Китай национализирует все запасы редкоземельных металллов, которые используются в производстве чипов

КНР установит тотальный контроль над цепочками поставок редкоземельных металлов

Китай национализирует все запасы редкоземельных металлов в стране, используемых при изготовлении интегральных микросхем. Об этом сообщило Nikkei со ссылкой на документы, опубликованные властями КНР в субботу, 29 июня 2024 г.

Постановлением, вступающим в силу 1 октября 2024 г., вводится запрет на «незаконный доступ к редкоземельным ресурсам», в том числе к галлию и германию. Запрет распространяется на любые физические и юридические лица. Новая норма также предусматривает строжайший контроль над всеми звеньями цепи использования соответствующих материалов, в том числе надзор за процессами добычи, переработки, распределения и экспорта.

Авторы инициативы заявляют, что принятая мера нацелена на обеспечение национальной промышленной и ресурсной безопасности. Однако для стороннего наблюдателя она может выглядеть как инструмент давления на США и их союзников в лице Европы и Японии для усиления позиции в потенциальных переговорах по снятию ранее введенных ограничений на экспорт передовой полупроводниковой продукции и оборудования для ее производства.

В течение последних нескольких лет американцы постарались лишить КНР доступа к литографическим машинам, необходимым для выпуска чипов по нормам современнее 14/16 нм, и наиболее «продвинутым» высокопроизводительным GPU, которые применяются для обучения нейросетей и поставляются американскими гигантами вроде Nvidia, AMD, Intel.

Экспортные ограничения, введенные США, нацелены на сдерживание развития в Китае производства передовых микросхем, которые, как опасаются американцы, могли бы найти применение в ВПК КНР. Никаких запретов, препятствовавших бы, получению оборудования и технологий для выпуска микросхем по «зрелым» техпроцессам, не предусмотрено, что и подталкивает китайский высокотехнологичный бизнес обратить пристальный взор именно на это направление. Благодаря этому, согласно прогнозу аналитиков тайваньской TrendForce, для материкового Китая в глобальном производстве «зрелых» чипов достигнет 39% к 2027 г.

Удар по полупроводниковой промышленности планетарного масштаба

В 2023 г. на долю КНР приходилось около 70% от совокупного объема поставленных на мировой рынок редкоземельных элементов, востребованных в промышленности. Если говорить о галлии, который широко используется в силовой микроэлектронике, то в сфере его добычи Китай является едва ли не абсолютным монополистом, обеспечивая 94% всех поставок. Таким образом, введение жестких мер по регулированию национального рынка редкоземельных металлов КНР может серьезно отразиться на полупроводниковой промышленности и связанных с ней отраслях в глобальных масштабах.

Как отмечает издание Tom’s Hardware, влияние на сегмент передовых полупроводниковых изделий, к которому относятся современные центральные (CPU) и графические (GPU) процессоры и высокопроизводительная компьютерная память, может оказаться не слишком значительным. В гораздо большей мере от поставок нитрида галлия и арсенида галлия (полупроводниковые материалы на основе галлия) зависят производители радиочастотных усилителей мощности, светодиодов, микросхем управления питанием и пр., важность которых в современной экономике, впрочем, сложно переоценить.

Добиться доминирующего положения на рынке галлия Китаю позволила ценовая политика. Компании из Поднебесной на протяжении многих лет удерживали цены на эти материалы на низком уровне, таким образом делая бизнес по их добыче в других точках планеты нерентабельным или низкомаржинальным. Тем не менее производством таких металлов все же занимались в ряде стран мира, в частности, в России, Японии, Канаде, США, Бельгии и Южной Корее.

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Власти КНР в последнее время последовательно ужесточают правила экспорта редкоземельных металлов.

В августе 2023 г. Поднебесная ввела ограничения на поставки галлия и германия за рубеж. Отныне экспортерам требовалось получение предварительного разрешения на вывоз этих металлов.

В ноябре 2023 г. Китай начал требовать от экспортеров редкоземельных элементов сообщать о типах металлов, которые они поставляют за границу и их пунктах назначения. В декабре 2023 г. КНР и вовсе запретила экспорт технологий для переработки редкоземельных элементов.

Глава американского инвестбанка Hallgarten & Co Кристофер Экклстоун (Christopher Ecclestone) предрек КНР утрату лидирующих позиций на рынке редкоземельных металлов в результате принятых мер. Правда, по его мнению, сперва экспортные ограничения приведут к росту глобальных цен на этот вид сырья. По крайней мере в части удорожания соответствующих материалов прогноз Экклстоуна оказался верным. Уже к середине августа 2023 г. галлий за две предшествующих недели вырос в цене на 50%.

Рост цен дал стимул некитайским компаниям заняться увеличением объемов добычи редкоземельных металлов, что, как ожидается, в конечном счете приведет к переопределению сил игроков на международном рынке. Однако пока, несмотря на усилия США по наращиванию производства редкоземельных металлов на территории страны, североамериканская полупроводниковая промышленность остается в значительной степени зависимой от Китая, отмечает Nikkei.

В прошлом США обвиняли Китай в использовании своего доминирующего положения на рынке редкоземельных элементов, в том числе в качестве инструмента достижения политических целей. Так, в 2010-2011 гг. КНР ограничивала экспорт таких материалов в соседнюю Японию в связи с обострившимся между этими странами территориальным спором.