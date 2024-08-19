Связисты жалуются: энергетики по-тихому поменяли тарифы на аренду линий электропередач

Подмосковные операторы связи подали ряд жалоб на действия компании «Россети - Московский регион». Утверждается, что она самовольно поменяла единицу тарификации за аренду воздушных линий электропередач - вместо «подвеса» цены стали указываться за «провод на опоре».

Жалоба на «Россети»

Подмосковный телекоммуникационный оператор «Битрейс Телеком» обратился с жалобой в управление ФАС (Федеральной антимонопольной службы) на действия компании «Россети – Московский Регион» («Россети МР»), подразделение холдинга «Россети», отвечающего за передачу электрической энергии. Копия жалобы имеется в распоряжении CNews.

«Россети МР» является владельцев объектов инфраструктуры, которые могут использоваться для размещения сетей электросвязи, включая воздушные линии электропередачи (ВЛ) и столбовые опоры.

Операторы связи уже давно ведут споры с «Россети МР» относительно условий размещения волоконно-оптических сетей связи (ВОЛС) на объектах, предназначенных для передачи электроэнергетики.

Первоначально «Россети МР» взимало плату с операторов связи, исходя из километража используемых линий и независимо от числа размещенных ВОЛС на ВЛ. В 2019 г. «Россети МР» установило тарифы из расчета количества используемых опор в размере 200 руб. за одну линию мощностью 0,4 кВ в месяц, затем тариф был снижен до 125 руб. в месяц.

Фото: whatwolf / Фотобанк Freepik Подмосковные операторы связи жалуются на местные «Россети»: чтобы больше зарабатывать, компания самовольно поменяла единицу тарификации воздушных линий и вместо «подвеса» цены стали указываться за «провод на опоре»

«Битрейс Телеком» обратился с жалобой в ФАС на действия «Россети МР», служба в 2022 г. признала установленные «Россети МР» тарифы экономически необоснованными. Не дожидаясь вердикта ФАС, в декабре 2021 г. «Россети МР» ввели новые тарифы: 81 руб. в месяц за одну опору мощностью 0,4 кВ и 103 руб. за одну опору мощностью 6-20 кВ.

ФАС, рассматривая жалобу «Битрейт Телеком», признала новые тарифы «Россети МР» соответствующими уровню экономически обоснованных затрат и необходимой прибыли.

Как «Россети» поменяли единицу тарификации - с подвеса на провод

Однако затем, как утверждает «Битрейт Телеком», «Россети МР», не производя перерасчета тарифа и не меняя формулу расчета, просто поменяло в размещенном на своем сайте единицы измерения. Сначала тариф был установлен за «подвес», затем – за «провод».

В ответ на запрос «Битрейс-Телеком» в «Россети МР» ответили, что в 2024 г. на сайте компании размещен новый документ, определяющий «Особенности формирования цены за предоставление доступа сторонним лицам к ВЛ для размещения ВОЛС».

Из него следует, что использовавшаяся с 2021 г. формула расчетов не изменилась, но в качестве единицы измерения вместо «руб./опора*месяц» стало использоваться «соприкосновение провода в подвесе с опорой*месяц».

«Элементарных знаний математики уровня средней школы достаточно для того, чтобы понять, что при делении суммы затрат, выраженной в рублях, на количество единиц, выраженных в опорах, не может получиться никакая другая единица измерения, кроме как «руб./опора», - говорится в жалобе «Битрейс-Телеком». - При расчете по указанной формуле не могут получиться единицы измерения, выраженные в «руб./подвес», «руб./провод» или «руб./соприкосновение провода в подвесе с опорой». Справедливые тарифы за «провод» возможно получить только в случае, если расходы и затраты, с учетом необходимой прибыли будут распределяться на среднее количество проводов на данном участке».

В «Битрейс-Телеком» полагают, что действия «Россети МР» по установлению единицы измерения «один провод на опоре» приводят к установлению завышенных и экономически необоснованных тарифов.

Кроме того, в жалобе «Битрейт-Телеком» указывается, что с весны 2024 г. «Россети МР» установило новые тарифы в размере 97 руб. в месяц за один провод для ВЛ мощностью 0,4 кВ и 124 руб. в месяц за один провод на опоре для ВЛ 6 – 20 мощностью кВ.

В рамках соответствующего процесса «Россети МР» направило в адрес «Битрейс Телеком» дополнительное соглашение об изменении стоимости услуг по договорам, в которых единицей измерения указан «один провод на опоре/месяц».

В случае отказа от подписания дополнительного соглашения «Россети МР», по утверждению «Битрейс-Телеком», угрожает расторгнуть действующие договора в одностороннем порядке и демонтировать имеющиеся ВОЛС.

«Битрейс Телеком» просил ФАС признать «Россети МР» нарушителем антимонопольного законодательcтва, признать тарифы «Россети МР» с единицей измерения «один провод на опоре» незаконными. В Московском Управлении ФАС сообщили CNews, что по жалобе «Битрейс Телеком» проводят анализ документов, решения пока не принято.

Иски со схожими требованиями к «Россети МР» в Арбитражный суд Москвы подали еще целый ряд подмосковных телекоммуникационных компаний: «Группа «Мослайн», «Внет», «Квант», «Акса Телеком» и др. Они объединены в Ассоциацию малых операторов связи.

Позиция «Россети»

Директор по связям с общественностью «Россети МР» Елена Полторак сообщила CNews, что, наоборот, действия операторов связи направлены на абсолютно необоснованное получение дополнительного дохода от сокращения расходов на пользование инфраструктурой электросетевых компаний.

Порядок определения размера платы за размещение ВОЛС установлен приказом ФАС от мая 2023 г., отмечают в «Россети МР». В соответствии с ним, цены на предоставление доступа сторонним лицам к воздушным линиям для размещения ВОЛС актуализируются на коэффициент инфляции. Условия и порядок доступа к объектам инфраструктуры для размещения ВОЛС утверждены постановлением Правительства «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи» от ноября 2022 г.

«Однако ряд операторов связи по-прежнему без заключения договоров размещают свои сети электросвязи на объектах электросетевого хозяйства, что выявляется при проведении плановых осмотров, - говорит Полторак. - При этом операторы связи инициируют длительные судебные разбирательства в целях уклонения от заключения договоров. Стоимость услуг провайдеров не может состоять только из затрат, связанных с размещением эксплуатируемых ими сетей электросвязи на опорах ВЛ. Информация о составе и структуре всех затрат операторов связи отсутствует в публичных источниках, что не позволяет установить связь между изменением стоимости размещения ВОЛС на ВЛ и конечной стоимости интернета для абонента».

Не первый спор связистов и энергетиков

Операторы связи, входящие в Ассоциации малых операторов связи регионов, уже пытались обжаловать в Верховном суде вышеупомянутые Правила недискриминационного доступа к инфраструктуре. Поводом для иска стала норма о том, что при установлении цен на аренду инфраструктуры необходимо учитывать расходы владельца инфраструктуры на проведение работ, связанных с переносом и переустройством сетей электросвязи вследствие капитального ремонта, модернизации, реконструкции и переустройства объектов инфраструктуры.

Разработчиком Правил выступила ФАС, которая возражала против удовлетворения требований истцов. В итоге иск был отклонен.