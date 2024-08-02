CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе Импортонезависимость Искусственный интеллект axenix
|

Руководство федпроектом «Искусственный интеллект» перешло от Минэкономразвития к Минцифры

Руководство федеральным проектом «Искусственный интеллект» перешло от Минэкономразвития к Минцифры, которое станет единым куратором всех программ поддержки в цифровой отрасли.

У федпроекта поменялось руководство

Руководство федеральным проектом «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика» переходит от Минэкономразвития России к Минцифры, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Распоряжение о передаче Минцифры ответственности за развитие направления «Искусственный интеллект» подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее за это направление отвечало Минэкономразвития. Документ вступает в силу с первого сентября 2024 г.

Мероприятия по развитию искусственного интеллекта войдут в новый нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который придет на смену национальной программе «Цифровая экономика». Ее действие завершается в 2024 г.

Единый куратор

Решение о переводе федпроекта под кураторство Минцифры власти объяснили намерением «ускорить внедрение ИИ-технологий в экономику, социальную сферу и госуправление».

1_bcqwn1b700.jpg
Минцифры
Минцифры будет руководить проектом по развитию ИИ

«Предполагается, что эта мера будет способствовать синхронизации программ поддержки цифровой отрасли за счет нахождения этих вопросов в ведении одного куратора», — сказали в аппарате вице-премьера.

Список мероприятий, заложенных в федеральный проект, останется прежним: «Их и дальше будут реализовывать закрепленные проектом исполнители — Минэкономразвития, Минцифры и другие ответственные ведомства».

Условия для развития ИИ

Федеральный проект «Искусственный интеллект» (ФП ИИ) вошел в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 г., утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Срок реализации ФП ИИ изначально был определен до конца 2024 г. На него было предусмотрено бюджетное финансирование размере 27,4 млрд руб., а также из внебюджетных источников – 4,1 млрд руб.

Цели проекта — создание условий для использования предприятиями и гражданами продуктов и услуг, основанных преимущественно на отечественных технологиях искусственного интеллекта, обеспечивающих качественно новый уровень эффективности деятельности.

Комплекс задач состоял из исследовательского блока, блока нормативного регулирования, образовательных проектов, проектов по поддержке разработчиков и вузов и др.

Так, в 2024 г. на поддержку в рамках ФП ИИ перспективных ИИ-проектов было выделено 554 млн руб. Программа поддержки направлена на содействие пилотному внедрению отечественных ИИ-решений в приоритетных отраслях экономики, как сообщило в апреле 2024 г. на своем сайте Минэкономразвития — тогда еще куратор федпроекта.

К поддерживаемым отраслям относятся промышленность, агропромышленный комплекс, строительство и ЖКХ, здравоохранение, транспорт и логистика. К приоритетам второго порядка относятся торговля, электроэнергетика, нефтегазовый и угольный комплексы, финансовые услуги, экология и природопользование, связь и медиа, образование, наука, развитие городской среды и государственное управление.

Подать заявку могут компании, которые планируют пилотное внедрение российского программного обеспечения, платформенных решений, сервисов или программно-аппаратных комплексов. Обязательное требование — софинансирование не менее 50% от сметы проекта из внебюджетных источников. Размер грантов составит от 20 до 100 млн руб.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Один из крупнейших ИТ-дистрибуторов России «уходит в тень»

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

В России создали прототип наноэлементов на замену кремниевых компонентов в компьютерах будущего

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Крупную российскую ИТ-компанию «раскулачат» на сотни миллионов из-за сбежавшей из России Dell. Кто инициатор

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома

Обзор ноутбука ICL Raybook S1411 G2R: ультралегкий корпоративный помощник

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024