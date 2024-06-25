Продавцы и перевозчики пообещали резкий взлет цен на электронику в ближайшие месяцы

Новый 14 пакет санкций ЕС повлечет за собой 20-процентный рост цен на всю электронику в России. Россиянам, которые планируют обновление или пополнение парка своей техники, времени на раздумья не остается – новые ценники займут свои места на витринах уже в самом ближайшем будущем, до началу осени 2024 г.

Платить и еще раз платить

Техника и электроника, которые в России и без того стоят дороже, чем во многих других странах из-за санкций, параллельного импорта и курса рубля, могут стать еще менее доступными для россиян. Как пишет «Коммерсант», уже к сентябрю 2024 г. цены могут взлететь на 15-20%, а причиной тому – новый, 14 по счету пакет антироссийских санкций, утвержденный Евросоюзом в конце июня 2024 г.

По информации издания, ключевой проблемой станут тотальные ограничения, которые этот пакет накладывает на использование Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Это российский аналог международной системы межбанковских транзакций SWIFT, от которой многие российские банки, включая Сбербанк, были отключены еще в 2022 г.

Как это связано

Власти ЕС запретили работающим за пределами России европейским компаниям подключаться к СПФС или ее эквивалентам. Более того, этим компаниям больше нельзя проводить любые транзакции с юрлицами, которые пользуются СПФС, находясь при этом за пределами России.

frimufilms / FreePik Покупка техники и без подорожания уже сильно бьет по бюджету миллионов россиян

Между тем, по решению Центробанка список эксплуатирующих СПФС банков и прочих организаций засекречен с 2022 г., в результате чего новый пакет санкций, по мнению опрошенных «Коммерсантом» юристов и финансистов, едва ли приведет к осложнению расчетов «внутри страны даже с участием дочерних структур европейских организаций». К марту 2024 г, по словам главы департамента национальной платежной системы Центробанка Аллы Бакиной, к СПФС было подключено свыше 160 зарубежных участников из 20 стран мира.

Впрочем, у дистрибьюторов и собеседников издания в сфере логистики иное мнение. По их прогнозам, из-за новых санкций уже к осени 2024 г., вырастут на 4-5% комиссии фирм-посредников при финансовых операциях, что приведет к 15-20-процентному росту цен на электронику. Также это потенциально может вызвать общую просадку на 20-25% товарооборота с рядом иностранных государств.

Чего следует ожидать от санкций

По оценке старшего партнера логистической компании «Оптималог» Георгия Властопуло, против банков, использующих СПФС «в третьих странах», могут быть применены вторичные санкции, что усложнит «взаиморасчеты российских компаний», сообщил он «Коммерсанту». В качестве примера он привел ситуацию с китайскими банками, которые ранее в 2024 г. поголовно начали отказываться от работы с российскими компаниями. В результате товарооборот с Китаем за март-апрель 2024 г. рухнул 11%. Аналогичная ситуация и с Турцией, только здесь товарооборот за тот же срок обвалился на 33%.

Вторичные санкции в адрес использующих СПФС иностранных банков чреваты падением товарооборота с Китаем на критические 20-25%. На фоне этого, считает Георгий Властопуло, стоимость импортируемой из Китая продукции может подскочить на 10-20% (в зависимости от категории товара) из-за того, что придется усложнять логистику и привлекать большее число посредников.

Не все так плохо?

По словам собеседников издания среди поставщиков электроники, цены хоть и вырастут, но не на 20%. Он отметил, что банки могут поднять комиссию за переводы на 1-3%. «В целом подключенные к СПФС 557 банков и компаний – это очень небольшая часть от общего объема участников торгового процесса, так что даже при худших прогнозах это не будет критичным для экономики», – отметил он, подчеркнув, что даже на фоне многочисленных запретов подавляющее большинство платежей в рублях по-прежнему осуществляется через систему SWIFT.

Как сообщили CNews представители одного из крупнейших российских маркетплейсов, цены на электронику действительно вырастут, но как сильно, они не уточнили. «Санкции против СПФС не окажут критического влияния на стоимость электроники в России, – заявил CNews источник в одном из российских ИТ-дистрибьюторов. – Цены могут вырасти, но не более, чем на 5-10%. Сложности с импортом могут возникнуть у небольших дистрибуторов и поставщиков. Но они не обладают внушительными объемами поставок, способными серьезно повлиять на рынок, поэтому дефицита электроники не будет. Вероятнее всего, свернут деятельность небольшие «серые» и «черные» поставщики».

Как сказал «Коммерсанту» юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Ярослав Перглер, запрет, связанный с СПФС, «введен на непосредственное подключение к СПФС из стран-участниц ЕС компаниям-резидентам ЕС» и не касается организаций, не привязанных к законодательству ЕС.

«Европейский регулятор оставляет достаточное пространство для маневра своим резидентам, которые смогут продолжить работу с СПФС через опосредованное подключение, либо продолжить вести расчеты внутри РФ через CIPS – китайскую межбанковскую платежную систему, либо воспользоваться исключениями из решения, которое будет опубликовано позднее», – добавил Перглер. CNews писал, что российские банки стали массово подключаться к CIPS еще летом 2022 г.