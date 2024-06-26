Python, Java и С приносят программистам мало денег. Разработчики с гигантскими зарплатами пишут на малоизвестном языке, который уже нравится россиянам

Малоизвестный язык программирования Zig, как оказалось, способен обеспечить программистов шестизначной годовой зарплатой, причем в долларах – гораздо больше, чем можно заработать на программах на Python и Java. Пишущие на нем разработчики считаются самыми высокооплачиваемыми в мире. В России тоже есть фанаты этого языка, которые увидели в нем полноценную альтернативу С++.

Язык программирования для избранных богачей

Пользователи портала Stack Overflow, самого популярного веб-ресурса для разработчиков ПО, назвали Zig самым высокооплачиваемым языком программирования. Подавляющее большинство разработчиков на нем не пишут, на что указывают рейтинги популярности языков программирования, в которых Zig даже не упоминается. Например, в рейтинге Tiobe за июнь 2024 Zig нет ни на одной из 50 позиций.

Тем не менее, пишущие на Zig разработчики запросто могут получать в среднем $103 тыс. в год (около 8,99 млн руб. по курсу ЦБ на 26 июня 2024 г. или приблизительно 750 тыс. руб. ежемесячно).

Среди участников опроса – программисты из более чем 180 стран мира. Общее количество респондентов превысило 89,1 тыс.

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На официальном сайте Zig это язык называют «языком программирования общего назначения и инструмент для создания надёжного, оптимального и переиспользуемого ПО».

Никто не знает Zig

Zig – это один из новейших языков программирования, который, к тому же, еще не выбрался из статуса бета-версии. Его первое появление датировано февралем 2016 г., то есть ему уже почти восемь с половиной лет, а самая новая на момент выхода материала его версия имеет индекс 0.13.0. Ее выпустили 6 июня 2024 г. Обновляется язык крайне медленно – например, версия 0.11.0 увидела свет в августе 2023 г.

Zig также пока не может похвастаться широким комьюнити. Как показал опрос Stack Overflow, к концу июня 2024 г. этим языков владело менее 1% программистов – около 0,83%. Но это как раз влияет на размер зарплат программистов на Zig – чем их меньше, тем меньше конкурентов, тем ценнее они в глазах работодателей.

Очевидные преимущества

Многие программисты считают Zig довольно простым в освоении языком. Обычно так говорят о Python, который еще в октябре стал самым популярным языком программирования в мире и никому не отдает этот титул.

Разработчики также делают акцент на легкой читаемости кода на Zig. Другими словами, впервые увидев код написанной на Zig чужой программы, можно довольно быстро понять его работу.

К важным особенностям Zig стоит отнести прямое использование заголовочных файлов (header) написанных на C. Да и в целом Zig совместим с кодовыми базами С. Более того, разработчики могут компилировать код на С и С++ при помощи компилятора Zig. Поддержка C# не упоминается.

Создатели языка отмечают, что Zig позволяет выполнять тот или иной код прямо во время компиляции. Это называется Comptime.

К моменту выпуска материала сообщество Zig хоть и существовало, но считалось децентрализованным, о чем указано на официальном портале, посвященном этому языку.

Стоит отметить, что среди приверженцев Zig есть и россияне. Редакция CNews обнаружила множество публикаций отечественных разработчиков на русском языке, посвященных Zig: к примеру, пользователь «Хабра» под псевдонимом AnimeSlave в начале августа 2023 г. написал, что Zig для него – «это новый С». Авторы других статей тоже оставляют преимущественно положительные отзывы о Zig.

Деньги – не главное

Судя по результатам опроса участников Stack Overflow, малоизвестные языки программирования сейчас приносят разработчикам едва ли не больше денег, чем Python, Java и все семейство С. Так, средняя годовая зарплата программистов на языках Dart и SAS по итогам 2023 г. выросла на 20%. Оба эти языка, к слову, есть в рейтинге Tiobe за июнь 2024 г. – в нем они занимают 23 и 22 строчки соответственно.

При этом, называя Zig самым высокооплачиваемым языком программирования, участники Stack Overflow признаются в любви совсем другому языку. CNews писал, что самым любимым у них в 2023 г. был Rust, хотя Zig они упоминали уже тогда.

В то же время ни Zig, ни Rust ни даже Python не являются самым популярным языком у профессиональных программистов. Первое место на протяжении 10 лет занимает JavaScript, на втором месте – HTML и CSS, а третью строчку удерживает Python. Однако в рейтинге популярности у начинающих программистов Python уверенно лидирует.

Zig, в свою очередь, занимает 41 место среди всех респондентов, 40 среди профессионалов высокого уровня, 36 среди любителей и 37 среди начинающих программистов.