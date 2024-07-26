Американскому ИТ-шнику родом из Китая грозят 15 лет за шпионаж в пользу Пекина

Китайскому ИТ-шнику, уже давно приехавшему в США и получившему там гражданство, предъявили обвинение в более чем 10-летней шпионской деятельности на службе госбезопасности КНД. В рамках борьбы с «китайской угрозой» ему грозит 15-летний тюремный срок.



Заявление минюста США

Гражданину США, эмигранту из КНР, Пин Ли (Ping Li) из Уэсли-Чапел (Флорида) американское Министерство юстиции (DoJ) выдвинуло обвинение в шпионаже в интересах Китайской Народной Республики (КНР), говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

Пин Ли, 59 лет, более 10 лет якобы являлся агентом Министерства Государственной безопасности Китая (МГБ).

«Еще с 2012 года Ли предположительно выполнял функции контактного лица, работая по указанию сотрудников МГБ с целью получения информации, представляющей интерес для правительства КНР», — заявили в Министерстве юстиции.

В случае признания вины Ли грозит максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. ФБР ведет расследование.

Много обвинений, мало конкретики

Представители минюста перечислили не менее шести пунктов обвинения. Ли, в частности, инкриминируется предоставление в 2012 г. по запросу МГБ биографических данных человека, проживающего в Сент-Питерсберге (Флорида) и связанного с религиозным движением Falun Gong. Это движение в Китае запрещено, а его идей считаются подрывными. Жертву Ли прокуроры США назвали «сторонником демократии в Соединенных Штатах».

В марте 2015 г., как сказано в обвинительном заключении, Ли предоставил сотрудникам МГБ информацию о филиалах, которые его работодатель, крупная американская телекоммуникационная компания, открыл в КНР. В обвинительном заключении не раскрывается ни характер информации, ни название телекоммуникационной компании. А в марте 2017 г. сотрудник МГБ, как выяснили прокуроры, запросили и получил от Ли учебные инструкции другого его работодателя — тоже не названой международной ИТ-компании.

В обвинении фигурирует также передача Ли в Китай в мае 2021 г. информации о хакерских атаках на американские компании. Никакие уточнения по поводу этого «преступления» не приводятся, говорится только, что атаки были совершены «китайским правительством».

В марте 2022 г. сотрудник МГБ якобы получили материалы нового работодателя Ли, касающиеся обучения по кибербезопасности. В июне 2022 г. Ли, как утверждается, передал адрес проживания в США человека, который сбежал туда из КНР.

Общие фразы о китайской угрозе

Перечень обвинений, по которым почти не указано никакой конкретики, предваряется общими фразами с описанием активности китайских органов госбезопасности: «Министерство государственной безопасности КНР отвечает за сбор гражданских разведданных для КНР. МГБ часто использует “контакты по сотрудничеству”, расположенные в странах за пределами КНР, для достижения своих разведывательных целей, которые включают получение информации, касающейся иностранных корпоративных или промышленных вопросов, иностранных политиков или сотрудников разведки, а также информации о политических диссидентах КНР, проживающих в этих странах. Эти совместные контакты оказывают содействие МГБ различными способами, в том числе путем проведения исследований по темам, представляющим интерес для КНР, которые могут быть использованы для дальнейшего выполнения миссии МГБ».

В Соединенных Штатах много говорят о «китайской угрозе». Еще в 2003 г. ФБР заявляло, что Китай основал в США более 3 тыс. компаний, в реальности занятых только лишь шпионажем, что тысячи китайцев, прибывающих в США ежегодно, решают, в том числе, и разведывательные задачи, поставленные перед ними государством. По мнению ФБР, китайский шпионаж в ближайшие десять-пятнадцать лет должен был стать основной головной болью для американских контрразведчиков.