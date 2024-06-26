Названы главные задачи нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»

Выполнение мероприятий нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» призвано обеспечить темпы увеличения инвестиций в отечественные информационные технологии на уровне как минимум вдвое выше, чем рост валового внутреннего продукта (ВВП). Проект должен сменить нацпроект «Цифровая экономика», завершающийся в 2024 г.

Основные задачи и функции

Формируемый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация», вероятно, окажется одним из самых сложных. Предполагается, что реализация данной программы позволит поднять темпы увеличения инвестиций в отечественные ИТ-технологии до уровня как минимум вдвое выше роста ВВП. Как пишет «Коммерсант» в конце июня 2024 г., об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной национальным проектам «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Правительство России готовит обновленные расчеты бюджета на реализацию нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» до 2030 г. Он должен сменить проект «Цифровая экономика», завершающийся в 2024 г. Сейчас проект дорабатывается совместно с ИТ-отраслью.

По словам Михаила Мишустина, одной из задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» станет внедрение современных платформенных решений и сервисов. Также в рамках нацпроекта требуется предусмотреть поддержку ИТ-компаний и стартапов, которые производят и оборудование, и программное обеспечение (ПО). Повысить доступность для граждан качественных современных телекоммуникационных сервисов, высокоскоростного интернета, развивать повсеместно инфраструктуру в том числе на основе сетей спутниковой и мобильной связи.

Продолжится совершенствование системы предоставления социально значимых государственных и муниципальных услуг, чтобы они оказывались в электронном виде в проактивном режиме, а процессы все были простыми и понятными для людей, не занимали бы много времени. Как пишет «Коммерсант», здесь Мишустин подчеркнул, что нужно ориентироваться на мнение граждан, наладить обратную связь и всю работу вести на основе их оценки, обязательно сохранив для людей возможность лично обратиться в ведомства для решения своих вопросов - для некоторых такой вариант предпочтительнее!

При подготовке мероприятий нацпроекта очень важно учесть потребности регионов. Среди них повышение доступности скоростного мобильного интернета на федеральных трассах, вдоль железных дорог. Также очень важно, чтобы было организовано обучение старшеклассников и учащихся колледжей современным языкам программирования. Звучали также предложения по развитию образовательного электронного контента, сервисов, разработке типовых решений для нужд региональных органов власти и местного самоуправления.

«В каждом нацпроекте «присутствует цифровизация», а «Экономика данных» носит сугубо сквозной, или межотраслевой, характер, и от этого возникают определенные сложности... Мы попробовали сделать определенную приоритизацию задач в нацпроекте. Я понимаю, что каждый хочет увидеть здесь себя, но так не получится, потому что сам нацпроект - это приоритеты», - сказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

В национальный проект также должны войти меры, которые направлены на обеспечение защиты персональных данных, создание системы эффективного противодействия преступлениям, совершаемым с использованием ИТ-технологий.

Переход на следующий уровень

На смену национальной программе «Цифровая экономика» идет нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Его цели и показатели несколько отличаются от тех, что содержатся в «Цифровой экономике». 18 мая 2024 г. в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ на мероприятии, организованном Минцифры России, глава ведомства Максут Шадаев, а также его замы рассказали о приоритетах и ключевых направлениях нацпроекта «Экономики данных».

Цифровая трансформация сохранилась в качестве одной из важнейших национальных целей, но существенно были уточнены и расширены задачи по ее достижению. Если в «Цифровой экономике» были указаны 4 главных задачи, которые нужно решить к 2030 г., то в «Экономике данных» уже 11 задач. Соответственно, рамки приоритетов были сильно расширены.

В числе новых задач - связанные с обеспечением информационной безопасности (ИБ), устойчивости работы инфраструктуры, интернета. Также была добавлена задача, связанная с уменьшением преступлений, которые совершаются с использованием цифровых технологий. Одна из новых задач связана с формированием рынка больших данных, при этом отдельно оговаривается, что он должен формироваться при обеспечении защиты переданных данных.

Добавилась задача по созданию HR-платформы для всей системы государственной и муниципальной службы. Платформа позволит эффективнее отбирать кандидатов на работу в российские органы власти, оценивать работу, развивать сотрудников и т.д.

Задача, которая решалась в рамках «Цифровой экономики», — перевод социально значимых услуг в электронный вид - тоже была уточнена. Если в нацпроекте «Экономика данных» было указано, что необходимо 95% массовых услуг перевести в электронный вид в 2030 г., то теперь показатель установлен в 99%. Совокупно для 100 услуг к 2030 г. должны быть внедрены принципы проактивного оказания и предоставления результата в момент обращения гражданина-заявителя. И все это требуется делать на основе больших платформенных решений.

Новой задачей является и то, что наполовину должна увеличиться доля граждан, которые довольны работой государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников социальной сферы: здравоохранения, образования, культуры и др.

Задача по формированию и обеспечению цифровой зрелости ключевых отраслей экономики была дополнена, тем, что эта цифровая зрелость должна быть обеспечена на основе массового внедрения цифровых платформ и перехода на использование больших данных, искусственного интеллекта (ИИ), а также машинного обучения.

Стоит и стандартная задача с обеспечением доступности быстрого интернета в России, по ней необходимо увеличивать не только территориальную доступность, но и среднюю скорость интернета в стране. Этого планируется достигнуть, в том числе, за счет активного развития технологий спутникового доступа в интернет.