В России создан первый в мире тяжелый дрон с асинхронными двигателями

В России собрали первый отечественный дрон тяжелого класса, работающий на мощных асинхронных моторах. Многофункциональный дрон получил название «Мотылек» и частично создан из деталей отечественного производства.

Первый в мире тяжелый дрон

Российская инжиниринговая компания «Совэлмаш» представила первый в мире тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), оборудованный асинхронными двигателями. Об этом в начале августа 2024 г. написал производитель инжиниринговый центр ООО «Совэлмаш». Дрон может использоваться для транспортировки различных грузов.

Многофункциональный беспилотный тяжелый дрон (квадрокоптер) «Мотылек» создан полностью из отечественных компонентов за исключением контроллера управления и аккумуляторных батарей и уже прошел промежуточные испытания.

В дальнейшем планируется переход на полностью отечественные комплектующие, отметили в «Совэлмаш», добавив, что имеют для этого все необходимые компетенции, мощности и ресурсы. В сообщении префектуры Зеленограда «Мотылек» называют первым в мире тяжелым квадрокоптером на асинхронных двигателях, подчеркивая, что дрон, созданный на заводе в промзоне Алабушево, не имеет аналогов.

Sovelmash В России представили первый в мире тяжелый дрон «Мотылек» с асинхронными двигателями

По данным «Совэлмаш», максимальная мощность двигателя у квадрокоптера «Мотылек» составляет 60 кВт, а масса - около 24 кг.

По данным разработчиков, в основе двигателя для винтов «Мотылька» первое в мире асинхронное мотор-колесо 318-го габарита выполнено на базе запатентованной технологии совмещенных обмоток «Славянка». Ее особенность заключается в том, что в одном электродвигателе совмещаются два типа обмоток - «треугольник» и «звезда». Эти обмотки уложены в пазы так, что результирующие векторы индукции магнитных потоков пар полюсов одноименных фаз «звезды» и «треугольника» образуют между собой угол в 30 электрических градусов. Совмещение двух схем в одной обмотке позволяет улучшить форму поля в рабочем зазоре двигателя и, следовательно, оптимизировать основные характеристики.

Среди преимуществ таких моторов названы: увеличение пускового момента, повышение класса энергоэффективности, снижение себестоимости, повышение надежности, снижение уровня шума и вибрации, уменьшение пусковых токов. Утверждается, что благодаря использованию технологии «Славянка» беспилотник «Мотылек» не имеет аналогов. Технология, как утверждается, обладает уникальными характеристиками и превосходит все мировые разработки, существующие на рынке.

Мотор-колесо было создано инженером Дмитрием Дуюновым. Асинхронные двигатели Дуюнова могут применяться в электромобилях, электровелосипедах, ручных электроинструментах, в ветровой и гидроэнергетике.

Технология «Славянка» зарекомендовала себя в различных сферах: производство, промышленность, строительство, медицина, электротранспорт, энергетика, электроинструмент. Технология легла в основу ряда разработок «Совэлмаш»: торцовочная пила, безредукторный привод для лифтовой лебедки, тяговые и общепромышленные двигатели и другие разработки. В «Совэлмаш» разрабатывает также двигатели для авиации и техники двойного назначения.

Производитель

Проект «Двигатели Дуюнова» реализуется инжиниринговой компанией «Совэлмаш». Компания «Совэлмаш» - это еще и уникальный пример инновационного коммерческого предприятия, которое не зависит от денежных вливаний государства или крупных инвесторов, а ведет свою деятельность на средства народного финансирования.

Sovelmash Тяжелый дрон «Мотылек»

Генеральный директор «Совэлмаш» Игорь Яковлев объяснил выбор в пользу краудинвестинга так, не видим сегодня в России традиционных инвестиционных инструментов, позволяющих реализовать масштабные проекты в промышленности с учетом их характера: долгосрочной коммерциализации, технологических рисков, зависимости от политической ситуации и прочего. Российские системы кредитования не адаптированы для таких целей и, по сути, часто не оставляют возможности выполнить обязательства в срок и в полном объеме, тогда как коллективное, финансирование обеспечивает значительно большую устойчивость.

«Совэлмаш» является резидентом особой экономической зоны «Технополис «Москва»» и с 2020 г. строит там центр проектирования и опытного производства площадью более 14 тыс. кв. метров. В настоящее время строительство объекта находится в завершающей стадии, при этом он уже частично используется для производственных нужд.

Запатентованная технология совмещенных обмоток машин электрических вращающихся — это то, на чем базируются преимущества продукции «Совэлмаш». Двигатели имеют повышенные срок службы, надежность и более низкую себестоимость, чем аналоги с классическими обмотками. Экономия электроэнергии при использовании двигателей со «Славянкой» составляет до 40%.

Производитель занимается разработкой электродвигателей с совмещенными обмотками «Славянка» под нужды заказчика с последующей постановкой их в производство. Клиент получит не просто уникальный и подходящий именно для его целей электродвигатель. Он сможет запустить автоматизированное производство двигателей, построив для этого завод или модернизировав имеющиеся мощности по проекту от «Совэлмаш». Компания в 2024 г. продолжает наращивать свои материальные и нематериальные активы, формируя все необходимое для дальнейшего роста.