AutoCAD нагло лишил российские компании доступа к их собственным проектам. Решения пока нет

Autodesk, автор знаменитой САПР AutoCAD, лишил российских компаний доступа к своему облаку. Россияне больше не могут пользоваться хранящейся там документацией, как и своими проектами, которые они по какой-то причине не стали выгружать в российские облака. Это далеко не первые санкции Autodesk, так что подобный исход был вполне прогнозируемым.

Autodesk закрыла облачные двери

Компания Autodesk, создатель самой популярной системы автоматизированного проектирования (САПР) AutoCAD, ввела новые санкции против россиян. Как пишет РБК, российские компании больше не могут пользоваться облачными сервисами Autodesk, включая хранилище, где хранились различная документация и собственные проекты компаний.

О случившемся изданию рассказали несколько крупных российских компаний из сферы строительства – девелоперов. В частности, их больше не пускают в облачную САПР для строительства, проектирования и промышленного дизайна Autodesk BIM 360. Также блокируются и те компании, которые подключались к облакам через средства подмены IP-адреса или делали закупки через третьи страны.

На проблему РБК указал и президент ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ), руководитель комиссии по цифровизации строительной отрасли и ЖКХ Общественного совета при Минстрое Михаил Викторов, а вместе с ним – и директор по девелопменту компании Rariteco (девелопер клубного комплекса Quartier d’Or / «Золотой квартал») Екатерина Борисова. «Модели, которые были в зарубежном облаке у девелоперов, действительно сейчас недоступны», – сказала она изданию.

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Напомним, что точно так же с российскими клиентами поступила Microsoft. В марте 2024 г. она без предупреждения выгнала их из своих облаков.

Потенциальные последствия

CNews писал, что иностранные САПР, несмотря на всероссийский тренд на импортозамещение, по-прежнему в большой цене у российских компаний – не желая отказываться от них и переходить на отечественные решения, они готовы даже рисковать и пользоваться пиратским ПО, что законом совершенно не одобряется. AutoCAD – в числе фаворитов у россиян.

РБК пишет, что софт Autodesk в целом весьма активно эксплуатируется российскими компаниями из самых разных отраслей промышленности, например, в машиностроении и в строительстве. Облачное решение BIM 360, к которому российские компании потеряли доступ, хранит все данные пользователей на собственных серверах Autodesk, притом в зашифрованном виде.

Как сообщил изданию Михаил Викторов, Autodesk может не ограничиться только лишь блокировкой российских аккаунтов. Она может пойти дальше и вовсе удалить эти профили и все связанные с ними данные, то есть всю документацию и все проекты российских компаний.

По мнению замгендиректора по науке компании «СиСофт Девелопмент» (занимается разработкой ПО для строительной отрасли) Михаила Бочарова, которое он озвучил РБК, в результате блокировки российские компании будут вынуждены «заново формировать информационные модели, как минимум, по последним архивированным данным». Он добавил, что средства подмены IP-адреса могут не помочь. «Блокировка может быть адресной, в этом случае система Autodesk не впустит в онлайн-кабинет российской компании пользователя из другой страны», – добавил Бочаров.

Руководитель дивизиона BIM компании-разработчика инженерного программного обеспечения «Аскон-Интеграция» Дмитрий Демин сравнил запрет россиянам пользоваться облаками Autodesk с полным исчезновением всей информации с сервера. «Если исчезнут данные по текущим проектам, проектировщик или застройщик могут не успеть выполнить обязательства по контракту на проектно-изыскательские работы, либо по сдаче объекта строительства», сказал он РБК.

Будет только хуже

По прогнозам Михаила Викторова, Autodesk на этом не остановится и «продолжит последовательную и тщательную работу по технологической изоляции стройкомплекса России от своих продуктов». «Эта отрасль немного запаздывает в импортозамещении или пока находится в плену неких технологических иллюзий. В этом году (в 2024 г. – прим. CNews) надо приложить максимум усилий, чтобы приблизить уровень импортозамещения в этой отрасли к 100%», – сказал он РБК.

Autodesk уже давно и открыто продемонстрировала свое отношение как к России, так и к россиянам, в том числе непосредственно к своим российским клиентам. Она стала третировать их еще в 2014 г., сразу после воссоединения России и Крыма, но к наиболее активным действиям в этом направлении приступила весной 2022 г.

Для начала, в марте 2022 г., она объявила о приостановке своей деятельности на территории России, а в августе 2022 г. сообщила о готовности полностью избавиться от своего российского представительства, которое было основано в 2007 г. Также она не стала церемониться и уволила всех сотрудников российского офиса – к середине лета 2022 г. в нем работало около 30 человек.

Помимо этого, в 2022 г. она накрыла и уничтожила схему закупки российскими компаниями лицензий на свой софт через третьи страны, пишет РБК со ссылкой на источник в неназванном крупном российском застройщике.

В 2023 г. Autodesk продолжила отдаляться от России. Так, в октябре 2023 г. она юридически ликвидировала свое российское юрлицо – ООО «Аутодеск (Си-Ай-Эс).

В 2024 г. Autodesk потратила немало сил, чтобы насолить россиянам. В конце марта 2024 г. она ввела запрет на использование своего ПО на территории России. Он затронул только отечественные компании – частных пользователей оно на момент внедрения не касалось.

В середине апреля 2024 г. в России не без участия Autodesk перестали работать пиратские версии AutoCAD, равно как и лицензионные, и на этот раз санкции коснулись частных пользователей. Впрочем, как сообщал CNews, россияне мгновенно нашли пути обхода этих ограничений.