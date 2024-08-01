В России разрешили майнинг и оборот криптовалюты, но запретили ее рекламу

Госдума приняла законы о регулировании майнинга, оборота криптовалюты и иностранных цифровых финансовых активах, а также об использовании цифровой валюты во внешнеторговой деятельности. В окончательной редакции документа депутаты отказались от запрета на работу криптообменников и не стали запрещать «бытовой майнинг», но сохранили запрет на рекламу криптовалюты.

Принят закон о майнинге

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях два законопроекта, связанных с регулированием цифровых валют (криптовалют). Первый из них представляет из себя поправки в Закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА), принятый в 2020 г.

Закон определяет понятия майнинга, майнинг-пула, лицо, организующее деятельность майнинг-пула, мйанинговой инфраструктуры и оператора майнинговой инфраструктуры. Также вводится понятия адреса-идентфиикатора - уникальной последовательности символов, предназначенной для учета в информационной системе приходных и расходных операций с цифровой валютой.

Российские резиденты смогут получать цифровую валюту в качестве встречного вознаграждения за товары и услуги, если она получена в результате выпуска цифровой валюты или получена лицом, организующим деятельность майнинг-пула, в качестве вознаграждения за подтверждение записей в информационной системе. В настоящее время получение цифровой валюты в качестве встречного вознаграждения запрещено.

Фото: FreePik Госдума приняла законы о регулировании майнинга, оборота криптовалюты и иностранных цифровых финансовых активах

В версии данного законопроекта, одобренной в первом чтении, предполагалось разрешить оборот криптовалюты только без участия российской информационной инфраструктуры. Как поясняет депутат Антон Горелкин, такая норма вызвала серьезные опасения участников рынка, так как грозила фактическим прекращением работы криптобирж и криптообменников. Теперь же на рынке ожидается появление «стопроцентно российских криптооменников», считает депутат.

При этом, согласно поправкам в Закон «О рекламе», запрещается реклама цифровых валют и товаров и услуг в целях организации их обращения, а также ЦФА с ограниченным обращением..По словам Горелкина, смысл данной нормы - «спасти сбережения тех людей, которые слабо разбираются в рисках, связанных с криптой».

Кто сможет заниматься майнингом, а кто нет

Российские индивидуальные предприниматели и юридические лица могут заниматься майнингом с момента включения в соответствующий реестр, Физические лица могут заниматься майнингом и без включения в реестр, если потребляемая ими электроэнергия не превышает установленных Правительством лимитов. По словам Горелкина, в ходе обсуждения законопроекта Комитет Госдумы по энергетики высказывал опасения, что норма об ограничения электричества для лайнеров может оказаться нерабочей, и «черный майнинг» продолжит процветать. Тем не менее, законодатели сохранили возможность для осуществления «бытового майнинг».

Оператором майнинговой инфраструктуры могут стать индивидуальные предприниматели и юридические лица после включения в соответствующий реестр. Введение реестров лиц, осуществляющих майнинг, и операторов майнинг-пулов осуществляет Минцифры. Если лицо в течение года нарушено требования, Минцифры может его исключить. Лицо, осуществляющее майнинг, обязано предоставить уполномоченному органу информацию о получении цифровой валюты, а также об адресе-идентификаторе.

Организаторами майнинг-пула могут выступать российские физические и юридические лица, в том числе не являющиеся индивидуальными предпринимателями. Такие лица могут одновременно осуществлять майнинг цифровой валюты.

Лица с непогашенной и с неснятой судимостью за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления не могут заниматься майнингом. Кроме того, запрет касается лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности их к экстремистской деятельности или к терроризму, а также лиц из перечней, составленных в соответствие с решениями Совета Безопасности ООН и связанных с террористическими организациями или распространением оружия массово уничтожения.

Отключение майнера от электричества

Правительство может запретить майнинг на отдельных территориях или субъектах федерации. Согласно поправкам в Закон «Об электроэнергии», в случае неисполнения потребителем электроэнергии данного запрета или деятельности деятельности по майнинг без включения в реестр, в отношении энергопринимающих устройств, принадлежащих данному потребителю, по решению суда устанавливается изменение параметров технологического присоединения в части уменьшения максимальной присоединенной мощности вплоть до полного отсоединения таких энергопринимающих устройств от электрической сети. Плата за технологическое присоединение таких энергопрнимающих устройств в указанной случаях возврату не подлежит.

Также в упомянутых случаях допускается изменение условий энергоснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств, принадлежащий потребителю электроэнергии, с использованием которых осуществляется майнинг. Правительство установит особенности полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии энергопринимающими устройствами в указанных случаях.

Согласна поправкам в Закон «Об особенностях функционирования электроэнергии», юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается совмещать осуществление майнинг цифровой валюты с деятельностью по передаче электрической энергии и по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, деятельностью по производству или купле-продаже электрической энергии.

Иностранцы и цифровые финансовые активы

Закон вводит понятия иностранных цифровых прав: обязательства и иные права, выпуск, учет и обращения которых осуществляется в информационной системе, организованной не в соответствии с российским правом. Предполагает, что иностранный номинальный держатель цифровых финансовых активов осуществляет учет и переход прав на зачисленные ему ЦФА, принадлежащие иным лицам, в соответствии со своим личным законом.

ЦФА могут быть зачислены иностранному номинальному держателю цифровых финансовых активов для осуществления учета прав на ЦФА, принадлежащие иным лицам, в интересах которых осуществляется учет и распоряжение указанными ЦФА. Иностранный номинальный держатель ЦФА вправе совершать действия, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ЦФА, и распоряжением ими без доверенности в интересах своих клиентов в соответствии с заключенными с ними договорами.

Иностранный номинальный держатель ЦФА обязан предоставить информацию о своих клиентах оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА. На ЦФА, зачисленные иностранному номинальному держателю, не может быть обращено взыскание по его обязательствам.

Россияне и иностранные цифровые финансовые активы

Решение о выпуске ЦФА может содержать указание на возможность их приобретения только индивидуальными предпринимателя или юридическими лицами, указанными в таком решении и соответствующим критериям, установленным таким решением. Но лицо, выпускающее ЦФА, не вправе отказаться от исполнения обязательства, удостоверенных цФА, в том числе если ЦФА приобретены лицом, не указанным в решение об их выпуске.

Решение о выпуске ЦФА осуществляется в электронной форме и должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). При этом решение о выпуске ЦФА может не быть опубликовано в интернете, если оно адресовано определенному кругу лиц и их приобретение может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором. Но доступ к указанному решению должен быть у Центробанка, лиц, которые могут их приобрести, и обладателей данных ЦФА.

Если выпуск ЦФА осуществляет иностранные лицо, и в решение об их выпуске содержится указание на возможность их приобретениям только индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, указанным в таком решении, то решение о выпуске ЦФА может быть составлено на бумажном носителе. При этом оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, должен преобразовать данное решение в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов и заверить его УКЭП

Иностранные цифровые права допускаются к обращению в России в качестве ЦФА при условии квалификации иностранных ЦФА оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, Физические лица - граждане России не смогут приобретать такие права. Центробанк, в случае наличия угрозы права и законным интересам инвесторов, вправе установить запрет на квалификацию отдельных иностранных цифровых прав в качестве ЦФА.

Цифровые валюты и трансграничных платежи

Параллельно были приняты поправки в Закон «Об экспериментальных правовых режимах», которые вводят понятие экспериментального правового режиме в сфере цифровых инноваций. Он позволяет вводить специальное регулирование, отличающее от установленного законодательством. Программа соответствующего экспериментального режима устанавливается Центробанком по согласованию с Росфинмониторингом. В рамках Закона «О ЦФА» экспериментальный правовой режим может изменять или исключать положения закона в отношении сделок с цифровой валютой, совершаемых при осуществлении внешнеторговой деятельности через уполномоченную организацию, определенную программой данного режима.

Экспериментальный правовой режим может изменять или исключать положения Закона «О валютном регулировании» в части осуществления операций с цифровыми валютами, в том числе использования цифровой валюты в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам, заключенными между резидентами и нерезидентами, которые предусматриют передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуально деятельности и исключительных прав на них. Также положения данного закона могут быть отменены в части использования понятий «валютные ценности», «валютные операции», определения прав и обязанностей резидентов и нерезидентов при осуществлении ими валютных операций с цифровой валютой и определения прав и обязанностей органов и агентов валютного контроля.

По словам Антона Горелкина, поступает много вопросов относительно возможности использования криптовалюты для операций с контрагентами из-зарубежа. Но широкой огласки подробности данного механизма оглашать не стоит, считает депутат: «Деньги любят тишину - то в полной мере касается использования крипты в трансгране».

В рамках Закона «О национальной платежной системы» экспериментальный правовой режим может изменять или исключать положения данного закона в части понятий «электронная платформа», «оператор электронной платформы», «пользователь электронной платформы» и правила электронной платформы», а также определения требований к деятельности оператора электронной платформы на оказание услуг расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы.

В рамках Закона «Об электронных торгах» экспериментальный правовой режим может изменять или исключать требования данного закона в части порядка допуска цифровых валют в качестве товара к организационным торгам и определения требований к организаторам торговли, осуществляющим проведение организационных торгов цифровой валютой в том числе определения случаев, когда услуги по проведению организационных торгов цифровой валютой могут оказываться торговой системой).