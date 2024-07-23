Два года тюрьмы получил бывший замминистра связи России, стоявший у истоков Рунета

Приговор в отношении Алексея Солдатова

Савеловский районный суд Москвы приговорил бывшего замминистра связи России Алексея Солдатова к двум годам колонии колонии общего режима. Об этом РБК сообщила его адвокат Екатерина Чупарнова. Подсудимый был признан виновным по ч.1 ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребления полномочиями).

Суд также приговорил партнера Солдатова Евгения Антипова к полутора годам заключения. Дело еще одного фигуранта Алексея Шкитина выделено в отдельное производство, сейчас он находится в розыске, рассказал CNews его адвокат Саркис Дарбинян (признан в России иностранным агентом).

Дело о краже IP-адресов

Уголовное дело было возбуждено в 2019 г. Тогда возглавляемая Солдатовым организация РосНИИРос (Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей) передала 490 тыс. IP-адресов чешской компании Reliable Communications, владельцами которой являлись Солдатов и Шкитин. Этими IP-адресами пользовались госструктруры, а смена их владельца привела к удорожанию соответствующих услуг, что и послужило причиной недовольства властей.

Википедия Алексей Солдатов приговорен к двум годам колонии колонии общего режима

Заявление о возбуждении уголовного дела написал глава управления по развития информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации Президента России Андрей Липов (в настоящее время возглавляет Роскомнадзор).

Солдатов и Антипов оказались под домашним арестом, Шкитин покинул Россию. Дело было возбуждено по ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).

После этого IP-адреса вернулись в РосНИИРос. В 2020 г. Солдатова и Антипова освободили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. В 2022 г. дело переквалифицировали на более легкую статью о злоупотреблении полномочиями.

Чем известен Алексей Солдатов

Алексей Солдатов стоял у истоков Рунета. В 1980-е годы он руководил Вычислительным центром Института атомной энергии им. И.В. Курчатова, в недрах которого была создана сеть «Релком». В 1990 г. она получила доступ к заграничным сетям.

Затем на базе «Релком» был создан одноименный коммерческий интернет-провайдер, который руководил Солдатов. В 1990-х организация также тесно сотрудничала с ФАПСИ (Федеральное агентство связи и информации).

Солдатов также руководил РосНИИРос, некоммерческой организаций, которая в 1990-е координировала развитие российского интернета. В том числе организация была регулятором и единственным регистратором в доменной зоне .Ru. Также РосНИИРос создал первую и до сих пор крупнейшую точку обмена трафиком MSK-IX.

В начале 2000-х РосНИИРос стал терять свой статус. Функции администратора зоны .ru перешли к Координационному центру национального домена сети интернет (КЦ). Функции по регистрации доменов перешли к компании Ru-Center, которую в 2011 г. купил холдинг РБК. MSK-IX отошел в группу Safedata, которая с 2015 г. подконтрольна «Ростелекому».

РосНИИРос сконцентрировался на обслуживании научных и образовательных организаций.

В 2008-2010 гг. Алексей Солдатов занимал пост замминистра связи (тогда министром был Игорь Щеголев). Он курировал вопросы интернета, в том числе запуск киррилической доменной зоны .РФ.

Борьба за доменную зону Светского Союза

С Солдатовым связан еще один проект - доменная зона .Su, которая изначально была закреплена за Советским Союзом. В 1994 г. с появлением зоны .Ru, развитие домена .Su было приостановлено, но в начале 2000-х регистрация доменов в данной зоне возобновилась.

Формально администратором доменной зоны был РосНИИРос, но управлял зоной Фонд развития интернета, которым руководила супруга Солдатова Галина. В 2019 г. после принятия закона «О суверенном интернете». Роскомнадзору было поручено сформировать Национальную доменную зону. В нее вошли не только зоны .Ru и .РФ, но и .Su.

В 2020 г. права на управление зоной .Su перешли от Фонда развития интернета к РосНИИРос. При этом в состав учредителей РосНИИРос вошел в Роскомнадзор. Все это совпало с прекращением домашнего ареста в отношении Солдатова и Антипова.

В СМИ тогда высказывалась версия, что реальной причиной уголовного преследование Солдатова было беспокойство властей относительно судьбы зоны.Su и отказ Фонда развития интернета от управлением данной зоной не случайно совпал с послаблениями в отношении Солдатова. Однако уголовное дело так и не было прекращено, и его в итоге довели до конца.