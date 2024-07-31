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Рассекречены новые внешний вид и интерьер российского электромобиля «Атом». Фото

В России рассекретили интерьер нового электромобиля «Атом». Автомобиль получит распашные двери с отсутствующей центральной стойкой и руль со встроенным экраном, а интерактивная фоновая подсветка, синхронизированная с системами автомобиля, создает уют и помогает в навигации. По плану именно такой салон будет у серийного автомобиля, производство которого должно начаться примерно через год.

Представлен интерьер российского электромобиля

Компания «Кама», которая занимается разработкой отечественного электромобиля «Атом», представила серийный вариант интерьера готовящейся новинки. Об этом в конце июля 2024 г. сообщил официальный Telegram-канал «Атом».

У электромобиля «Атом» сохранились распахивающиеся в разные стороны двери с единым проемом без центральной стойки. Основную нагрузку при боковом ударе берут на себя массивные пороги, ведь в пол также интегрирован мощный корпус тяговой батареи. Замки дверей расположены на порогах и на крыше, плюс створки замыкаются друг с другом.

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Рассекречен интерьер электромобиля «Атом»

Все двери у электромобиля «Атом» будут иметь электропривод, поэтому внутри установлены лишь кнопки для его активации, однако по правилам сертификации есть и резервные механические рукоятки отпирания замков: они спрятаны под заглушками в подлокотниках. Пульт управления стеклоподъемниками на водительской двери решен необычно: сама клавиша только одна, но рядом есть блок из четырех маленьких кнопок, которыми выбирается нужная дверь.

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Электромобиль «Атом»

По данным разработчиков, на сенсорном экране на руле отображается интерфейс системы «Атом ОС». Во время движения дисплей на руле переходит в режим вождения, основная информация отображается на лобовом стекле при помощи дисплея дополненной реальности. Руль оснащен функцией обогрева, физическими переключателями и джойстиками. По словам разработчиков, они долго бились над реализацией этой идеи: за все время было спроектировано 45 вариантов такого рулевого колеса, и в итоге эту концепцию удалось реализовать так, чтобы она не конфликтовала с нормами безопасности и сертификации. Шеф-дизайнер российского электромобиля «Атом» Александр Павлович уверяет, что встроенный экран не мешает даже держать руль хватом сверху. Павлович добавил, что именно такой «экраноруль» станет главной фишкой российского электромобиля.

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На передней панели, в дверях и на потолке установлена интерактивная фоновая подсветка, которая синхронизируется системами машины, в том числе с работой функций помощи водителю. Расположение передних ремней безопасности, полностью интегрированных в кресла, продиктовано отказом от центральных стоек. В передний подлокотник встроена NFC-метка для пассажиров, с ее помощью можно использовать личное мобильное устройство для управления функциями «Атома» через особое приложение. Сами сиденья будут иметь базовый набор электрических регулировок, включая настройку по высоте.

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Салон будет доступен в двух цветовых вариантах — темном и светлом. Для отделки используются высококачественная и износостойкая экокожа. Черный потолок устанавливается по умолчанию. Все сиденья оснащены подогревом как в подушках, так и в спинках, а передние сиденья имеют электропривод. Также в электромобиле предусмотрено шесть подушек безопасности.

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Серийное производство «Атомов» намечено на третий квартал 2025 г., электрокары будут выпускать на столичном заводе «Москвич». Сборкой на «Москвиче» «Атом» не ограничится, потому что для модели готовят дополнительную производственную площадку в Набережных Челнах.

Основные характеристики

В мае этого года стало известно о том, что компания «Кама» утвердила дизайн серийного электромобиля «Атом», в таком виде он поступит в продажу. Первые тестовые машины планируется выпустить в конце этого года. Тогда же в мае гендиректор компании «Кама» Игорь Поваразднюк рассказал, что «Атом» будет стоить от 2,5 млн до 3,5 млн руб. в зависимости от конъюнктуры рынка.

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Согласно планам «Атома», серийная сборка будет запущена в начале 2025 г., а уже в середине того же года российские электрокары появятся на дорогах. Электрокары будут использоваться в такси, каршеринге и в службах доставки.

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Об российском электромобиле известно, что на одном заряде батареи емкостью 77 кВт•ч он проезжает до 500 км, а на разгон с места до 100 км/ч ему потребуется около семи секунд. Электрический заднеприводный хэтчбек будет соответствовать классу С: в длину он достигает 3,99 м, в ширину - 1,78 м, а в высоту - 1,6 м.

Привлечение инвестиций

В 2021 г. стало известно о вхождении Рубена Варданяна в число инвесторов проекта компактного городского электромобиля «Кама». Отмечалось, что ранее проект развивался при участии «КамАЗа», но впоследствии стал отдельным стартапом - в августе 2021 г. было зарегистрировано АО «Кама» с уставным капиталом 720 млн руб. Его главой указан бывший менеджер блока развития перспективных проектов «КамАЗа» Игорь Поваразднюк.

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По информации РБК, в конце ноября 2021 г. в инновационном центре «Сколково» проект «Кама» презентовали для инвесторов. На встрече рассказали и о технических характеристиках. Один из собеседников РБК отметил, что проект «Кама» делался в расчете на то, что государство поддержит развитие собственных технологий электротранспорта. Однако, согласно принятой концепции развития электротранспорта, упор делается на локализацию в России иностранных электромобилей. По словам собеседника, необходимость в дальнейшей разработке платформы существует.

Антон Денисенко

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