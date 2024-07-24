Каждая третья российская компания подглядывает за сотрудниками в соцсетях

В России 28% работодатели следят за поведением их сотрудников социальных сетях. Среди прочего от людей требуют вести себя корректно, не материться, а также не размещать откровенные фотографии.

Проведенное исследование в России

Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, как часто работодатели следят за работой сотрудников. Об этом сообщило в конце июля 2024 г. Forbes. В исследовании приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.

По данным сервиса «Работа.ру», 28% участников исследования отметили, что в их компании требуют соблюдения этики поведения в социальных сетях, среди которых корректность высказываний, запрет на нецензурные выражения и откровенные фотографии. Каждая пятая организация коло 20% запрещает размещать негативные комментарии о компании, информацию, порочащую компанию, коллег и руководство. Доступ в интернет или в соцсети заблокирован у 13% участников исследования. У 10% вообще запрещено размещать любые сведения о месте работы. В то же время 56% работодателей никак не следят за тем, что пишут и публикуют их работники в интернете. При этом только 4% рекрутеров приходилось сталкиваться с жалобами со стороны сотрудников на запреты, касающиеся поведения в социальных сетях.

Руководитель рекрутмента и развития процессов работы с сотрудниками сервиса «Работа.ру» Ольга Киляшева рассказала о том, в настоящее время работодатель часто оценивает поведение его потенциального сотрудника в соцсетях. Поэтому стоит отказаться от большого количества репостов, обсуждения конфликтных тем и негатива на своей стене. Киляшева добавила и то, что это важно и для менее социально активных специальностей, например разработчиков, так как соцсети дают поток кандидатов, профилей которых нет на сайтах по поиску работы. Знакомство со страницами кандидата позволяет увидеть его не только как профессионала, но и как человека, живую личность, скрывающуюся за фактами образования и опыта в резюме. Личные страницы в социальных сетях точно станут дополнительным фактором для оценки при приеме на работу.

Что может сказать о соискателе его страница

Для некоторых профессий активное присутствие в соцсетях обязательно или подразумевается. В таком случае и ссылка в вашем резюме на личный профиль предполагается как нечто само собой разумеющееся.

В случае если профессия и должность для соискателя не предполагает активного общения в соцсетях, то по его личной странице можно составить общее представление о нем. Например, о том, насколько он погружен в работу (люди, увлеченные профессией, любят пообщаться на рабочие темы и в соцсетях), об общем уровне культуры и конфликтности. Проще говоря, по профилю в соцсетях соискателя могут оценить и вывить проблемные стороны. Конечно, вряд ли онлайн-профиль послужит единственным источником данных для однозначных выводов, но сформировать кое-какие впечатления о соискателе специалист из отдела кадров может.

В последнее время все чаще случаются громкие скандалы, когда чьи-то неосторожные высказывания в соцсетях даже по поводам, совершенно не связанным с работой, бросают тень на репутацию компаний, в которых работали авторы неудачных формулировок. Поэтому соискатели, которые в соцсетях очень активно принимают участие в обсуждении острых общественных вопросов, не выбирая при этом выражения, рискуют так и не получить интересного предложения о работе, даже если они прекрасные профессионалы.

Еще один очень важный показатель, который рекрутер может узнать с вашей личной страницы в соцсети - лояльность или хотя бы нейтралитет по отношению к бывшим или нынешним работодателям. Вряд ли стоит ждать оффера, если у соискателя личная страница пестрит критикой в адрес компаний, в которых он работал ранее или же какая-либо негативная информация о бывших коллегах.

Негативные отзывы о бывшем работодателе в соцсетях или на сайтах, где размещаются черные списки работодателей – один из самых популярных способов отомстить компании. 25% таких мстителей, как показал опрос «Альфастрахования», стремятся насолить не столько компании, сколько своему руководителю персонально – они, например, размещают фотографии и контактные данные бывшего руководителя на сайтах знакомств. Еще 7% анонимно сообщают близким людям экс-начальника неприятные подробности его личной жизни, о которых родственники не осведомлены.

Жалуясь на бывших работодателей и коллег, соискатель сам изнутри нарушает границы. Существует пословица - «не выноси сор из избы». Она мудро показывает, что все разногласия надо решать внутри компании и не выносить на всеобщее обозрение. Не забывайте и о том, что любая попытка пожаловаться и получить поддержку на стороне часто не решает проблемы, а лишь усугубляет их.

Мониторинг соцсетей сотрудников в рабочее время

Хотя некоторые сотрудники могут подумать, что их работодатели отслеживают их использование социальных сетей, чтобы добавить еще больше ограничений, это не обязательно так. Вместо этого главная цель мониторинга использования интернета и социальных сетей — устранить ненужные отвлекающие факторы на работе и повысить производительность.

В настоящее время практически у каждого есть хотя бы один профиль в социальных сетях. Зачастую они могут быть очень отвлекающими и отнимать много времени от повседневной работы. Но, с другой стороны, многие современные рабочие места требуют использования интернета для выполнения различных задач. Поэтому отключение интернет-соединения не может быть решением проблемы. Однако наличие бесплатного доступа в сети может привести к снижению производительности.

Это главная причина, по которой работодатели отслеживают интернет-активность членов своей команды. Таким образом, они могут создать здоровую и продуктивную рабочую среду. Тем не менее, необходимо думать о человеческом факторе и поэтому лучше всего выделить некоторое время на сайты соцсетей во время перерывов.

Обычно компании используют свои политики использования интернета, чтобы описать, что разрешено и что не разрешено при использовании сети в рабочее время. Этот набор правил гарантирует, что требования работодателя поняты и что сотрудники знают свои ограничения относительно использования соцсетей. Таким образом, сотрудники знают, что их интернет-активность отслеживается, и что они не должны тратить время на соцсети, когда это не нужно. Сотрудники из отделов кадров также помогают построить доверие между работодателями и их командами и помогают поддерживать профессиональное отношение на рабочем месте.

С помощью специальных программ работодатели могут: отслеживать время, проведенное в соцсетях, включая информацию о том, какие веб-страницы были посещены, когда они были посещены, точные веб-сайты и пользователей каждого отдельного компьютера; знать, какие веб-сайты соцсетей использовались с рабочего места и время доступа; собирать информацию о результатах поиска в таких поисковых системах; просматривать загрузки и выгрузки, выполненные со всех рабочих компьютеров.