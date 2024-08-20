Лишится полномочий еврокомиссар, 10 лет подряд ставившая на колени Google, Apple, Microsoft

Американские ИТ-гиганты могут выдохнуть с облегчением

Глава ключевой антимонопольной структуры Европейского союза Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager), снискавшая репутацию сильного и неудобного оппонента среди американских технологических гигантов, может покинуть свой пост до конца 2024 г.

По сообщению Financial Times, слабые результаты датской социал-либеральной партии «Радикальная Венстре», членом которой является Вестагер, по итогам национальных выборов не позволят чиновнице в третий раз баллотироваться на должность еврокомиссара по вопросам конкуренции. Правящая Социал-демократическая партия Дании, как ожидается, выдвинет альтернативную кандидатуру. В настоящее время рассматриваются трое возможных преемников.

В должность комиссара ЕС по вопросам конкуренции экс-премьер Дании вступила в 2014 г. С 2019 г. она также занимает позицию заместителя председателя Европейской комиссии по цифровым технологиям.

Социальные сети Маргрет Вестагер Полномочия действующего еврокомиссара по вопросам конкуренции, вероятно,продлены не будут

На протяжении двух сроков в должности Вестагер была вовлечена в переговоры с крупнейшими игроками глобального технологического рынка из США, таким как Amazon, Apple, Google, Meta*, Qualcomm. В прицел чиновницы попадали и европейские компании из сферы высоких технологий, в частности, французский производитель железнодорожного транспорта Alstom и немецкий конгломерат Siemens.

Наследие Вестагер

Под началом Вестагер был разработан и в 2022 г. вступил в силу Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act; DMA), оказавший значительное влияние на условия работы крупнейших технологических компаний мира, в первую очередь американских, на территории стран ЕС.

В частности, материнская компания Google – Alphabet, Amazon, Apple, Meta*, Microsoft, а также китайская ByteDance были включены в перечень так называемых привратников или посредников (gatekeeper). Согласно DMA, фигуранты списка должны обеспечить сторонним компаниям доступ к ключевым сервисам, таким как WhatsApp, MS Windows, LinkedIn, Bing Ads, Google Search, Apple App Store, TikTok.

Закон, к примеру, обязывает Apple и Google разрешить разработчикам приложений, публикующихся в магазинах Apple App Store и Google Play, взимать плату с пользователей в обход соответствующих сервисов ИТ-гигантов. Кроме того, он запрещает внесенным в список компаниям, использовать сведения о пользователях для продвижения собственных коммерческих сервисов.

Технологические гиганты, опасаясь лишения доступа к огромному и богатому рынку ЕС, неохотно, без излишнего рвения, идут на уступки европейским антимонопольщикам и постепенно начинают выполнять требования DMA.

Корпорация Apple, к примеру, после долгих лет сопротивления официально разрешила работу сторонних магазинов приложений, обслуживающих клиентов из Европы, и согласилась внедрить в приложение обмена сообщений iMessage универсальный протокол RCS, который годами продвигала Google. Мессенджер WhatsApp работает над обеспечением возможности обмена сообщениями с Telegram.

Корпорация Microsoft в феврале 2024 г. пообещала добавить в фирменную операционную систему Windows 11 возможность удаления отдельных компонентов, которые ранее позиционировались в качестве неотъемлемой части ОС. В их числе – браузер Edge, в условиях тотального доминирования Windows сумевший захватить лишь 13,74% глобального рынка браузеров.

В марте 2024 г. Еврокомиссия инициировала расследование в отношении Alphabet, Apple и Meta*, которые подозреваются в нарушении DMA. Еще до начала разбирательства ведомство наложило крупный штраф на Google ($2,7 млрд), предписало Apple направить в казну Ирландии около $14 млрд, недоплаченных компанией в период с 2014 по 2024 гг. в связи с получением «незаконных» налоговых льгот.

Разумеется, мириться с финансовыми санкциями американские ИТ-гиганты не стали. И Google, и Apple решили оспорить решение Еврокомисии. Генеральный директор Apple Тим Кук (Tm Cook) в интервью газете Irish Independent назвал претензии со стороны Брюсселя «политической чепухой» (“political crap”) и нелестно отозвался о деятельности комиссии, возглавляемой Вестагер.

По словам Макса фон Туна (Max von Thun), директора по европейскому и трансатлантическому сотрудничеству Института открытых рынков, 10 лет у руля антимонопольной структуры ЕС для Маргрет Вестагер выдались непростыми – она постоянно находилась между двух огней. ИТ-гиганты обвиняли чиновницу в настрое против бизнеса – по мнению фон Туна, – безосновательно. По другую сторону баррикад ее критиковали за недостаточную жесткость и решительность в деле обуздания технологических монополий, отмечает The Register.

Лукас Ласота (Lucas Lasota), представляющий команду юристов Фонда свободного программного обеспечения (FSF) в Европе, положительно оценил работу Вестагер на занимаемом ею посту, отметив смелость чиновницы, открыто выступавшей с критикой цифровых олигополий и указывавшей на угрозу, которую несет сосредоточение власти в руках небольшого количества участников технологического рынка.

*Meta Platforms внесена властями РФ в список экстремистских организаций. Деятельность компании запрещена на территории России