Из-за бегства из России зарубежных юристов цены на юридические услуги для ИТ-компаний взлетели на 18% за полгода

С уходом из России многих иностранных юридических компаний, их место заняли отечественные юристы. Услуги юридических компаний за первое полугодие 2024 г. стали дороже на 18%. За шесть месяцев 2024 г. расходы российских ИТ-компании на юридические компании составили 174 млрд руб.

174 млрд на юристов для ИТ

В результате ухода с российского рынка многих зарубежных юридических компаний спрос на качественные юридические услуги остается высоким, а предложение со стороны международных игроков сократилось. Российские юридические компании, заполнившие возникший вакуум, получили возможность пересмотреть свои тарифы. По словам Екатерины Ткач, управляющего партнера юридической компании «Ткач и партнеры», в среднем за первые полгода 2024 г. можно говорить о росте цен на услуги юридических компаний примерно на 18%.

За первое полугодие 2024 г. в рамках сотрудничества с юридическими компаниями российские ИТ-компании потратили 174 млрд руб. Практически каждая вторая (58%) российская ИТ-компания хотя бы единожды прибегала к услугам юридических компаний с начала 2024 г. Эксперты отмечают, что потребность в услугах юридических компаний растет из года в год, это обусловлено постоянным усложнением правовых норм.

Эти данные были получены аналитиками юридической компании «Ткач и партнеры» совместно с онлайн-школой юридических профессий Moscow Digital School, входящей в Ultimate Education, в ходе исследования, включавшего анонимный опрос представителей более 200 ИТ-компаний относительно сотрудничества с юридическими компаниями.

Photo by Scott Graham on Unsplash За шесть месяцев 58% российских ИТ-компаний хотя бы единожды прибегали к услугам юридических компаний

От дипфейков до общения с регуляторами

«В настоящее время компании сталкиваются с рядом правовых вызовов, связанных с использованием дипфейков. – Пояснила Екатерина Ткач. – Технологии искусственного интеллекта, на которых основываются дипфейки, генерируют контент, который не всегда находится в правовом поле и может нарушать права и интересы других. Приведу случай из практики: к нам обратился клиент из иностранной юрисдикции с претензиями, связанными с размещением ссылок на дипфейковый контент от лица его компании. Эти ссылки вели на порноконтент, размещенный на маркетплейсе, и возник вопрос, кто несет ответственность: маркетплейс за недостаточную фильтрацию контента или наш клиент, чьи автоматические системы могли быть скомпрометированы».

Среди основных задач, с которыми ИТ-компании приходят в юридические компании можно выделить представительство в суде и сопровождение правовых споров; вопросы связанные с интеллектуальной собственностью и регистрацией брендов; сделки M&A (слияния и поглощения), а также взаимодействие с регуляторами.

«Если говорить о росте спроса на юридические услуги IT-компаний, он вполне закономерен. – Объяснил Руслан Гафуров, руководитель практики разрешения споров Nevsky IP Law. – IT-компании непосредственно работают с созданием результатов интеллектуальной деятельности, что требует их грамотного оформления и защиты. Немногие внутренние юристы могут работать с интеллектуальными активами или судебными спорами, поэтому приходится обращаться к узкоспециализированным специалистам. Кроме того, государство выделяет таким компаниям серьезные меры поддержки, начиная с 2022 г., которые также необходимо правильно проработать и получить, что требует грамотной юридической работы».

Западные юристы уходят, услуги российских – дорожают

«Среди крупнейших юридических компаний, ушедших с российского рынка, можно выделить Allen&Overy, Dechert и Linklaters. – Рассказала Екатерина Ткач. – Всего ушло несколько десятков агентств. Но стоит заметить, что некоторые компании выделили российское направление в отдельный бизнес и поменяли название».

По словам Екатерины Ткач, в последние пару лет наблюдается значительное изменение в структуре рынка юридических услуг в России. С уходом многих иностранных компаний, их место заняли отечественные юридические команды. Этот процесс вызвал определенные изменения в ценообразовании на рынке. Такое повышение связано не только с изменением рыночной конъюнктуры, но и с необходимостью адаптации к новым условиям ведения бизнеса, включая более высокие затраты на поддержание квалификации сотрудников и внедрение современных технологий.

Внутренние юристы и внешние консультанты

По словам Дмитрия Утукина, эксперта Moscow Digital School, сооснователя кадрового агентства по подбору юристов Magiс Staff, как правило, штатный юрист выполняет широкий спектр задач по сопровождению бизнеса, в то же время, консалтеры привлекаются для решения сложных, узкоспециализированных вопросов. Таким образом, найм юриста в штат не исключает обращения к консалтинговым компаниям.

«Эти два типа специалистов скорее дополняют друг друга, чем конкурируют. – Отметил Дмитрий Утукин. – Комбинирование внутренних юристов и внешних консультантов позволяет компаниям более эффективно решать юридические задачи и обеспечивать надежную защиту своих интересов».

Цена смены западных брендов на российские

«Рост цен на услуги юридических компаний вполне объясним. – Рассказал Руслан Гафуров. – Во-первых, на цену услуг повлияла сильная инфляция и сильный спад рубля по отношению к доллару с 2022 г., когда большинство западных юридических фирм покинули Россию. Это заставляет юридические фирмы увеличивать размер зарплат, что в свою очередь, влечет повышение цен на услуги. Во-вторых, западные юридические фирмы, когда уходили из России, реструктурировали свои бизнесы таким образом, что вместо них на рынке появились новые отечественные фирмы, но с теми же командами и тем же подходом к ценообразованию, как и у их предшественников».

Тем не менее, по мнению Руслана Гафурова, если средний уровень цен и повысился, вряд ли можно утверждать, что изначально дорогие услуги выросли в цене. С большой долей вероятности, дорогие услуги стали дешевле или остались на том же уровне в связи с тем, что компании не готовы переплачивать за подобную работу. Раньше размер дорогих услуг можно было обосновать «наценкой за бренд», теперь же все известные западные фирмы покинули Россию, а их предшественники действуют уже под новыми брендами.