В SAP полетели головы. Два топ-менеджера лишились кресел на фоне увольнения 10 тысяч простых сотрудников

SAP покинут двое топ-менеджеров

Немецкого поставщика программного обеспечения (ПО) SAP на фоне продолжающейся реструктуризации покинут сразу два топ-менеджера, пишет The Register.

Свои контракты с разработчиком корпоративного ПО по «взаимному согласию сторон» расторгли Скотт Рассел (Scott Russell), директор по доходам SAP (Chief Revenue Officer), и Джулия Уайт (Julia White), директор по маркетингу и решениям (Chief Marketing and Solutions Officer) компании. С конца августа 2024 г. топ-менеджеры будут исключены из состава правления европейского ИТ-гиганта.

Рассел сыграл ключевую роль в оказании помощи клиентам со всего мира «в ходе их путешествия в облако», говорится в заявлении SAP. Поиск замены Расселу уже ведется. Пока же Кристиан Кляйн (Christian Klein), главный исполнительный директор (CEO) софтверной компании, временно возьмет на себя обязанности по организации продаж. Ранее данная функция была возложена на Рассела.

rafapress / Фотобанк Фотодженика SAP расстанется с двумя топ-менеджерами

Уайт в SAP похвалили за «успешную модернизацию маркетинга и коммуникаций» компании. После прекращения сотрудничества с ней софтверный вендор планирует объединить продуктовую и маркетинговую команды.

В SAP заявляют, что «стратегический переход» в компании происходит «в момент ее силы». Другими словами, реструктуризация в SAP проходит на фоне значительных успехов в бизнесе и не является попыткой вывести компанию из кризисной ситуации.

Массовые увольнения в SAP

Исход топ-менеджеров из SAP совпадал по времени с началом реструктуризации в компании, которая, как ранее сообщил CNews, затронет примерно на 20% большее число сотрудников, нежели планировалось ранее. Скорректировать планы по сокращениям компанию вынудило снижение операционной прибыли на фоне роста выручки по итогам II квартала 2024 г.

Продажи софтверного вендора за упомянутый период выросли на 10% ко II кварталу 2023 г. и составили 8,3 млрд евро. Операционная прибыль упала с 1,4 млрд евро до 1,2 млрд евро, в том числе из-за расходов на реструктуризацию в размере 600 млн евро.

Пересмотренный план реструктуризации SAP вместо 8 тыс. затронет около 10 тыс. работников, что составляет 10% от совокупной численности персонала организации в 100 тыс. человек.

Как ранее сообщил CNews, в июне 2024 г. минимум 5,3 тыс. сотрудников немецкой компании SAP подали заявления на досрочное прекращение трудовых контрактов. Таким образом, численность персонала производителя ПО сократится приблизительно на 5%. Компания-разработчик явно не ожидала такого наплыва желающих – на свободу отпустят далеко не каждого из них. Одной из особенностей реструктуризации стали привлекательные условия досрочного ухода из ИТ-компании. Так, сотрудникам старше 55 лет предлагается возможность досрочного выхода на пенсию с единовременными выплатами. Одна из выплат рассчитывается на основе месячной зарплаты, помноженной на число отработанных лет и соответствующий стажу коэффициент, другая единовременная выплата будет формироваться по числу находящихся на иждивении у сотрудника детей, сотрудникам же моложе предлагали схожие схемы.

Пользователи не торопятся c переходом на S/4HANA

Согласно финансовому отчету SAP за II квартал 2024 г., продажи облачных сервисов компании за год увеличились на четверть. В частности, линейка облачных решений для управления ресурсами предприятий (ERP) принесла немецкому вендору на 33% больше выручки по сравнению с показателями II квартала 2023 г.

Однако за фасадом успешно растущего бизнеса скрывается ряд проблем, связанных с трудностями перевода огромной базы клиентов SAP с систем, которые в компании считают устаревшими (legacy) на современные облачные решения, о чем свидетельствуют некоторые другие бизнес-показатели, отмечает The Register.

Так в октябре 2023 г. авторитетная исследовательская компания Gartner сообщила о том, что лишь 33% пользователей «классической» SAP ECC (ERP Central Component), развертываемой в инфраструктуре клиента (on-prem) приобрели лицензии или оформили подписку и начали миграцию на S/4HANA – актуальную облачную ERP-систему европейского вендора. Последняя, к слову, была выведена SAP на рынок еще в начале 2015 г., то более чем девять лет назад.

Данные за II квартал 2023 г., опубликованные Gartner, свидетельствуют о том, что треть всех пользователей ECC так и не перешли на S/4HANA, при этом лишь 20% продолжили применять последнюю версию ERP-платформы SAP. При этом поддержка ECC будет прекращена в 2027 г., а пользователи пятого пакета обновлений платформы (Enhancement pack 5; EHP5) лишатся обслуживания и вовсе в конце 2025 г.