«Ростелеком» пригрозил блокировкой звонков от других операторов в четырех регионах России

«Ростелеком» уведомил других операторов о том, что не сможет в четырех российских регионах пропускать их телефонный трафик на местном уровне, и что они должны переправить его через зоновый уровень. Операторы не согласны, так это приведет к значительному росту их расходов. Краснодарскому краю, Ростовской и Астраханской областям, а также Северной Осетии грозят перебои со связью.



Уведомление «Ростелекома»

«Вымпелком», «МегаФон», МТС, «Южный телеком» и ЮТС направили письма директору по работе с операторами связи региона Центр «Ростелекома» Павлу Шалюгину и заместителю главы Роскомнадзора Олегу Терлякову. В письмах операторов говорится, что «Ростелеком» уведомил их об изменении в одностороннем порядке условий пропуска трафика телефонной связи на местном уровне в Краснодарском крае, Ростовской и Астраханской областях и Северной Осетии. С документами ознакомился «Коммерсант».

По новым условиям операторы должны перенаправлять весь трафик через зоновый, а не местный уровень. Если до пятого августа 2024 года они не начнут это делать, «Ростелеком» обещает блокировать такой трафик как «нелегитимный».

Изменение объясняется тем, что из-за устаревания оборудования на местных узлах связи нет возможности подключить их к госсистеме «Антифрод» для верификации вызовов.

«Ростелеком» «Ростелеком» в одностороннем порядке изменил условия пропуска трафика от других операторов

Представители Минцифры сообщили, что в курсе ситуации и разбирается в ней. «О блокировке трафика или сбое связи не может идти и речи. Все услуги будут полностью оказываться на всех стратегических и социально значимых объектах регионов», — заверили в министерстве.

В Роскомнадзоре сказали, что «оптимизация маршрутов трафика со стороны «Ростелекома» обусловлена техническими особенностями построения сети», но «отсутствие технической возможности "Ростелекома" исполнять требования законодательства в части верификации вызовов на местных узлах связи не должно отражаться на безопасности граждан».

Чем это грозит

В «Вымпелкоме» назвали действия «Ростелекома» «создающими значительные трудности для операторов связи».

Проблема в том, что, как сказал учредитель ЮТС Сергей Алхасов, тарифы на завершение вызова на зоновом уровне в три-четыре раза выше, чем на местном. Перенаправление трафика приведет к «существенному росту издержек операторов и в итоге ляжет на конечных абонентов», отметил он.

«Увеличение затрат более чем в 2,5 раза в месяц за одну и ту же услугу существенно повлияет на наше финансовое положение», — заявили в «Южном телекоме».

«Перемаршрутизация трафика приведет к росту доходов "Ростелекома" и росту расходов присоединенных операторов (не менее 50 млн руб. в год только для одного крупного оператора)», — говорится в одном из писем операторов.

Операторы не согласны выполнять новые условия. Они ссылаются на то, что по законодательству любой из них, включая «Ростелеком», обязан проводить верификацию вызовов на всех уровнях, в том числе на местном.

Представитель «Южного телекома» сообщил, что с 5 августа уже наблюдаются перебои в работе их сети в четырех городах Краснодарского края.

«При блокировке на местном уровне трафика абоненты МТС и других операторов могут не дозваниваться до абонентов "Ростелекома"», — говорится в письме МТС. Оператор обращает внимание, что из-за блокировки может быть нарушена «нормальная работа» больниц, социальных и госучреждений, госпредприятий и силовых органов.

Кроме того, пишут операторы, емкости точек присоединения на зоновом уровне недостаточно для «беспрепятственной маршрутизации трафика», что может привести к перегрузке сети и сбоям на ней.

Требование законодательства

В «Ростелекоме» на вопрос издания ответили, что «действуют исключительно в рамках норм отечественного законодательства».

ИТ-система «Антифрод» была запущена Роскомнадзором в декабре 2022 г. Система должна выявлять звонки, совершенные мошенниками с подменных номеров.

До первого марта 2024 г. к системе «Антифрод» должны были подключиться все российские операторы связи. В конце апреля глава Минцифры России Максут Шадаев говорил, что к «Антифроду» подключились 90% операторов в России, закончить подключение ведомство рассчитывает к концу этого года.

Весной 2024 г. «ГРЧЦ», подведомственный Роскомнадзору, выпустил методические рекомендации, согласно которым операторы связи не могут пропускать звонки от абонентов компаний, не подключенных к «Антифроду».