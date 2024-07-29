JPMorgan ждет скорого восстановления крипторынка

Приток средств в биткоины и другие цифровые активы будет меньше ожидаемого, и по мнению аналитиков, это приведет к стабилизации условий на рынке криптовалют.

Криптовалютный рынок в ожидании августа

Инвестиционный банк JPMorgan ожидает начала восстановления криптовалютного рынка. Банк пересмотрел свою оценку чистого притока средств в сторону значительного уменьшения – с $12 млрд до $ 8 млрд. По мнению аналитиков, сокращение притока криптовалютных средств стабилизирует рынок в силу сокращения резервов на биржах.

Снижение резервов связано в немалой степени с ликвидацией биткоинов кредиторами криптобирж Mt. Gox и Gemini, которые начали выплачивать средства кредиторам, продажей конфискованных немецким правительством криминальных активов.

Криптобиржа Mt. Gox обанкротилась в 2014 г. после того, как хакеры похитили из нее криптовалютных активов на сумму в полмиллиарда долларов.

Однако в начале июля 2024 г., более чем через десять лет после разорения, Mt. Gox начала выплачивать кредиторам их биткоины. Это может означать солидный прибыток для последних – с 2014 г. курс биткоина вырос очень существенно. В настоящее время Mt. Gox обещает раздать биткоинов на сумму примерно $9 млрд.

Криптобиржа Gemini, принадлежащая знаменитым братьям Тайлеру и Кэмерону Уинклвоссам (Tyler Winklevoss, Cameron Winklevoss), в начале 2024 г. пообещала выплатить своим клиентам более $1 млрд в рамках досудебного соглашения с Министерством финансовых услуг штата Нью-Йорк и $37 млн штрафа за «существенные промахи», которые привели к приостановке их лендинговой программы Earn.

Эта программа была запущена вместе с компанией Genesis Global Capital, которая в ноябре 2022 г. была внезапно приостановлена, а вывод средств оказался невозможен.

В январе 2023 г. Genesis объявил о банкротстве. После этого начались судебные процессы, в которые были вовлечены Genesis, ее материнская компания Digital Currency Group и Gemini. Ее обвинили в том, что она не провела надлежащей проверки контрагента, который в дальнейшем был обвинен в осуществлении масштабных мошеннических действий. В рамках соглашения, достигнутого в ходе судебного процесса о банкротстве Genesis было условлено, что клиенты Earn получат возврат средств в размере 100% вложенных ими активов с приростом, так что, в случае одобрения плана судом по банкротству, Gemini выплатит $1,8 млрд.

Сомнения и оптимизм

Пересмотренная оценка JPMorgan в $8 млрд включает $14 млрд чистых денежных потоков в криптовалютные фонды, $5 млрд от фьючерсов Чикагской товарной биржи (CME) и $5,7 млрд от фондов криптовалютного венчурного капитала. Этот общий показатель скорректирован на $17 млрд с учетом перехода от кошельков бирж к новым спотовым биржевым фондам биткоина (ETF).

Скептическое отношение JPMorgan к будущему рынка отчасти было связано с высокой стоимостью биткоина по отношению к его производственной стоимости и цене золота.

В июне банк выразил сомнения в устойчивости потоков средств в криптовалюты на сумму $12 млрд, выражая сомнения в перспективах криптоиндустрии.

Уменьшение притока повысило оптимизм аналитиков.

«Рыночные флуктуации в криптовалютной сфере остаются высокими, и ожидания аналитиков отнюдь не всегда оказываются оправданными, – отмечает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего». – Например, после халвинга в апреле ожидался бурный рост курса биткоина, на деле же, пиковое значение в $73 тыс. было отмечено в марте 2024 г., и с тех пор биткоин ни разу этой отметки не пересек. Более того, и в мае, и в начале июля наблюдались существенные падения курса. Так что в целом картина выглядит малопредсказуемой, а заявления наиболее крупных и авторитетных аналитиков иной раз работают в режиме самосбывающихся пророчеств, то есть не столько отражают объективную действительность, сколько формируют ее. Но так происходит не всегда».