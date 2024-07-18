В российских вузах хотят запретить AutoCAD

Ассоциация НОТИМ предложила властям принудить российские высшие и средние учебные заведения прекратить обучать студентов западному строительному ПО. Это при том, что большинство российских строительных компаний продолжают использовать американский AutoCAD, несмотря на все санкционные препятствия.



Иностранное запретить

Письмо с предложением запретить российским вузам и колледжам использовать иностранный софт при обучении на строительные специальности ассоциация «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ) отправила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, в Минцифры и в Минстрой, выяснил РБК.

Изучать западные аналоги нужно, но только факультативно, а основная часть обучения должна вестись на российских решениях, считает Михаил Викторов, президент НОТИМ и руководитель комиссии по цифровизации строительной отрасли и ЖКХ Общественного совета при Минстрое.

«Мы поддерживаем использование российского программного обеспечения при обучении. Причем как в части обеспечения образовательного процесса — в реестре есть более 300 подобных продуктов, — так и решений для автоматизации производственных и управленческих процессов, чтобы студенты могли получать практические навыки по работе с ними», — сказали в Минцифры.

Переход займет время

По словам Викторова, большинство московских учебных заведений уже перешли на российский софт для строительства при обучении студентов, но в регионах довольно часто обучают работать на зарубежном программном обеспечении, а российское представлено минимально или отсутствует вообще.

Autodesk От российских вузов требуют отказаться от западного строительного ПО

Директор по консалтингу Navicon Илья Народицкий подсчитал, что около 30–40% высших учебных заведений и 20–30% средних уже используют отечественный софт или находятся в процессе перехода.

Правда, по сведениям директора по инженерному консалтингу «Сисофт Девелопмент» Бориса Бабушкина, доля российского инженерного софта в образовательных учреждениях сейчас достигает 80%, хотя до 2022 г. составляла 10–15%.

Иностранные решения остаются популярными, благодаря их широкому распространению и функциональности, хотя и ставят под угрозу санкционных ограничений, уточнил Народицкий.

Бабушкин, полагает, что для массового перехода всех российских вузов на отечественный софт для строительства потребуется до трех лет, а для колледжей — до пяти лет. Время нужно на перестройку учебного процесса. А на переобучение педагогов нужны еще и деньги. Бабушкин полагает, что власти могли бы выделить поддержку в виде компенсаций затрат на обучение педагогов или на создание учебных центров.

Чем заменить AutoCAD

По словам исполнительного директора Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Рената Лашина, Лашин 90% компаний в российском строительном сегменте используют решения американской Autodesk, которая известна в первую очередь своей системой автоматизированного проектирования (САПР) AutoCAD. Вузы, которые еще не перешли на отечественные решения, обучают студентов на этом же софте.

Autodesk объявила о прекращении своей деятельности в России еще в марте 2022 г. В марте 2024 г., в связи с выходом 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, компания запретила использовать в России свои приложения. А в апреле 2024 г. она заблокировала россиянам облачный доступ к ним. Российские пользователи опытным путем выяснили, что сообщение о недействительной лицензии возникает только на компьютерах, подключенных к интернету – если доступа в Сеть нет, то все утилиты Autodesk работают.

К середине апреля 2024 г. частично или полностью заменить AutoCAD могли как минимум ArchiCAD, BricsCAD, DraftSight, свободно распространяемый LibreCAD. Из российских — «Компас-3D» компании «Аскон» и NanoCAD компании «Нанософт». Большинство отечественных аналогов поддерживают 100%-ную совместимость формата с AutoCAD, имеют аналогичный набор команд и интерфейс.