведомостей, Алиханов «озабочен эффективностью расходования средств на ИТ». Он подчеркнул, что недовольство экс-губернатора всецело разделяет Счетная Палата России и лично ее новый председатель Борис Ковальчук. Как и Алиханов, нынешнюю должность Ковальчук получил в мае 2024 г.

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«Все заморозки и переносы сделаны для того, чтобы подвести результаты и пересмотреть предыдущие субсидии, – подчеркнул источник издания. – Так или иначе финансирование получали одни и те же участники рынка».

Кто не получил деньги

Решение Минпромторга о заморозке процесса выдачи субсидий повлияло на очень много крупнейших российских ИТ-компаний. «Ведомости» привели в пример «Аквариус», МЦСТ и НТЦ «Модуль».

Издание также отметило, что одна из ИТ-компаний России (ее название «Ведомости» не раскрыли) должна была получить от государства субсидии в размере до 1,5 млрд руб. в течение 2024 г. Теперь же выдача этих денег перенесена на 2025 г.

Власти все отрицают

В Правительстве России отрицают связь приостановки выдачи субсидий на развитие российской радиоэлектроники со сменой главы Минпромторга. Источники «Ведомостей» в Правительстве отметили, что решение о прекращении субсидирования было принято до прихода в министерство Алиханова.

В Минпромторге сообщили изданию о регулярном проведения проверок освоения и использования субсидий «в течение года в зависимости от текущей стадии реализации проектов и различных других факторов». «Они (проверки – прим. CNews) бывают камеральные, плановые и внеплановые», – добавили они, подчеркнув, что финансирование проектов «осуществляется в соответствии с запланированными параметрами бюджетного финансирования».

Все по закону

Расходы бюджета на поддержку и развитие российской микроэлектроники по итогам 2023 г. достигли 147 млрд руб. Для сравнения, в ковидный 2020 г. было выделено лишь 30 млрд руб., приводят «Ведомости» статистику компании Kept (бывшая KPMG в России).

Деньги выделяются компаниям в рамках целого ряда государственных программ, и упомянутая «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» – лишь одна из них. Также субсидии можно получить, участвуя в госпрограмме «Научно-технологическое развитие России».

Объем субсидий, выделяемых компаниям из сферы электроники и радиоэлектроники, в 2024 г. должен существенно превысить показатели 2023 г. Суммарно в обе перечисленные программы заложено 211 млрд руб. Как на это повлияет решение Минпромторга о заморозке выдачи денег, предположить пока нельзя.

Сама по себе выдача субсидий компаниям, занимающимся разработкой и выпуском электроннной продукции, предусмотрена сразу двумя постановлениями Правительства России. Первое датировано 17 февраля 2016 г., имеет номер 109 и вводит правила возмещения части расходов компаний на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры.

Второе постановление – № 1252 от 24 июля 2021 г. В нем прописаны правила выдачи субсидий на компенсацию части затрат на создание электронно-компонентной базы и модулей.

Дополнение

После публикации материала Минпромторг выступил с официальным опровержением информации о приостановке финансовой помощи. Как сообщили «Ведомостям» представители министерства, субсидирование компаний радиоэлектронной промышленности продолжается, а также они отметили, что «пропорционально растет число проверок по результатам предыдущих дотаций».

В Минпромторге подчеркнули также, что ведомство на регулярной основе проводит проверки проектов, на которые выделяются субсидии, «в зависимости от текущей стадии реализации проектов и других факторов». По словам представителей министерства, «другие факторы» – это «объективные средства мониторинга», указывающие на то, что работа над проектом или не идет вовсе, или идет очень медленно. Также к другим факторам было отнесено появление в открытых источниках информации о рисках реализации проектов.