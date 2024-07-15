Иностранных производителей хотят заставить хранить данные о ремонте автомобилей в России

Во второй половине 2024 г. Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) и «Опора России» намерены представить Правительству инициативу, согласно которой иностранные производители и импортеры автомобилей должны будут хранить сервисное ПО в России. Уходя с российского рынка западные автоконцерны отключают россиянам доступ к данным по ремонту и обслуживанию ТС, что затрудняет их дальнейшую эксплуатацию.



Российское требование к иностранным автоконцернам

В целях предотвращения ситуаций, когда иностранные автоконцерны, покидая российский рынок закрывают доступ к техническим данным по обслуживанию транспортных средств (ТС), Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД), «Опора России» и независимые автосервисы обсуждают введение требования хранить такие данные на территории России, а не в облачных сервисах за рубежом, выяснили «Ведомости».

Такую обязанность для иностранных автопроизводителей и импортеров автомобилей планируется зафиксировать в техрегламенте Таможенного союза 018-2011. Его действие распространяется на ЕАЭС (Россия, Киргизия, Казахстан, Белоруссия и Армения).

Акцент будет сделан на информации о системах автомобиля, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения, например, о блоке управления двигателем, тормозной системе, рулевом управлении, сказал изданию президент РоАД Алексей Подщеколдин.

Drazen Zigic на Freepik Производители и поставщики иностранных авто должны будут хранить данные об их ремонте и обслуживании в России

Сейчас идет согласование основных параметров инициативы, после чего во второй половине года они будут направлены в правительство, добавил он.

Госплатформа с данными о ремонте

Подщеколдин назвал одним из возможных вариантов реализации проекта создание государственной платформы для хранения данных для диагностики, техобслуживания и ремонта автомобилей не старше 10 лет, доступ которым на протяжении гарантийного срока эксплуатации должен быть только у официального дилера, продавшего машину.

По его словам, по истечении этого срока данные могут быть предоставлены независимым сервисам на платной основе, что позволит постепенно отбить вложения в платформу.

Экс-президент РоАД Олег Мосеев считает, что за содержание платформы, на которую они будут выгружать свои данные, должны платить сами автоконцерны.

«Мы говорим о том, что эта информация должна храниться на серверах в России, чтобы не случилось повторения истории 2022 г. и чтобы производитель или импортер, заходя на рынок, понимал, что ему придется локализовать эти данные», — сказал председатель комитета «Опоры России» по развитию предпринимательства в сфере автобизнеса Сергей Тимофеев.

Он отметил также, что сейчас, по сути, нет правил взаимодействия иностранных автопроизводителей и импортеров с официальными дилерскими и независимыми станциями техобслуживания (СТО) в России в части предоставления доступа к программному обеспечению и данным для диагностики, обслуживания и ремонта импортной автотехники.

Ремонт без ПО

В августе 2023 г. CNews писал, что концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения. До этого в Mercedes собирали информацию о техническом состоянии автомобиля, что позволяло в считанные секунды определить неисправность и быстро ее устранить. Отключение системы означало, что сроки ремонта увеличатся, а станциям техобслуживания (СТО) и дилерам придется изучать стороннее ПО.

С той же проблемой столкнулись владельцы автомобилей Audi и BMW. Одна из владельцев BMW так описывала ситуацию: «Я приехала на плановый техосмотр, и мастер сказал, что им заблокировали доступ к онлайн-системам BMW, но он успел распечатать всю историю ТО моего автомобиля. Получается, что мы переходим на бумажные сервисные книжки. Если до блокировки я могла приехать в любой официальный дилерский центр в России и по ключу менеджер мог посмотреть пробег, последний ремонт и так далее, то теперь такой возможности нет».

BMW Group приостанавливала поставки на российский рынок и локальное производство автомобилей в марте 2022 г. Компания Mercedes-Benz полностью завершила уход с российского рынка в апреле 2023 г., когда продала акции своих дочерних компаний российской сети автомобильных дилеров «Автодом».