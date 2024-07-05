Гайки закрутить. Власти собрались вдвое сократить лимиты по льготной ипотеке российским ИТ-специалистам

Лимиты по льготной ипотеке российским ИТ-специалистам могут быть пересмотрены. Власти намерены сократить лимит по ней вдвое – с нынешних 18 до 9 млн руб. Обсуждение вопроса уже ведется.

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Российским ИТ-специалистам хотят вдвое урезать лимиты по льготной ИТ-ипотеке, пишет РБК. Инициатива уже обсуждается в кулуарах власти, о чем сообщил изданию приближенный к Минцифры источник. По его словам, решение может быть принято в самом ближайшем будущем.

В настоящее время льготная ИТ-ипотека позволяет взять кредит на покупку дома или квартиры до 18 млн руб. – этот лимит актуален только для городов-миллионников, коих в стране всего 16. Если инициатива будет принята, то от 18 млн руб. останется лишь 9 млн руб. В населенных пунктах, в которых проживают до 1 млн россиян, лимит по ипотеке уже сейчас равен 9 млн руб.

pressfoto / FreePik Российских ИТ-специалистов вряд ли обрадуют попытки властей лишить их значительной части возможностей при покупке жилья

Напомним, что появление льготной ИТ-ипотеки, равно как и отсрочки от армии для ИТ-специалистов, состоялось весной 2022 г. По случайному совпадению эти меры поддержки заработали сразу после того, как российские ИТ-шники начали десятками тысяч уезжать из страны. В последующие годы условия программы несколько раз менялись, но всегда в сторону улучшения.

Не Москве, а регионам

Отечественные работники ИТ-сферы, судя по всему, не хотят жить в провинциальных городах, деревнях и селах – многие из них желают проживать исключительно в Москве. По словам источника РБК, приближенного к Минцифры, к началу июля 2024 г. 40% кредитов на жилье по ИТ-ипотеке выдавалось именно в Москве.

Собеседник издания назвал подобное распределение «неправильным».

Собеседник РБК утверждает, что на самом деле власти рассматривают еще один некий вариант трансформации условий выдачи ипотеки работникам ИТ-сферы, который предполагает «стимулирование региональных айтишников к более активному участию в программе». Его детали он раскрывать не стал, но подчеркнул, что жесткое сокращение лимитов по программе – с 18 до 9 млн руб. – считается «основным вариантом».

Что говорят власти

К моменту выпуска материала из российского правительства поступали различные сведения о кардинальном ухудшении условий ИТ-ипотеки. Так, замглавы Минфина Иван Чебесков подтвердил РБК, что обсуждение двукратного сокращения лимитов уже рассматривается. «Это обсуждается, – сказал он. Обсуждаются вообще разные варианты, в том числе ставка».

Подробности Чебесков не раскрыл. Напомним, что первоначально ставка по ИТ-ипотеке составляла 5% годовых, но почти сразу банки стали по собственной воле выдавать кредиты под 1-4%. Для тех, кто не относится к ИТ-сфере, ставки по ипотеке во многих банках уже давно вплотную приблизились к 20%, а в некоторых случаях перевалили за эту отметку.

В Минцифры не подтвердили возможность снижения максимального размера ИT-ипотеки на одного заемщика до 9 млн руб. Министерство прорабатывает вопрос продолжения программы ИT-ипотеки. Ранее оценка производилась на основе прогнозов по выдаче ипотеки от банков-участников и эти показатели в связи с востребованностью ИT-ипотеки уже достигнуты, пояснили в Минцифры РБК.

«Средство от утечки мозгов»

По словам президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, урезание лимитов может осуществляться «в рамках общего тренда уменьшения расходов бюджета на обеспечение льготного финансирования ипотечного строительства в целом», заявил он РБК, добавив, что сейчас в Москве «сконцентрировано более 50% наиболее высокооплачиваемых ИT-специалистов страны».

«Для Москвы это даст наибольший по размеру эффект еще и ввиду более высоких цен на жилье, чем в целом по стране. Для остальной территории России снижение максимальной суммы льготирования ипотечного кредитования ИT-специалистов, по-моему, больших изменений не вызовет», – сказал Валентин Макаров.

Исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин открыто заявил изданию, что ИТ-сфера «скорее негативно» воспримет двукратное сокращение лимитов по льготной ипотеке. Он подчеркнул, что эта программа очень востребована в отрасли, особенно на фоне «отмены других льготных программ».

yanalya на Freepik Российские ИТ-специалисты могут работать откуда угодно, в том числе и из других стран, если в своей стране они не смогут купить жилье

Николай Комлев, директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) в разговоре с РБК назвал ИТ-ипотеку «проверенным средством от утечки мозгов». Он подчеркнул, что ИТ-специалисты очень мобильны, а возможность покупки жилья по льготной ставке позволяет государству «привязать» их к конкретному региону проживания.

CNews писал, что к августу 2023 г. в России не хватало около 700 тыс. ИТ-специалистов (статистика главы Минцифры Максута Шадаева). Весной 2024 г. выяснилось, что российские ИТ-шники с очень большой охотой берут билет в один конец в зарубежные страны – они приобретают там вид на жительство и переезжают за границу.

Тучи сгущались давно

Российские власти на протяжении последних нескольких месяцев искали возможности по ухудшению условий выгодного приобретения жилья российскими ИТ-специалистами. К примеру, как известно, эта программа действует до 31 декабря 2024 г., и в апреле 2024 г., как сообщал CNews, Минфин предложил не продлевать ее.

В июне 2024 г. государство хотело лишить возможности купить квартиру по минимальной ставке тех ИТ-шников, кто мало зарабатывает по меркам этой отрасли. Одно из условий данной программы – это минимальный размер зарплаты, без которого кредит программистам не выдаст ни один банк.

Сейчас минимальный размер зарплаты для участия в программе составляет 70-150 тыс. руб. в зависимости от региона покупки дома или квартиры (для двух столиц показатели самые высокие). Специалисты в возрасте до 35 лет имеют право не подтверждать уровень заработной платы.

Власти рассматривали возможность увеличения этих лимитов. Также они хотели принудительно завершить работу программы в Москве и Санкт-Петербурге.