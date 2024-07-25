Экс-министру связи Рейману отказано в иске на 50 миллионов к «Ангстрему»

Суд апелляционной инстанции отказал бывшему министру связи Леониду Рейману в иске на 50 млн руб. к АО «Ангстрем». После банкротства «Ангстрем-Т» в 2019 г. экс-министр начал через суды пытаться вернуть свои инвестиции в российское производство микроэлектроники.



Решение суда

Московский городской суд отклонил апелляцию бывшего министра связи России Леонида Реймана, которую он подавал на отказ Зеленоградского районного суда в декабре 2023 г. вернуть ему 50 млн руб. заемных средств, выданных зеленоградскому заводу микроэлектроники АО «Ангстрем» в 2015 г. Это выяснили «Ведомости».

Рейман подавал две апелляционные жалобы в Мосгорсуд. Ответчиками по ним выступают два юрлица — АО «Ангстрем» и АО «Ангстрем-Т». В решении суда первой инстанции «Ангстрем-Т» не упоминался.

Завод по производству микроэлектроники «Ангстрем-Т» и АО «Ангстрем» вместе с дизайн-центром «Ангстрем-М» входили в одну группу компаний. В 2011-2012 гг. Рейман, уйдя с госслужбы, признал наличие у него интереса в различных предприятиях группы «Ангстрем». «Ангстрем-М» обанкротился в 2016 г. В 2019 г. по заявлению кредитора, госкорпорации ВЭБ.РФ, был признан банкротом «Ангстрем-Т».

История отказов по иску

Суд уже дважды отказывал Рейману в удовлетворении идентичных требований. В феврале 2020 г. истцом выступало ООО «Альтернатива капитал», которым он владеет. Но тогда суд признал договор от февраля 2017 г., по которому право требования задолженности к АО «Ангстрем» было передано ООО «Альтернатива капитал», недействительным.

В декабре 2023 г. Зеленоградский районный суд рассмотрел и отклонил иск уже самого Реймана к АО «Ангстрем». Правда в 2019 г. ему удалось одержать победу на апеляционном слушании, отменившем решение Арбитражного суда Москвы, вынесенное по его иску к «Ангстрем-Т». Рейман требовал включить себя в реестр кредиторов предприятия, находящегося в процессе банкротства, с суммой задолженности в 423 млн руб. и апелляционная инстанция приняла сторону экс-министра.

Аргументы судьи

Суд не обнаружил между истцом и «Ангстремом» заемных отношений и не нашел оснований для удовлетворения требований Реймана. «Заявленные истцом требования указывают на высокую вероятность мнимого характера задолженности, в связи с чем минимальных доказательств наличия задолженности недостаточно для удовлетворения заявленных требований», — говорится в решении апелляционной инстанции.

«Мнимая сделка — это сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. Такой могут, например, признать сделку, которая была совершена искусственно, специально, просто для расчетов внутри пула взаимозависимых лиц, без понятной экономической цели и выгоды», — объяснил основатель юридической компании Future Legal Павел Катков.

Суды при рассмотрении иска в арбитражном суде пришли к выводу, что часть компаний, участвовавших в спорных операциях, контролируется самим Рейманом (он владел заводом «Ангстрем-Т» и входил в совет директоров «Ангстрема»), отметил адвокат КА Pen & Paper Денис Драгунов. Он добавил, что факт задолженности по договорам займа подтвержден лишь двусторонними актами сверки, что в условиях аффилированности не является достаточным доказательством наличия задолженности.

Собеседник издания, близкий к Рейману, сообщил, что решения нижестоящих судов будут обжалованы в кассационной инстанции, так как, по его словам, все платежные документы и выписки по счетам, свидетельствующие о предоставлении займа, в материалы дела были представлены, а ответчик подтвердил факт поступления денежных средств.