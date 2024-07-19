Российские программисты перестали богатеть со страшной силой. Теперь их зарплаты растут медленнее, чем в целом по стране

Рост средней заработной платы российских программистов по итогам 2023 г. превысил 14%, но оказался ниже, чем в среднем по России. При этом разработчики все еще зарабатывают в среднем более чем вдвое больше, чем россияне из других отраслей экономики.

Инфляцию удалось обогнать

Эксперты ассоциации «Руссофт», объединяющей российских разработчиков программного обеспечения, сообщили CNews о зафиксированном сильном росте средних зарплат отечественных программистов. По итогам 2023 г. она подскочила на 14,5%, то есть рост оказался вдвое выше официальной инфляции, составившей, по данным Росстата, около 7% по результатам 2023 г.

Что еще более важно, этот показатель – едва ли не рекордный за последние 10 лет. Лишь в 2021 г. средние зарплаты российских разработчиков росли еще быстрее – на 17,4% год к году. А если сравнить показатели 2023 и 2022 г., то окажется что темпы роста средних зарплат программистов ускоряются.

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Наихудшим за последние 10 лет для программистов из России в этом плане был лишь 2019 г., когда их средние зарплаты выросли лишь на 5,8% год к году. В 2018 г., к примеру, рост составил 12,1%, и это один из самых высоких показателей за последнее десятилетие.

Главное – правильный угол обзора

Если смотреть на суммарные показатели последних 10 лет (с 2013 по 2023 гг.), то средние зарплаты российских разработчиков ПО выросли более чем в 2,5 раза – на 180,5%. Если в 2014 г. они были на уровне 70 тыс. руб., то в 2023 г. – уже 176 тыс. руб., и каждый год они только увеличивались, ни разу не показав отрицательную динамику.

Но столь радужная картина вырисовывается лишь если считать зарплату исключительно в рублях и не рассматривать частные случаи, которые могут испортить статистику. Например, в мае 2024 г. CNews писал, что зарплаты программистов на PHP в сравнении с июнем 2023 г. хоть и выросли, но менее чем на 7%, то есть на фоне инфляции эти разработчики стали немного беднее.

Руссофт Изменение уровня средней зарплаты по опрошенным Руссофт российским софтверным компаниям и фактическая примерная величина среднего показателя по отрасли в 2014-2023 годы

Также картину портит статистика средних зарплат российских программистов при пересчете в американские доллары. Согласно статистике «Руссофт», в валюте США этот показатель по результатам 2023 г. обвалился на 8,2%, и это почти наихудший результат за последние 10 лет. – хуже было только в 2015 г., когда средние зарплаты программистов в России в долларах рухнули на 32,5%. Что примечательно, в 2022 г. был почти самый большой прирост за 10 лет – на 19,5%, даже больше, чем в 2021 г. (14,4%), но меньше, чем в 2017 г. (+24%). Суммарный итог за прошедшее десятилетие – рост средней зарплаты российских программистов в долларах всего лишь на 5,6%.

«Переводить среднюю зарплату в доллары пока еще актуально, но уже и не очень нужно из-за того, что доллар неуклонно теряет статус стандарта оценки стоимости товаров и услуг», – сказали CNews представители «Руссофта».

Уже не в лидерах

Оплата труда которых более чем в вдвое превышает среднюю зарплату для всей экономики России, подсчитали аналитики «Руссофта». В то же время по своим темпам роста она уже не выделяется на фоне всего многообразия других специальностей в стране.

Так, по результатам 2022 г. многие российские компании – разработчики ПО столкнулись с финансовыми трудностями, в результате чего они не стали повышать зарплату программистам. Некоторые и вовсе немного сократили ее. Это повлияло на итоговые статистические показатели – средняя зарплата профильных технических сотрудников российских софтверных компаний в 2022 г. возросла на 10,9%, и это даже ниже официальной инфляции, которая в 2022 г. была на уровне 12%. За тот же период прирост номинальной заработной платы по всей экономике страны составил 12,6%. «Впервые в софтверной отрасли рост зарплаты оказался чуть меньше, чем в среднем по стране», – сказали CNews представители «Руссофта».

Даже 14,5-процентный рост средней зарплаты российских программистов не вернул отрасли лидерство в этом плане. Статистика Росстата гласит, что в 2023 г. среднемесячная номинальная зарплата по всей экономике России подскочила приблизительно на 14,6%. Но, с другой стороны, программисты получают намного больше денег (более чем в 2,3 раза), чем представители других профессий – их средняя зарплата по итогам 2023 г. достигла 176 тыс. руб. против среднемесячной номинальной зарплаты по всей российской экономике в размере 75 тыс. руб.

Регионы держат уровень

По оценке «Руссофта» на протяжении всех последних 10 лет зарплата программистов в провинции показывала более высокие темпы роста, нежели в Санкт-Петербурге и Москве. Причина тому – стремительное внедрение в жизнь россиян «удаленки» – возможности годами не появляться в офисе и трудиться откуда угодно, хоть из дома, хоть с пляжа. CNews сообщал, что российские ИТ-специалисты настолько полюбили удаленку, что готовы незамедлительно уволиться, если их нынешний работодатель попытается заставить их вернуться в офис. За рубежом, к слову, сложилась аналогичная тенденция.

В то же время по итогам 2023 г. серьезная разница в росте средней зарплаты между двумя столицами и другими российскими регионами отсутствовала, но у регионов все же есть преимущество, хотя и совсем небольшое.

В то же время зарплаты российских программистов в Москве и Санкт-Петербурге намного выше, чем в других городах-миллиониках России, не говоря уже менее крупных населенных пунктах. CNews писал, что разница может достигать десятков и даже сотен тысяч рублей, притом не в пользу регионов.

При этом региональные софтверные компании не очень заинтересованы в найме начинающих специалистов, что отражается на их зарплатах. «Если на позициях уровня middle и senior заработная плата у разработчиков практически не уступает столичным показателям, то на позициях уровня junior она сдерживается на уровне региональных заработных плат в данной сфере», сказал CNews Станислав Карнахин, директор по персоналу в компании CodeInside, занимающейся заказной разработкой ПО.

По его мнению, причина этого в том, что «не каждая компания готова брать начинающего специалиста на удаленную работу и вкладываться в его обучение». «Поэтому такие специалисты вынуждены набираться опыта в местных компаниях, прежде чем выйти на более глобальный рынок труда», – добавил он.

«Что касается льгот и бонусов, региональные компании находятся в позиции "догоняющих" и не всегда готовы предоставить те же условия, что и столичные. Также хочется отметить значительный рост заработной платы у специалистов по направлению системного анализа и управления проектами. Согласно нашим данным, с 2022 по 2023 гг. заработные платы по этим позициям в регионах выросли почти в два раза», – подытожил Станислав Карнахин.

От размера компаний ничего не зависит

Как сообщили CNews в «Руссофте», очень часто руководители небольших софтверных компаний сетуют, что крупные компании часто переманивают у них сотрудников, так как могут предложить им более высокую зарплату. «Подобное явление вполне может иметь место, но скорее речь идет о госкорпорациях и их дочках, которые в опросе «Руссофт» участие не принимают, – заявили CNews представители «Руссофта». – По опрошенным рыночным компаниям получается, что темпы роста зарплаты программистов выше у компаний с оборотом менее 375 млн руб., чем у компаний, имеющих выручку свыше 375 млн руб.».

Руссофт Изменение средней заработной платы профильных технических сотрудников в 2023 году в зависимости от категории софтверных компаний

Согласно статистике «Руссофта», преимущество по темпам роста средней заработной платы имеют продуктовые компании по отношению к сервисным, а также экспортеры — по отношению к тем компаниям, которые работают только на российском рынке, даже несмотря на резкое сокращение экспортных доходов софтверных компаний.

«В Compass и в 2023 г., и сейчас работает система пересмотра зарплаты каждые полгода. Как правило, рост составляет 10-20% в зависимости от того, как инженер закрывает задачи и насколько растет в навыках. При этом оцениваем всесторонние отзывы от коллег и руководителей, смотрим на скорость и качество решения задач», – сказал CNews Евгений Громаковский, CEO корпоративного мессенджера Compass.

«В рамках процесса пересмотра зарплат в 2023 г. средний процент увеличения базовой части оплаты труда для разработчиков составил 13%, – сказали CNews представители «МойОфис». – В целом, повышение уровня заработной платы для разработчиков отражает общую тенденцию роста зарплат на рынке труда. Кроме того, в 2023 г. наша команда выросла в два раза – как раз за счет увеличения команды разработки. Сегодня численность нашей компании – уже более 1300 человек. Растущие затраты мы считаем инвестициями в будущий рост рынка».