В России введут инвествычет за внедрение отечественного ПО

К 20 августа 2024 г. по поручению премьер-министра Михаила Мишустина Минцифры и Минфин России должны проработать возможность введения федерального инвестиционного вычета по расходам компаний на внедрение российского ПО и программно-аппаратных комплексов.



Новая мера поддержки российской ИТ-отрасли

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Минцифры и Минфину России проработать возможность введения федерального инвестиционного вычета по расходам компаний на внедрение российского ПО и программно-аппаратных комплексов (ПАК), пишет «Интерфакс».

Отчитаться о проделанной работе ведомства должны до 20 августа 2024 г., сообщил агентству источник, знакомый с текстом поручений. По его словам, в документе речь идет о расходах на ПО и ПАК, внедряемые в рамках автоматизации и цифровизации основных управленческих и производственных процессов предприятий.

Настройка инвествычетов

О назревшей необходимости «донастройки» российской налоговой системы министр финансов Антон Силуанов рассказал в апреле 2024 г., как писали «РИА Новости». Министр уточнил, что одна ключевых задач грядущей реформы — создание благоприятных условий для инвестиций компаний и расширение механизма инвестиционного налогового вычета.

В июне 2024 г. Президент Владимир Путин говорил, что с этого года региональный инвестиционный вычет привязан к проектам технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. По его словам, поручение определить параметры и объемы федерального инвествычета он уже дал.

Дина Орлова from Pixabay Правительство расширяет меры поддержки внедрения компаниями российского ПО

Тогда же глава Минцифры Максут Шадаев, как писал «Интерфакс», заявил об инициативе министерства распространить федеральный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль на проекты по внедрению технологии искусственного интеллекта (ИИ). Такая мера должна создать дополнительные экономические стимулы для того, чтобы бизнес переходил на российские ИТ-решения.

«Федеральный инвестиционный налоговый вычет: мы сейчас обсуждаем тоже, можно ли большие проекты по внедрению таких современных больших решений, связанных с искусственным интеллектом, можно ли будет в рамках федерального инвестиционного налогового вычета на эти расходы уменьшать налог на прибыль», — сказал Шадаев.

Поддержка внедрения российского ПО

В мае 2024 г. CNews писал, что власти намерены субсидировать до 50% затрат компаний на внедрение российского программного обеспечения. Речь шла в первую очередь о промышленном и инженерном ПО. Но Мишустин говорил: «Поможем также с ускоренным переходом и на другие виды российского софта».

В 2024 г. из средств федерального бюджета на это планируется направить не менее 1,5 млрд руб. С 2025 г. финансирование, как ожидается, будет предоставляться в рамках формируемого нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который придет на смену завершающейся «Цифровой экономике».

В стране введут льготную налоговую ставку для ИТ-компаний (в июле Совет Федерации принял законопроект Минфина, устанавливающий ее на уровне 5% с 2025 г.), повышенный налоговый коэффициент для расходов на НИОКР и льготное кредитование. К 2030 г. ожидается, что объем закупок отечественного программного обеспечения и услуг по его внедрению увеличится на 210%, будет поддержано более 50 особо значимых проектов, а 215 проектов получат льготные кредиты на внедрение.