Пользователи Java SE массово бегут от Oracle, испугавшись новой ценовой политики

Oracle угрожает потеря большого количества клиентов

Лишь 14% действующих клиентов, получающих услуги по подписочной модели, планирует продолжить использование среды исполнения Java Oracle после недавнего пересмотра корпорацией политики ценообразования, пишет The Register со ссылкой на результаты исследования фирмы Dimensional Research.

В то же время 36% из 663 опрошенных в ходе исследования пользователей фирменной среды Java Oracle заявили, что их компании уже перешли на новую модель оплаты (Java SE Universal Subscription), запущенную американской корпорацией в начале 2023 г. В рамках Java SE Universal Subscription размер ежемесячного платежа клиента формировался исходя из числа сотрудников, занятых в компании. Ранее же учитывалось число пользователей Java-продуктов либо количество процессоров, обеспечивающих работу Java-приложений в организации – на усмотрение клиента.

Сразу после внедрения Oracle новой политики ценообразования ряд экспертов высказал опасение, что переход на нее грозит клиентам значительным повышением расходов. По оценке Gartner, сделавшие выбор в пользу новой подписочной модели будут вынуждены платить в 2-5 раз больше, чем приходилось прежде. В связи с этим специалисты исследовательской компании, что к 2026 г. более 80% Java-приложений в мире будет работать в инфраструктуре под управлением альтернативных Java-сред, основанных на OpenJDK – проекте с открытым исходным кодом.

При этом важно отметить, что Oracle не отказывалась от обслуживания клиентов, которые предпочли продолжить пользоваться старым вариантом подписки – компания заявляла о готовности к перезаключению имеющихся договоров на прежних условиях. Тем не менее отдельные эксперты выразили мнение, что Oracle обязательно что-либо предпримет, чтобы убедить клиентов перейти на новую версию подписки. Действительно, как писал The Register в 2023 г., компания отметилась рассылкой писем в адрес действующих клиентов, в которых во всю рекламировала новую подписочную модель и предлагала обсудить условия пересмотра действующих соглашений.

Слишком дорого, закрыто и непонятно

Среди 86% компаний, в настоящее время применяющих Oracle Java SE и планирующих полностью или частично отказаться от услуг американской корпорации, 53% объяснили свое решение чрезмерной, по их мнению, дороговизной сервисов Oracle. 47% заявили, что предпочитают проприетарным продуктам технологического гиганта ПО с открытым исходным кодом. 38% уточнили, что к поиску альтернатив Oracle Java их подтолкнула неопределенность, вызванная пересмотром корпорацией моделей ценообразования, лицензирования и поддержки.

Следует иметь ввиду, что исследование Dimensional Research профинансировано в том числе за счет средств компании Azul, которая специализируется на оказании услуг поддержки Java-платформ на основе открытого кода.

В начале 2010. Компания Sun Microsystem, владелец платформы Java, перешла под контроль корпорации Oracle. Покупка обошлась американскому гиганту в $7,4 млрд. В марте 2022 г. Oracle по собственной воле покинула российский рынок.

Платные и бесплатные продукты на базе OpenJDK одинаково популярны

Среди пожелавших перейти на варианты Java-платформы с открытым исходным кодом 46% выбрали опцию платной поддержки, в частности, Liberica компании BellSoft, IBM Semeru, Azul Platform Core. 45% предпочли обойтись полностью бесплатными продуктами, такими как Amazon Corettor и Microsoft JDK.

Под названием Bellsoft до 2022 г. в России работала компания из Санкт-Петербурга – разработчик OpenJDK-дистрибутива Liberica JDK. С 2022 г. аналогичные услуги на территории нашей страны предоставляет компания Axiom JDK.

В декабре 2020 г. CNews писал, что группа «М.видео-Эльдорадо» перевела ряд систем на Liberica JDK. Ранее в том же году так же поступили фирма «1С» и НСПК – оператор платежной системы «Мир».

Корпорация Microsoft начала публиковать собственный дистрибутив OpenJDK в апреле 2021 г.

Миграция проходит быстро и оказывается выгодной

25% из числа пользователей, уже завершивших миграцию на OpenJDK, заявляют, что расходы на обслуживание в Oracle были существенно более высокими по сравнению с нынешними. 41% отмечает, что альтернативы продуктам Oracle стали несколько более привлекательными с финансовой точки зрения после внедрения ИТ-гигантом новой политики лицензирования.

Проекты миграции с Oracle на OpenJDK в 23% случаев занимают около трех месяцев. У трех четвертей опрошенных ушло не более года на внедрение альтернатив продуктам американской корпорации.