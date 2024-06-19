Экс-директор Oracle в России стал коммерческим директором СУБД «Яндекса»

Коммерческий департамент системы управления базами данных «Яндекса» YDB возглавит Алексей Курочка, уволившийся в 2022 г. из российского подразделения Oracle Systems. Это не первое в «Яндексе» назначение выходца из покинувших Россию западных компаний.



Назначение в «Яндексе»

Коммерческий департамент системы управления базами данных «Яндекса» YDB, собственной разработки компании с открытым исходным кодом для работы высоконагруженных приложений, возглавит Алексей Курочка, сообщили CNews представитель компании.

В «Яндексе» его ключевыми задачами станут укрепление партнерских отношений с крупными компаниями, а также реализация стратегии развития каналов продвижения YDB, маркетинга и поддержки клиентов, говорится в сообщении.

Обязанности руководителя YDB

Новый руководитель коммерческого департамента YDB займется выстраиванием стратегического партнерства с крупными корпоративными клиентами в ритейле, сфере электронной коммерции, финтехе, логистике, ИТ и других индустриях, а также укреплять позиции YDB на российском рынке корпоративных СУБД.

«YDB — это не просто Open Source-продукт от группы энтузиастов. На этом решении построена вся платформа Yandex Cloud, наша разработка лежит в основе ряда крупных компаний в экосистеме «Яндекса». Много лет YDB решала внутренние задачи компании в области управления базами данных. Следующий шаг — реализация проектов с крупными заказчиками и доработка технологии под потребности бизнеса. Уверен, что опыт Алексея в IT-индустрии будет полезен для достижения этих целей», — сказал Андрей Фомичев, основатель и руководитель YDB.

YDB — это распределенная система управления базами данных от «Яндекса», которая поддерживает одновременное выполнение транзакционных (OLTP), аналитических (OLAP) и потоковых нагрузок для создания и обслуживания масштабируемых продуктов и сервисов с большим количеством пользователей.

Экс-директор Oracle Systems в России

Свою профессиональную карьеру Алексей Курочка, по данным TAdviser, начинал в Центре информатизации Министерства Обороны России. В 2005-2007 гг. он возглавлял департамент новых проектов в Счетной палате.

Позже занимал руководящие должности в российских подразделениях международных технологических компаний, таких как Oracle, IBM, Microsoft.

В «Microsoft Россия» Курочка отвечал за работу с нефтегазовыми и энергетическими компаниями в области корпоративных сервисов. В IBM возглавлял департамент по работе с нефтегазовыми, металлургическими и химическими компаниями.

С июля 2016 г. по июнь 2022 г. Курочка работал директором Oracle Systems в России и СНГ, а на некоторых мероприятиях фигурировал также в должности регионального директора Oracle Cloud Systems в России и СНГ. Он отвечал за стратегию продаж и продвижение облачных сервисов в регионе.

Компания Oracle объявила о прекращении своей деятельности в России в марте 2022 г. Позже, в рамках дела о банкротстве АО «Оракл Компьютерное Оборудование», конкурсный управляющий пытался отменить денежные выплаты по соглашению о расторжении трудового договора с Курочкой в размере около 11 млн руб. По его заявлению суд в феврале 2024 г. признал недействительными платежи Алексею Курочке на сумму около 8,44 млн руб.

В мае 2024 г. CNews писал о назначении коммерческим директором «Яндекса» другого выходца их покинувших Россию западных компаний. Эту должность занял Игорь Богачев, ранее работавший в SAP и Xerox.