Дефицит подкрался незаметно? Российские маркетплейсы в большой беде из-за Китая. Начались проблемы с поставками товаров из-за рубежа

Российские маркетплейсы и их покупатели начали жаловаться на трудности при заказе товаров из Китая. Источником проблемы, по всей видимости, являются китайские банки, которые вводят все новые препятствия для транзакций из России. Проблема не решается месяцами.

Китай против России

Россияне столкнулись с трудностями при заказе товаров из Китая. Как пишет «Коммерсант», китайские банки начали чинить препятствия при взаиморасчетах, что ударило как по покупателям на маркетплейсах, так и по зарубежным продавцам.

На проблему массово жалуются пользователи Ozon, а также китайские продавцы, работающие на этой площадке. В профильных чатах Ozon стали массово появляться недовольные посты, авторы которых сетуют на то, что исчезла возможность заказа дорогой китайской электроники с доставкой в Россию через сервис Ozon Global, который занимается международной торговлей.

Что немаловажно, это не сиюминутная ситуация а, судя по всему, долгосрочная беда. Первые трудности начались еще весной 2024 г., и тогда же стало понятно, кто за ними стоит.

Большинство банков Китая во II квартале 2024 г. (1 апреля – 30 июня) сильно усложнили алгоритмы проверки продавцов, работающих с покупателями из России и отправляющих товары в эту страну. Так же поступили и банки в других странах мира, но так сложилось, что большие объемы зарубежных товаров на маркетплейсах ввозятся в Россию из Поднебесной.

CardMapr.nl / Unsplash До пустых виртуальных полок дело не дошло. Пока что

Не обошлось и без негативного влияния Запада. Новые санкции Евросоюза, введенные в июне 2024 г. и запрещающие иностранным компаниям пользоваться российскими аналогами системы SWIFT, тоже вносят свою лепту и добавляют проблем при заказе товаров из КНР.

Продажи иностранных товаров на маркетплейсах – это многомиллиардный бизнес. По итогам 2023 г. объем продаж розничного онлайн-импорта в России достиг 174 млн заказов на общую сумму 313 млрд руб. (статистика Data Insight).

Россия никак не помогает

Российские власти тоже внесли свою лепту в ухудшение условий торговли с Китаем, пишет «Коммерсант». В частности, они напрямую повлияли на исчезновение многих видов дорогой китайской техники из ассортимента маркетплейсов.

Напомним, что с весны 2024 г. порог беспошлинного ввоза по решению властей сократился в пять раз – с 1000 евро (94,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 3 июля 2024 г.) до 200 евро (18,9 тыс. руб.). при превышении этой суммы покупателя ждет 15-процентная таможенная пошлина. CNews писал, что власти даже не обсуждали вопрос продления срока действия прежнего размера порога беспошлинного ввоза, и что новые нормы моментально взвинтили цены на электронику на маркетплейсах.

Как сообщили изданию представители Ozon, из-за пятикратного снижения этого порога и непосредственно маркетплейсам, и работающим на них продавцам пришлось вынужденно корректировать ассортимент товаров. Многие дорогие позиции исчезли, и вместо них в списке предложений появились более дешевые товары, на доставке которых продавцы и сосредоточились.

Касается всех

На то, что ассортимент маркетплейсов изменился и вобрал в себя больше дешевых товаров из Китая, обращают внимание и сторонние эксперты. В частности, на это изданию указал аналитик Data Insight Сергей Семко, отметив, что по Ozon это намного более заметно, чем по другим популярным в России маркетплейсам.

Собеседник издания из сферы интернет-продаж подчеркнул, что «обеднение» ассортимента в настоящее время переживает не только Ozon. Он отметил, что в аналогичной ситуации сейчас находится, в том числе, и Wildberries.

Про AliExpress он тоже упомянул, заявив, что этой площадке тоже не удалось избежать этой участи. Напомним, что на протяжении многих лет с начала прошлого десятилетия AliExpress был для подавляющего большинства россиян основным интернет-магазином для заказа всевозможных товаров из Китая – от резинок для волос до сложной электроники и бытовой техники.

Не все так плохо?

К моменту выхода материала представители AliExpress не комментировали происходящее. В Wildberries сообщили CNews, что в настоящее время покупатели продолжают заказывать дорогостоящие товары из-за границы, в том числе и из Китая. К таким товарам представители маркетплейса отнесли в первую очередь электронику, в частности, смартфоны и ноутбуки, а также игровые приставки.

В Wildberries отдельно отметили, что пока не фиксируют масштабного изменения ассортимента зарубежных товаров, но при этом не отрицают, что пятикратное снижение порога беспошлинного ввоза свой негативный след оставило.

«Введение порога беспошлинной торговли в 200 евро отразилась на покупательских предпочтениях пользователей Wildberries. Из дорогостоящих товаров клиенты покупают за границей смартфоны, ноутбуки, игровые приставки и другую электронику, – сообщили CNews представители Wildberries. – В остальных категориях покупатели стараются уложиться в необходимые 200 евро, чтобы избежать уплаты пошлины. Пока мы не заметили значимого изменения ассортимента товаров из-за рубежа, но не исключаем, что селлеры переориентируются на более дешевые позиции, и товарный ассортимент для покупателей из России изменится».

А пока Wildberries не фиксирует изменений в ассортименте, в сервисе по заказу товаров из-за рубежа CDEK.Shopping продажи зарубежной электроники кардинально обвалились, притом в кратчайшие сроки. По результатам июня 2024 г. они просели сразу на 16%, но не год к году, а буквально на фоне марта 2024 г., сообщил изданию коммерческий директор CDEK.Shopping Роман Хвалюн.