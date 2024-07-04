CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Финансовые результаты Техника Импортонезависимость
|

Пришли к успеху. Выручка производителей российских ПК за год взлетела почти вдвое, а производство выросло в полтора раза

Российские производители ПК и прочей электроники продемонстрировали очень серьезный рост бизнеса. За год их оборот вплотную приблизился к 330 млрд руб., что почти в два раза больше, чем годом ранее. Это отражено в официальной статистике Росстата.

Обороты – на взлет

В России по итогам мая 2024 г. оборот компаний, занятых производством компьютеров, а также различных электронных и оптических изделий, вырос на 95,4% год к году. Другими словами, он стал больше почти в два раза всего за год, гласит статистика, опубликованная Росстатом.

В деньгах оборот таких компаний в мае 2024 г. достиг 327,7 млрд руб. Прирост к апрелю 2024 г. составил 8,7%.

С одной стороны, сумма поистине гигантская, но, с другой, обязательно следует учитывать особенности официальной статистики Росстата. В частности, аналитики объединили в одну категорию и компании по производству компьютеров, фирмы, собирающие газовые счетчики, и различное медицинское оборудование. Даже производителей телевизоров посчитали, что в результате и дало столь впечатляющие показатели роста.

Если присмотреться чуточку внимательнее

В отчете Росстата есть более детальный разбор доходов компаний, и на самом деле показатели российских ПК-вендоров не столь выдающиеся. Впрочем, без роста они все же не остались.

zar6.jpg

Инвестпортал Хабаровского края
Российская ИТ-сфера демонстрирует уверенный рост

Так, выпуск компьютеров и комплектующих в мае 2024 г. в России подскочил на 50,4% год к году, то есть в полтора раза. В деньгах он равен 10,2 млрд руб., а в сравнении с апрелем 2024 г. рост составил 9,6%

При этом объем выпуска счетчиков газа в стране Росстат фиксирует не в миллиардах рублей, а в тысячах штук. В мае 2024 г. он составил 158 тыс. шт. и вырос почти на 54% год к году.

Изделия из категории «Аппаратура радиолокационная, радионавигационная

и радиоаппаратура дистанционного управления» вновь измеряется в деньгах – 29,9 млрд руб. (рост 48,2%), а «Схемы интегральные электронные» – снова в натуральном выражении. В мае 2024 г. их было произведено 42,8 млн, что на 33,4% больше, чем годом ранее. В Росстате подчеркнули, что в тех категориях, которые измеряются в деньгах, темпы роста рассчитаны исходя из фактических цен соответствующего периода.

Программный код приносит деньги

Статистика Росстата гласит, что деятельность в области информации и связи в мае 2024 г. показала в сумме 30,9-процентный рост оборота по сравнению с маем 2023 г. – он составил 753,3 млрд руб. Сюда входят несколько видов деятельности – например, оборот компаний в сфере телекоммуникаций за отчетный период вырос на 7,3% до 221,3%.

При этом деятельность в области информационных технологий показала 49,3-процентный рост оборота год к году – до 142,7 млрд руб.

Но еще более выгодным оказалось написание программного кода. Обороты компаний, работающих в сфере разработки ПО, а также оказывающих консультационные и другие сопутствующие услуги в данной области, показали 46-процентный рост год к году и достигли 289,5 млрд руб.

Последнее, впрочем, может быть связано с тем, что на протяжении всего 2023 г. российские разработчики регулярно повышали цены на плоды своего труда. Так, в ноябре 2023 г. CNews писал, что с начала 2023 г. цены на российское ПО выросли на 10-40% в зависимости от типа программы и пожеланий ее разработчика. При этом в начале лета 2023 г. многие разработчики подписали хартию, существенно ограничивающую свободу в плане переписывания ценников вплоть до 2028 г.

Документ этот не работает и в 2024 г. Компании из ИТ-отрасли с 2025 г. будут платить 5-процентный налог на прибыль, который сейчас составляет 0%, и первыми, кто на это отреагировал, притом сильно заранее, стали именно разработчики ПО. Как сообщал CNews, российский софт за первые пять месяцев 2024 г. подорожал сильнее, чем за весь 2023 г.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Роскомнадзор: По нашему требованию Apple удалила 25 приложений VPN для iPhone и MacBook

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

В ИТ-гигантах таинственная волна увольнений. Выгоняют опытных специалистов с многолетним стажем. Число уволенных не раскрывают

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

В России создали систему поиска людей с помощью Wi-Fi

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024