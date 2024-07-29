CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Цифровизация
|

JPMorgan ждет скорого восстановления крипторынка

Приток средств в биткоины и другие цифровые активы будет меньше ожидаемого, и по мнению аналитиков, это приведет к стабилизации условий на рынке криптовалют.

Криптовалютный рынок в ожидании августа

Инвестиционный банк JPMorgan ожидает начала восстановления криптовалютного рынка. Банк пересмотрел свою оценку чистого притока средств в сторону значительного уменьшения – с $12 млрд до $ 8 млрд. По мнению аналитиков, сокращение притока криптовалютных средств стабилизирует рынок в силу сокращения резервов на биржах.

Снижение резервов связано в немалой степени с ликвидацией биткоинов кредиторами криптобирж Mt. Gox и Gemini, которые начали выплачивать средства кредиторам, продажей конфискованных немецким правительством криминальных активов.

Криптобиржа Mt. Gox обанкротилась в 2014 г. после того, как хакеры похитили из нее криптовалютных активов на сумму в полмиллиарда долларов.

crypt700.jpg

Photo by PiggyBank on Unsplash
Снижение притока средств в биткоины и другие цифровые активы должно стать причиной стабилизации условий на рынке криптовалют

Однако в начале июля 2024 г., более чем через десять лет после разорения, Mt. Gox начала выплачивать кредиторам их биткоины. Это может означать солидный прибыток для последних – с 2014 г. курс биткоина вырос очень существенно. В настоящее время Mt. Gox обещает раздать биткоинов на сумму примерно $9 млрд.

Криптобиржа Gemini, принадлежащая знаменитым братьям Тайлеру и Кэмерону Уинклвоссам (Tyler Winklevoss, Cameron Winklevoss), в начале 2024 г. пообещала выплатить своим клиентам более $1 млрд в рамках досудебного соглашения с Министерством финансовых услуг штата Нью-Йорк и $37 млн штрафа за «существенные промахи», которые привели к приостановке их лендинговой программы Earn.

Эта программа была запущена вместе с компанией Genesis Global Capital, которая в ноябре 2022 г. была внезапно приостановлена, а вывод средств оказался невозможен.

В январе 2023 г. Genesis объявил о банкротстве. После этого начались судебные процессы, в которые были вовлечены Genesis, ее материнская компания Digital Currency Group и Gemini. Ее обвинили в том, что она не провела надлежащей проверки контрагента, который в дальнейшем был обвинен в осуществлении масштабных мошеннических действий. В рамках соглашения, достигнутого в ходе судебного процесса о банкротстве Genesis было условлено, что клиенты Earn получат возврат средств в размере 100% вложенных ими активов с приростом, так что, в случае одобрения плана судом по банкротству, Gemini выплатит $1,8 млрд.

Сомнения и оптимизм

Пересмотренная оценка JPMorgan в $8 млрд включает $14 млрд чистых денежных потоков в криптовалютные фонды, $5 млрд от фьючерсов Чикагской товарной биржи (CME) и $5,7 млрд от фондов криптовалютного венчурного капитала. Этот общий показатель скорректирован на $17 млрд с учетом перехода от кошельков бирж к новым спотовым биржевым фондам биткоина (ETF).

Скептическое отношение JPMorgan к будущему рынка отчасти было связано с высокой стоимостью биткоина по отношению к его производственной стоимости и цене золота.

В июне банк выразил сомнения в устойчивости потоков средств в криптовалюты на сумму $12 млрд, выражая сомнения в перспективах криптоиндустрии.

Уменьшение притока повысило оптимизм аналитиков.

«Рыночные флуктуации в криптовалютной сфере остаются высокими, и ожидания аналитиков отнюдь не всегда оказываются оправданными, – отмечает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего». – Например, после халвинга в апреле ожидался бурный рост курса биткоина, на деле же, пиковое значение в $73 тыс. было отмечено в марте 2024 г., и с тех пор биткоин ни разу этой отметки не пересек. Более того, и в мае, и в начале июля наблюдались существенные падения курса. Так что в целом картина выглядит малопредсказуемой, а заявления наиболее крупных и авторитетных аналитиков иной раз работают в режиме самосбывающихся пророчеств, то есть не столько отражают объективную действительность, сколько формируют ее. Но так происходит не всегда».

Роман Георгиев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что ждут пользователи от российской системы ВКС?

Умер основатель легендарной библиотеки «Флибуста»

Константин Симонов, DataSpace Cloud: В области информационной безопасности существует множество заблуждений

Белоруссия заплатила «Софтлайну» 6 миллиардов долга

НИКИЭТ перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro

Oracle не отдает деньги россиянам, которым задолжала. Выплачено менее 6% нужной суммы, и на возврат всего долга надежды мало

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Показать еще

Наука

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: